Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

TrumpbékeWashingtonIzraelHamászközel-kelet

Trump segítségével új korszak kezdődhet a Közel-Keleten

Donald Trump amerikai elnök közvetítésével megállapodás született Izrael és a Hamász között, ezzel véget érhet a több mint két éve tartó gázai konfliktus. Tárik Meszár Közel-Kelet-szakértő szerint a megállapodás nemcsak tűzszünetet, hanem a túszok és a palesztin foglyok szabadon engedését is magában foglalja, és történelmi áttörést jelenthet a régió számára.

Szabó István
2025. 10. 09. 11:50
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Andrew Caballero-Reynolds Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Trump által kidolgozott 20 pontos béketerv első fázisát jelenti a megállapodás, amely a Közel-Kelet stabilizálását célozza.

Trump
Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kezet fognak (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Trump nemrégiben Washingtonban mutatta be 20 pontos tervét, amire Netanjahu azt mondta, elfogadja. A Hamász röviddel ezután beleegyezett egyes részeibe, de kezdetben nem kívánt nyilatkozni olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a leszerelés. Ragaszkodott az amerikai terv részleteinek tárgyalásához is. 

Az Izrael és a Hamász közötti háború két évvel ezelőtt kezdődött amit a Hamász terrorszervezet Izrael elleni támadása váltott ki 2023. október 7-én. Körülbelül 1200 ember halt meg, és több mint 250-et ejtettek túszul Gázában. Azóta a Hamász által ellenőrzött egészségügyi hatóság szerint több mint 67 ezer palesztin halt meg.

A békemegállapodás jelentőségéről kérdezte lapunk Tárik Meszár Közel-Kelet szakértőt.

A békemegállapodás mindenképpen sikerként értékelhető, és az időzítése sem véletlen az október 7-i évforduló után

– mondta Tárik Meszár.

A szakértő szerint a megállapodás legfontosabb eleme, hogy a túszok és a palesztin foglyok szabadon engedése rövid időn belül megtörténik.

Az hatalmas siker és a lakosság számára megnyugtató, hogy az izraeli túszok a megállapodást követő 72 órán belül hazakerülnek, a palesztinok pedig így kiszabadítanak több mint ezer foglyot

– tette hozzá.

Az elhunyt túszok holttesteinek visszaszállítása hosszabb folyamat lesz, de Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy ez is a megállapodás része legyen. A Hamász ezzel kapcsolatban arra hivatkozott, hogy egyes holttestek nem az ellenőrzésük alatt lévő területeken találhatók.

A vérontás szünetelni fog

Az IDF bejelentése alapján a katonai műveletek befejeződnek, így a vérontás szünetelni fog

– fogalmazott a szakértő.

Hozzátette: azonban továbbra is nyitott kérdés marad Gáza jövője.

Továbbra is az a kérdés, hogy mi lesz Gáza sorsa, ki fogja igazgatni? Ezzel kapcsolatban egyelőre nem szivárogtak ki pontos információk

– mondta.

Nemzetközi bizottság irányíthatja Gázát

Időszakos siker a fegyverszünet és a segélyszállítmányok bejutása kapcsán is volt megegyezés, az igazgatás kapcsán Trump korábbi terve valósulhat meg, és egy nemzetközi bizottság irányíthatja majd Gázát, amiben Tony Blairnek, Donald Trumpnak és az arab országoknak is szerepe lehet

– mutatott rá a szakértő.

Tárik Meszár szerint erre utal az is, hogy Kairóban véglegesítik a megállapodást amiben nagy szerepe van Egyiptomnak és Katarnak is. 

Nemzetközi igazgatás alá kerülhet így Gáza, és ha ebbe a Hamász beleegyezett, az mindenképpen siker. Emellett Izrael Hamász-politikája is szelídült, a korábbi terveit Trump által egyfajta finomabb retorika váltotta fel

– hangsúlyozta Tárik Meszár.

Trump külpolitikai sikere

A megállapodás Trump hatalmas külpolitikai sikere, és jelzi azt, hogy Washington a térség meghatározó hatalma és ő irányít. Kérdés, hogy a béke mennyire lesz tartós, de most ez egy tagadhatatlan részsiker, úgy fogalmaznék

– összegezte a szakértő.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu