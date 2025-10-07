Andrej BabisKoskovics ZoltánUkrajnabékepártiOrbán Viktor

Európa új törésvonala: a békepárti hangok erősödnek

Európában ismét felerősödött a vita a békepárti és a háborúpárti álláspontok között. Mette Frederiksen dán miniszterelnök az uniós csúcs után keményen bírálta Orbán Viktort, amiért Magyarország továbbra is saját, független politikát folytat Ukrajna ügyében. Közben Csehországban a magyar kormányfő szövetségese, Andrej Babis fölényes győzelmet aratott, ami újabb lendületet adhat a szuverenista irányvonalnak. A kialakult helyzet hátteréről és az európai politikai erőviszonyok várható átrendeződéséről Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője beszélt lapunknak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 7:20
Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője sajtótájékoztatót tart az ANO központjában Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
Mette Frederiksen dán miniszterelnök az uniós csúcstalálkozó után élesen bírálta Orbán Viktort azért, mert Magyarország Ukrajna ügyében továbbra is önálló álláspontot képvisel. A dán kormányfő kijelentette: „nem Orbán Viktor fog dönteni Európa jövőjéről”. A magyar kormány a nemzeti érdekek védelmét hangsúlyozza, és emlékeztet arra, hogy a magyar lakosság nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

Politikai átrendeződés körvonalazódik Európa-szerte (Fotó: EMIL NICOLAI HELMS / Ritzau Scanpix)
Politikai átrendeződés körvonalazódik Európa-szerte (Fotó: EMIL NICOLAI HELMS / Ritzau Scanpix) 

Az európai politikát jelenleg a háborúpárti megközelítés és az uniós fősodor határozza meg, ám mind több országban erősödnek azok a hangok, amelyek a békét és a nemzeti szuverenitást helyezik előtérbe.

Mindezt jól mutatják a legutóbbi események is: Andrej Babis pártja, az ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a cseh parlamenti választáson. Az eredmény új lendületet adhat a V4-ek és a Patrióták európai befolyásának növeléséhez. Babis a választások után a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kijelentette, hogy a Patrióták – amely politikai szövetségnek ő maga is tagja – tovább fokozzák ellenállásukat az Európai Bizottság klímapolitikájával szemben. Hozzátette: célja meggyengíteni azt a koalíciót, amely szerinte kedvezőtlen irányba sodorja Európát. Babis jellemzően elutasítja a migrációt, az uniós klímapolitikát, Ukrajna katonai támogatását és békepárti álláspontot képvisel.

Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát. Nézzék meg az energiaárakat, nézzék meg az EU migrációs paktumát és így tovább. Bármi is történik Németországban és más országokban, mi erősek voltunk és erősek vagyunk

– mondta Andrej Babis.

Babis választási győzelme is azt mutatja, hogy új politikai törésvonalak rajzolódnak ki Európában. Arról, mit üzen ez a fordulat, és elindulhat-e egyfajta politikai átrendeződés a kontinensen, Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője osztotta meg lapunkkal véleményét.

Koskovics Zoltán: A dán miniszterelnök kijelentése egyszerre félrevezető és árulkodó

„Mette Frederiksennek abban igaza van, hogy egyetlen ember sem dönt Európa jövőjéről, ugyanakkor senkinek nincs szüksége arra, hogy engedélyt kérjen a saját nemzeti érdekei képviseletéhez” – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Koskovics Zoltán. Hozzátette: az Európai Unió működését meghatározó szerződések világosan rögzítik a döntéshozatali mechanizmusokat, amelyeknek szerves része a vétó intézménye is.

Orbán Viktor az európai hagyományoknak és jogszabályoknak teljes mértékben megfelelően jár el, amikor él ezzel az eszközzel

 – mondta, hozzátette: 

Ráadásul sokkal ritkábban él vele, mint ahányszor ezzel megvádolják. 

A magyar miniszterelnök valójában konstruktív szereplő az európai politikában, de nem tehet mást, mint hogy a magyar nemzeti érdekeket képviseli. Sőt, egyre inkább az európai érdekek védelme is ráhárul.

A szakértő szerint Frederiksen bírálatának hátterében elsősorban Ukrajna uniós csatlakozási folyamata áll.

Nem érthető, miért nem látja a dán miniszterelnök, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az Európai Unióba súlyos gazdasági és biztonsági kockázatokkal járna

 – mutatott rá Koskovics.

Orbán Viktor már nincs egyedül 

A dán kormányfő álláspontjával szemben Orbán Viktor békepárti megközelítését már több közép-európai vezető is osztja. „Ezzel az állásponttal Orbán Viktor ma már nincs egyedül” – mondta Koskovics Zoltán.

Robert Fico Szlovákiában ugyanezt a nézőpontot képviseli, és a frissen megválasztott cseh miniszterelnök, Andrej Babis is világossá tette: Ukrajna jelenlegi állapotában alkalmatlan az uniós tagságra.

A cseh választások eredménye, ahol a jobboldali erők fölényes győzelmet arattak, Koskovics szerint a közép-európai politikai átrendeződés újabb jele. „A két patrióta párt: Babis ANO mozgalma és az Autósok Pártja, valamint egy harmadik konzervatív formáció – az SPD – könnyen együttműködhet. Az SPD egy jobboldali, konzervatív, libertárius párt, amely különösen Ukrajna ügyében osztja az Orbán- és Babis-féle álláspontot” – fogalmazott.

Európai szintű változás kezdődött 

Koskovics szerint az európai politikában már elindult a szuverenista, békepárti erők erősödése.

Ez a folyamat nemcsak Közép-Európában, hanem Franciaországban és Németországban is megfigyelhető 

– mondta, hozzátette:

A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy azok a pártok erősödnek, amelyek vagy mérsékeltebb támogatási rendszert képzelnek el Ukrajna számára, vagy teljesen megszüntetnék az európai részvételt ebben a proxyháborúban.

Koskovics Zoltán összegzése szerint a kontinens politikai átrendeződése már megkezdődött, és a békepárti, szuverenista hangok egyre erősebbek.

Európa jövőjéről nem egyes vezetők, hanem a nemzeti érdekek és a józan belátás fognak dönteni 

– fogalmazott.

Borítókép: Andrej Babis, az ANO mozgalom vezetője sajtótájékoztatót tart az ANO központjában (Fotó: AFP)

