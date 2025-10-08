Andrej BabiskormányANOSPDkormányfőállamfő

Andrej Babis nagy bejelentést tett az új cseh kormányról + videó

Bízik abban Andrej Babis, a cseh képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke, hogy jövő péntekig megszülethet a megállapodás jövőbeni kormányának körvonalairól – derül ki abból a videóból, amelyet a volt miniszterelnök szerdán tett fel a Facebookra. Babis a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Manfred Webernek üzent.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 12:36
Andrej Babis Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Andrej Babis megerősítette, hogy már folynak a kormányalakítási tárgyalások a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, illetve az Autósok párttal. „Amint megegyezünk, elmegyek az államfőhöz. Remélem, erre legkésőbb jövő péntekig sor kerülhet. Folynak az egyeztetések a képviselőházi bizottságok összetételéről, az alsóház tárgyalási szabályairól […] Reméljük, hogy a képviselőház november elejére tervezett alakuló üléséig a koalíciós szerződéssel is megbirkózunk” – fejtette ki a videóban Andrej Babis, a kormányfői poszt első számú várományosa.

Babis
Andrej Babis, a cseh ANO 2011 párt elnöke (Fotó: Hans Lucas/Frederic Moreau)

Petr Pavel államfő már bejelentette, hogy a parlamenti alsóház alakuló ülését november 3-ra hívta össze. A hatályos szabályok szerint ezt az ülést legkésőbb egy hónappal a választások után meg kell tartani. Az elnök azt mondta: azért hívta össze az alakuló ülést ilyen későre, hogy elég időt adjon a pártoknak a megegyezésre a kormányról és a parlamenti testületek összetételéről. 

Andrej Babis kijelentette, hogy a kormányalakítási tárgyalásokról kiszivárgott információkat nem kívánja kommentálni. Ezt kérte az SPD és az Autósok elnökeitől, Tomio Okamurától és Petr Macinkától is. 

A politikus másfelől újból megerősítette, hogy az SPD elnöke, Tomio Okamura esélyes a képviselőház elnöki tisztségére. Szerinte a koalíciós kormányba az SPD szakértőket kíván nevezni, míg az Autósok politikusokat. 

A Právo című lap szerdai értesülése szerint az új kormányban az ANO hét, a másik két párt pedig három-három minisztériumot vezetne. A külügyminisztériumot a tárgyalásokról származó információk szerint Filip Turek, az Autósok tiszteletbeli elnöke vezetné, az SPD egyebek között a belügyet irányítaná.

Andrej Babis a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, remélhetőleg a következő választásokon győzni fognak az európai patrióták, és megsemmisítik azt a koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. „Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk” – fogalmazott Babis.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: Anadolu/Lukas Kabon)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu