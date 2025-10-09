Trump segítségével új korszak kezdődhet a Közel-Keleten

Trump nemrégiben Washingtonban mutatta be 20 pontos tervét, amire Netanjahu azt mondta, elfogadja. A Hamász röviddel ezután beleegyezett egyes részeibe, de kezdetben nem kívánt nyilatkozni olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a leszerelés. Ragaszkodott az amerikai terv részleteinek tárgyalásához is.

Az Izrael és a Hamász közötti háború két évvel ezelőtt kezdődött amit a Hamász terrorszervezet Izrael elleni támadása váltott ki 2023. október 7-én. Körülbelül 1200 ember halt meg, és több mint 250-et ejtettek túszul Gázában. Azóta a Hamász által ellenőrzött egészségügyi hatóság szerint több mint 67 ezer palesztin halt meg.

A békemegállapodás jelentőségéről kérdezte lapunk Tárik Meszár Közel-Kelet szakértőt.

A békemegállapodás mindenképpen sikerként értékelhető, és az időzítése sem véletlen az október 7-i évforduló után

– mondta Tárik Meszár.

A szakértő szerint a megállapodás legfontosabb eleme, hogy a túszok és a palesztin foglyok szabadon engedése rövid időn belül megtörténik.

Az hatalmas siker és a lakosság számára megnyugtató, hogy az izraeli túszok a megállapodást követő 72 órán belül hazakerülnek, a palesztinok pedig így kiszabadítanak több mint ezer foglyot

– tette hozzá.

Az elhunyt túszok holttesteinek visszaszállítása hosszabb folyamat lesz, de Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy ez is a megállapodás része legyen. A Hamász ezzel kapcsolatban arra hivatkozott, hogy egyes holttestek nem az ellenőrzésük alatt lévő területeken találhatók.