Európa új törésvonala: a békepárti hangok erősödnek

Mindezt jól mutatják a legutóbbi események is: Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a cseh parlamenti választáson. Az eredmény új lendületet adhat a V4-ek és a Patrióták európai befolyásának növeléséhez. Babis a választások után a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kijelentette, hogy a Patrióták – amely politikai szövetségnek ő maga is tagja – tovább fokozzák ellenállásukat az Európai Bizottság klímapolitikájával szemben. Hozzátette: célja meggyengíteni azt a koalíciót, amely szerinte kedvezőtlen irányba sodorja Európát. Babis jellemzően elutasítja a migrációt, az uniós klímapolitikát, Ukrajna katonai támogatását és békepárti álláspontot képvisel.

Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk

– mondta Andrej Babis.

Babis választási győzelme is azt mutatja, hogy új politikai törésvonalak rajzolódnak ki Európában. Arról, mit üzen ez a fordulat, és elindulhat-e egyfajta politikai átrendeződés a kontinensen, Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője osztotta meg lapunkkal véleményét.

Koskovics Zoltán: A dán miniszterelnök kijelentése egyszerre félrevezető és árulkodó

„Mette Frederiksennek abban igaza van, hogy egyetlen ember sem dönt Európa jövőjéről, ugyanakkor senkinek nincs szüksége arra, hogy engedélyt kérjen a saját nemzeti érdekei képviseletéhez” – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Koskovics Zoltán. Hozzátette: az Európai Unió működését meghatározó szerződések világosan rögzítik a döntéshozatali mechanizmusokat, amelyeknek szerves része a vétó intézménye is.

Orbán Viktor az európai hagyományoknak és jogszabályoknak teljes mértékben megfelelően jár el, amikor él ezzel az eszközzel

– mondta, hozzátette:

Ráadásul sokkal ritkábban él vele, mint ahányszor ezzel megvádolják.

A magyar miniszterelnök valójában konstruktív szereplő az európai politikában, de nem tehet mást, mint hogy a magyar nemzeti érdekeket képviseli. Sőt, egyre inkább az európai érdekek védelme is ráhárul.