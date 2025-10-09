Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek – kövesse nálunk élőben a kormányinfót! + videó

Trump: Az összes túszt hamarosan szabadon engedik

A Hamász beleegyezett a Donald Trump amerikai elnök által szorgalmazott békemegállapodásba, amely véget vet a gázai háborúnak és visszaadja a túszokat. A megállapodás két évvel azután született, hogy a terrorszervezet 2023. október 7-én megtámadta Izraelt – ez a nap nemcsak a holokauszt óta a zsidó nép legvéresebb napját hozta el, hanem egy halálos háborút és humanitárius válságot is elindított a Gázai övezetben.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 09. 9:05
Donald Trump amerikai elnök Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Trump a Truth Social szerdán tette közzé a bejelentést: „Nagy büszkeséggel jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is aláírta béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy az összes túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael egy elfogadott vonal mentén vonja vissza csapatait, ami az első lépés egy erős, tartós és örök béke felé. Minden féllel tisztességesen fognak bánni! Ez egy nagy nap az arab és a muszlim világ, Izrael, az összes környező nemzet és az Amerikai Egyesült Államok számára, és köszönetet mondunk a katari, egyiptomi és török ​​közvetítőknek, akik velünk együttműködve lehetővé tették ezt a történelmi és példa nélküli eseményt. Áldottak a béketeremtők!” – írja a Fox News.

Trump
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP

Donald Trump Sean Hannitynek nyilatkozva közölte, hogy a túszok szabadon bocsátására hétfőn számít, de nem árulta el, ellátogat-e a térségbe, bár Benjamin Netanjahu meghívta, hogy vasárnap beszédet mondjon az izraeli parlamentben.

Közvetlenül Trump bejelentése előtt fotók jelentek meg a sarm es-sejk-i tárgyalásról, amelyeken izraeli, katari és amerikai tisztviselők kézfogása látható – a jelek szerint áttörés született a túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodásban.

A Hamász vezetői, köztük Khalil al-Hayya, mosolyogva jelentek meg a tárgyalásokon, miközben izraeli források szerint már készülnek a békemegállapodás hivatalos bejelentésére. Izraeli médiaértesülések alapján Izrael és a terrorszervezet várhatóan csütörtökön írja alá a megállapodást Sarm es-Sejkben.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök egy nyilatkozatban azt mondta: 

Isten segítségével mindannyiukat hazahozzuk.

 Netanjahu héber nyelven írt nyilatkozatában hozzátette: 

Nagy nap ez Izrael számára. Holnap összehívom a kormányt, hogy jóváhagyja a megállapodást, és hazahozza minden drága túszunkat. Köszönetet mondok az IDF hősies katonáinak és az összes biztonsági erőnek – bátorságuknak és áldozatuknak köszönhetően idáig jutottunk.

„Szívem mélyéből köszönöm Trump elnöknek és csapatának, hogy mozgósítottak túszaink kiszabadításának szent küldetésére. Isten segítségével együtt továbbra is el fogjuk érni minden célkitűzésünket, és kiterjesztjük a békét szomszédainkkal.”

A Hamász terrorszervezet hivatalos közleményben jelentette be: „Miután a mozgalom és a palesztin ellenállási frakciók felelősségteljes és komoly tárgyalásokat folytattak Trump elnök Sarm es-Sejkben tett javaslatával kapcsolatban, amelynek célja a palesztin népünk elleni irtóháború befejezése és a Gázai övezet megszállásának visszavonása , a Hamász bejelenti egy olyan megállapodás megkötését, amely véget vet a gázai háborúnak, rendelkezik a megszállás visszavonásáról, lehetővé teszi a segélyek bejutását és fogolycserét hajt végre.”

Nagyra értékeljük a katari, egyiptomi és török ​​közvetítők erőfeszítéseit, és köszönetet mondunk Donald Trump amerikai elnöknek a háború végleges befejezése és a Gázai övezet megszállásának teljes kivonása érdekében tett erőfeszítéseiért. Felszólítjuk Trump elnököt, a megállapodás garanciát vállaló államait, valamint az összes arab, iszlám és nemzetközi felet, hogy kötelezze a megszálló ország kormányát a megállapodás összes kötelezettségvállalásának teljesítésére, és ne engedjék, hogy megkerülje vagy késleltesse a megállapodások végrehajtását.”

Majed al-Ansari, a katari külügyminisztérium szóvivője az X-en kijelentette: 

A közvetítők bejelentik, hogy ma este megállapodás született a gázai tűzszüneti megállapodás első fázisának végrehajtására vonatkozó minden feltételről és mechanizmusról, amely a háború leállításához, az izraeli és palesztin foglyok szabadon bocsátásához, valamint a segélyek bejutásának lehetővé tételéhez vezet.

Izraeli tisztviselők szerint az élő túszokat várhatóan egyetlen fázisban, 72 órán belül szabadon engedik. Az elhunyt túszok holttesteinek visszaszállítása hosszabb időt vesz igénybe, de Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy őket is belefoglalják a megállapodásba. 

A Hamász, amelyet állítólag néhány izraeli forrás is támogat, azt állítja, hogy a késedelem részben abból fakad, hogy a holttestek egy része nem az ellenőrzése alatt álló területeken található.

Trump bejelentését követően a túszok családjainak központja közleményt adott ki:

A túszok családjai mély hálájukat kívánják kifejezni Donald Trump amerikai elnöknek és csapatának a vezetésért és az elszántságért, amely ehhez a történelmi áttöréshez vezetett: a háború végéhez és egy átfogó megállapodáshoz az összes túsz visszaszolgáltatásáról. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
 

