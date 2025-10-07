Andrej Babis elárulta a Magyar Nemzetnek, mit gondol az európai patriótákról

Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt a koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk

– mondta Andrej Babis a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva.

Deák Dániel: Babis győzelme új erőt adhat a patriótáknak és a V4-nek Európában

Deák Dániel szerint önmagában Andrej Babis győzelme komoly erősítést jelent a Patrióták Európáért pártszövetség számára, hiszen így egy újabb hivatalban lévő kormányfő csatlakozott a mozgalomhoz.

Emellett a V4-ek is megerősödnek, hiszen mind a cseh, mind a szlovák kormányzat innentől a magyarhoz hasonlóan érdekelt lesz a közép-európai együttműködésben

– mondta a XXI. Század Intézet politikai elemzője.

Deák Dániel felidézte: Babis világosan fogalmazott, amikor arról kérdezték, miért támadja Weber őt – szerinte azért, mert a visegrádi országok korábban nem támogatták Webert az Európai Bizottság elnöki posztjára.

Gyakorlatilag egy személyes bosszúról van szó, amit Manfred Weber sok esetben a magyar kormányfővel vagy akár Andrej Babissal szemben is folytat

– jegyezte meg Deák.

Az elemző szerint Babis győzelmének következtében az Európai Tanácsban is eggyel több szövetségese lesz a magyar miniszterelnöknek, ami tovább erősíti a patrióta, szuverenista tábor pozícióját.

Ez komoly lehetőséget nyit a jobboldali, szuverenista erőknek az európai politikában, hiszen így sokkal erősebben tudják majd képviselni az érdekeiket az uniós csúcsokon és tárgyalásokon

– fogalmazott.