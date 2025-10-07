Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom fölényesen nyerte meg a cseh választást. Az eredmény újabb esélyt teremthet arra, hogy a V4-ek és a Patrióták növeljék befolyásukat Európában. Babis győzelme után a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kijelentette, hogy a Patrióták – az a politikai szövetség, amelynek ő is tagja – tovább erősítik ellenállásukat az Európai Bizottság klímapolitikájával szemben. Hangsúlyozta, célja meggyengíteni azt a koalíciót, amely szerinte kedvezőtlen irányba vezeti Európát.
Andrej Babis elárulta a Magyar Nemzetnek, mit gondol az európai patriótákról
Andrej Babis a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, remélhetőleg a következő választásokon győzni fognak, és megsemmisítik azt a koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. „Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk” – fogalmazott Babis. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint Babis győzelme újabb lendületet adhat a patrióta és szuverenista erőknek, valamint megerősítheti a közép-európai együttműködést a V4-ek keretében.
Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt a koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk
– mondta Andrej Babis a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva.
Deák Dániel: Babis győzelme új erőt adhat a patriótáknak és a V4-nek Európában
Deák Dániel szerint önmagában Andrej Babis győzelme komoly erősítést jelent a Patrióták Európáért pártszövetség számára, hiszen így egy újabb hivatalban lévő kormányfő csatlakozott a mozgalomhoz.
Emellett a V4-ek is megerősödnek, hiszen mind a cseh, mind a szlovák kormányzat innentől a magyarhoz hasonlóan érdekelt lesz a közép-európai együttműködésben
– mondta a XXI. Század Intézet politikai elemzője.
Deák Dániel felidézte: Babis világosan fogalmazott, amikor arról kérdezték, miért támadja Weber őt – szerinte azért, mert a visegrádi országok korábban nem támogatták Webert az Európai Bizottság elnöki posztjára.
Gyakorlatilag egy személyes bosszúról van szó, amit Manfred Weber sok esetben a magyar kormányfővel vagy akár Andrej Babissal szemben is folytat
– jegyezte meg Deák.
Az elemző szerint Babis győzelmének következtében az Európai Tanácsban is eggyel több szövetségese lesz a magyar miniszterelnöknek, ami tovább erősíti a patrióta, szuverenista tábor pozícióját.
Ez komoly lehetőséget nyit a jobboldali, szuverenista erőknek az európai politikában, hiszen így sokkal erősebben tudják majd képviselni az érdekeiket az uniós csúcsokon és tárgyalásokon
– fogalmazott.
A jövőre nézve Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy Robert Fico esetleges csatlakozása a Patrióták pártszövetségéhez tovább növelhetné annak befolyását.
Fico most kilépett a szocialisták közül, és nem lenne meglepő, ha úgy döntene, hogy csatlakozik a patriótákhoz – ez újabb erősítést jelentene a mozgalomnak
– tette hozzá.
Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)
