A Trump által kidolgozott 20 pontos béketerv első fázisát jelenti a megállapodás, amely a Közel-Kelet stabilizálását célozza.
Trump segítségével új korszak kezdődhet a Közel-Keleten
Donald Trump amerikai elnök közvetítésével megállapodás született Izrael és a Hamász között, ezzel véget érhet a több mint két éve tartó gázai konfliktus. Tárik Meszár Közel-Kelet-szakértő szerint a megállapodás nemcsak tűzszünetet, hanem a túszok és a palesztin foglyok szabadon engedését is magában foglalja, és történelmi áttörést jelenthet a régió számára.
Trump nemrégiben Washingtonban mutatta be 20 pontos tervét, amire Netanjahu azt mondta, elfogadja. A Hamász röviddel ezután beleegyezett egyes részeibe, de kezdetben nem kívánt nyilatkozni olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint a leszerelés. Ragaszkodott az amerikai terv részleteinek tárgyalásához is.
Az Izrael és a Hamász közötti háború két évvel ezelőtt kezdődött amit a Hamász terrorszervezet Izrael elleni támadása váltott ki 2023. október 7-én. Körülbelül 1200 ember halt meg, és több mint 250-et ejtettek túszul Gázában. Azóta a Hamász által ellenőrzött egészségügyi hatóság szerint több mint 67 ezer palesztin halt meg.
A békemegállapodás jelentőségéről kérdezte lapunk Tárik Meszár Közel-Kelet szakértőt.
A békemegállapodás mindenképpen sikerként értékelhető, és az időzítése sem véletlen az október 7-i évforduló után
– mondta Tárik Meszár.
A szakértő szerint a megállapodás legfontosabb eleme, hogy a túszok és a palesztin foglyok szabadon engedése rövid időn belül megtörténik.
Az hatalmas siker és a lakosság számára megnyugtató, hogy az izraeli túszok a megállapodást követő 72 órán belül hazakerülnek, a palesztinok pedig így kiszabadítanak több mint ezer foglyot
– tette hozzá.
Az elhunyt túszok holttesteinek visszaszállítása hosszabb folyamat lesz, de Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy ez is a megállapodás része legyen. A Hamász ezzel kapcsolatban arra hivatkozott, hogy egyes holttestek nem az ellenőrzésük alatt lévő területeken találhatók.
A vérontás szünetelni fog
Az IDF bejelentése alapján a katonai műveletek befejeződnek, így a vérontás szünetelni fog
– fogalmazott a szakértő.
Hozzátette: azonban továbbra is nyitott kérdés marad Gáza jövője.
Továbbra is az a kérdés, hogy mi lesz Gáza sorsa, ki fogja igazgatni? Ezzel kapcsolatban egyelőre nem szivárogtak ki pontos információk
– mondta.
Nemzetközi bizottság irányíthatja Gázát
Időszakos siker a fegyverszünet és a segélyszállítmányok bejutása kapcsán is volt megegyezés, az igazgatás kapcsán Trump korábbi terve valósulhat meg, és egy nemzetközi bizottság irányíthatja majd Gázát, amiben Tony Blairnek, Donald Trumpnak és az arab országoknak is szerepe lehet
– mutatott rá a szakértő.
Tárik Meszár szerint erre utal az is, hogy Kairóban véglegesítik a megállapodást amiben nagy szerepe van Egyiptomnak és Katarnak is.
Nemzetközi igazgatás alá kerülhet így Gáza, és ha ebbe a Hamász beleegyezett, az mindenképpen siker. Emellett Izrael Hamász-politikája is szelídült, a korábbi terveit Trump által egyfajta finomabb retorika váltotta fel
– hangsúlyozta Tárik Meszár.
Trump külpolitikai sikere
A megállapodás Trump hatalmas külpolitikai sikere, és jelzi azt, hogy Washington a térség meghatározó hatalma és ő irányít. Kérdés, hogy a béke mennyire lesz tartós, de most ez egy tagadhatatlan részsiker, úgy fogalmaznék
– összegezte a szakértő.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)
Von der Leyen ügyében is folytatta a mosdatást az Európai Parlament
Magyar Péterék és Dobrev Kláráék összedolgoznak, s egymást, valamint a brüsszeli elitet védik az EP-ben.
Szerb elnök: Nem békét, hanem befolyást akar ez az ország
Mostanra teljesen világos, hogy Törökország nem akar stabilitást a Nyugat-Balkánon – írta Vucsics egy bejegyzésben.
Dömötör Csaba: Aki ma kiáll Ursula von der Leyen mellett, az a háborúra, a felelőtlen bővítésre és a további európai gazdasági hanyatlásra szavaz

A Tisza párt, a DK és a brüsszeli elit egymást mosdatják.
A Tisza párt, a DK és a brüsszeli elit egymást mosdatják.
Zelenszkij újabb támadást indított Magyarország ellen
Szijjártó Péter: Zelenszkij elvesztette a realitásérzékét.
