Andrej Babis nagy bejelentést tett az új cseh kormányról + videó

Andrej Babis megerősítette, hogy már folynak a kormányalakítási tárgyalások a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal, illetve az Autósok párttal. „Amint megegyezünk, elmegyek az államfőhöz. Remélem, erre legkésőbb jövő péntekig sor kerülhet. Folynak az egyeztetések a képviselőházi bizottságok összetételéről, az alsóház tárgyalási szabályairól […] Reméljük, hogy a képviselőház november elejére tervezett alakuló üléséig a koalíciós szerződéssel is megbirkózunk” – fejtette ki a videóban Andrej Babis, a kormányfői poszt első számú várományosa.

Andrej Babis, a cseh ANO 2011 párt elnöke (Fotó: Hans Lucas/Frederic Moreau)

Petr Pavel államfő már bejelentette, hogy a parlamenti alsóház alakuló ülését november 3-ra hívta össze. A hatályos szabályok szerint ezt az ülést legkésőbb egy hónappal a választások után meg kell tartani. Az elnök azt mondta: azért hívta össze az alakuló ülést ilyen későre, hogy elég időt adjon a pártoknak a megegyezésre a kormányról és a parlamenti testületek összetételéről.