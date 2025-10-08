CsehországUkrajnaAndrej Babis

Andrej Babis: Nem szállítunk fegyvert Ukrajnának

Amennyiben az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) tagja lesz a jövőbeni kormánynak, Csehország az állami költségvetésből már nem ad pénzt Ukrajnának fegyverekre. Erről Andrej Babis, az ANO elnöke beszélt szerdán Prágában sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 21:59
Andrej Babis és párttársai a választás után Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
A múlt hétvégi képviselőházi választásokon győztes mozgalom vezetője, Andrej Babis azt mondta: Csehország az Európai Unión keresztül fogja segíteni Ukrajnát, másfelől pedig a cseh fegyvergyárak továbbra is szállíthatnak fegyvert Ukrajnának.

Fotó: AFP

A nagy kaliberű lőszerek beszerzésével kapcsolatos cseh kezdeményezésről Andrej Babis azt mondta, hogy az jó volt, de az ilyen dolgokkal közvetlenül a NATO országoknak kellene foglalkozniuk, s a kezdeményezésnek transzparensnek kellene lennie. Babis szerint egy magáncég tízmilliókat keresett a cseh kezdeményezésen.

Ha kormányon leszünk, akkor a cseh fegyvergyáraknak feltesszük a kérdést: akarnak fegyvereket szállítani Ukrajnába? Ezzel nincs gondunk

– jegyezte meg Andrej Babis. Rámutatott, hogy Csehország évente hatvanmilliárd koronát fizet be az Ukrajnát segítő Európai Unió kasszájába.

Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának

– szögezte le. „Csehország számára sincs pénzünk. Úgy gondolom, hogy eddig közvetlen módon segítettünk Ukrajnának, most pedig az Európai Unión keresztül fogjuk ezt tenni” – tette hozzá.

A választáson győztes politikus már korábban több ízben kétségeket fogalmazott meg a lőszerbeszerzési kezdeményezéssel kapcsolatban; azt állította, hogy nem átlátható, s csak magáncégek keresnek rajta. Jan Lipavsky cseh külügyminiszter visszautasította a bírálatokat. A cseh kezdeményezés által eddig mintegy 3,5 millió darab nagy kaliberű lőszert kapott az orosz agresszió ellen küzdő Ukrajna – mutatott rá a CTK hírügynökség.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Andrej Babis megerősítette, hogy már folynak a kormányalakítási tárgyalások a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, illetve az Autósok párttal. „Amint megegyezünk, elmegyek az államfőhöz. Remélem, erre legkésőbb jövő péntekig sor kerülhet. Folynak az egyeztetések a képviselőházi bizottságok összetételéről, az alsóház tárgyalási szabályairól […] Reméljük, hogy a képviselőház november elejére tervezett alakuló üléséig a koalíciós szerződéssel is megbirkózunk” – fejtette ki a videóban Andrej Babis, a kormányfői poszt első számú várományosa.

Andrej Babis a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, remélhetőleg a következő választásokon győzni fognak az európai patrióták, és megsemmisítik azt a koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. „Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk” – fogalmazott Babis.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyarország

Sonderkommando Erdélyből

Bayer Zsolt avatarja

Ne legyenek illúzióink, Erdélyben, az erdélyi magyarság körében is megterem a gaz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

