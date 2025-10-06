Nagy győzelem Csehországban

Az elmúlt hét egyik legizgalmasabb eseménye a moldovai választás volt. Itt csaptak össze a befolyásért az orosz- és az Európa-pártiak. Közvetlenül a választások előtt két oroszbarát pártot betiltottak, így azok nem indulhattak. A választók részvétele viszonylag magas, 52 százalék volt. A parlament 101 képviselőjét négy évre választották meg.

Hasonlóan az előző voksoláshoz, a külföldön élő moldovaiak aktívan részt vettek a szavazáson. A Nyugat-barát, Európai Uniót és Moldova európai integrációját támogató Cselekvés és Szolidaritás Párt győzött a szavazatok 50,14 százalékával. Ez 55 helyet jelentett a parlamentben. Abszolút többség. Az oroszbarát Hazafias Választási Blokk 24 százalékot kapott. Az oroszbarát erők nem fogadták el a választási vereséget, és tüntetéseket szerveztek. Az első demonstrációt már megtartották a fővárosban.

Az ország Európa egyik legszegényebbike, lakóinak a száma mintegy 2,4 millió fő. Területe 34 ezer négyzetkilométer. A választások előtt már egyértelmű volt, hogy bárki lesz is a vesztes, az eredményt nem fogja elismerni. Újabb feszültségforrás jött létre (maradt fenn) Európa keleti felében.

Ukrajna aktív diplomáciai tevékenységet folytatott a koppenhágai EU-csúcsértekezlet után. Zelenszkij elnök mindenkivel tárgyalt, aki bármilyen szerepet is játszik az orosz–ukrán háborúban. Mindenkitől aktív részvételt kért a háborúban, Ukrajna katonai és politikai támogatását.

Merz német kancellár megígérte a Belgiumban lévő orosz vagyon, 140 milliárd euró átadását, mire a belga miniszterelnök tiltakozott, hogy ennek beláthatatlan következményei lennének, és csak nemzetközi garanciák esetén lenne erre hajlandó. Belgiumban a lakosság azt kérte, hogy a hadsereg vonuljon ki az utcákra, és járőrözzenek, hogy visszaszorítsák a migránsok által elkövetett bűncselekményeket.

Lavrov orosz külügyminiszter a német javaslatra válaszként bejelentette, hogy Németország sohasem lesz az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagja. Ez Németország régi kérése, főleg a német egység és azután, hogy Európa másik két vezető hatalma, Franciaország és Nagy-Britannia mint a második világháború győztesei és atomhatalmak, a szervezet létrejötte óta állandó tagok.