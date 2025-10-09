Trump: Az összes túszt hamarosan szabadon engedik

Trump a Truth Social szerdán tette közzé a bejelentést: „Nagy büszkeséggel jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is aláírta béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy az összes túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael egy elfogadott vonal mentén vonja vissza csapatait, ami az első lépés egy erős, tartós és örök béke felé. Minden féllel tisztességesen fognak bánni! Ez egy nagy nap az arab és a muszlim világ, Izrael, az összes környező nemzet és az Amerikai Egyesült Államok számára, és köszönetet mondunk a katari, egyiptomi és török ​​közvetítőknek, akik velünk együttműködve lehetővé tették ezt a történelmi és példa nélküli eseményt. Áldottak a béketeremtők!” – írja a Fox News.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: AFP

Donald Trump Sean Hannitynek nyilatkozva közölte, hogy a túszok szabadon bocsátására hétfőn számít, de nem árulta el, ellátogat-e a térségbe, bár Benjamin Netanjahu meghívta, hogy vasárnap beszédet mondjon az izraeli parlamentben.

Közvetlenül Trump bejelentése előtt fotók jelentek meg a sarm es-sejk-i tárgyalásról, amelyeken izraeli, katari és amerikai tisztviselők kézfogása látható – a jelek szerint áttörés született a túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodásban.

A Hamász vezetői, köztük Khalil al-Hayya, mosolyogva jelentek meg a tárgyalásokon, miközben izraeli források szerint már készülnek a békemegállapodás hivatalos bejelentésére. Izraeli médiaértesülések alapján Izrael és a terrorszervezet várhatóan csütörtökön írja alá a megállapodást Sarm es-Sejkben.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök egy nyilatkozatban azt mondta:

Isten segítségével mindannyiukat hazahozzuk.

Netanjahu héber nyelven írt nyilatkozatában hozzátette:

Nagy nap ez Izrael számára. Holnap összehívom a kormányt, hogy jóváhagyja a megállapodást, és hazahozza minden drága túszunkat. Köszönetet mondok az IDF hősies katonáinak és az összes biztonsági erőnek – bátorságuknak és áldozatuknak köszönhetően idáig jutottunk.

„Szívem mélyéből köszönöm Trump elnöknek és csapatának, hogy mozgósítottak túszaink kiszabadításának szent küldetésére. Isten segítségével együtt továbbra is el fogjuk érni minden célkitűzésünket, és kiterjesztjük a békét szomszédainkkal.”