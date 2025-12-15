Eltűnhet az öreg kontinens

Néhány nappal ezelőtt elfogadták Amerika új, 33 oldalas nemzetbiztonsági stratégiáját. A dokumentum négy részből áll. Az első rész a bevezető, kiemeli az eddigi amerikai demokrata vezetés e téren jellemző kudarcait. Ezen belül Joe Biden egyciklusos, négyéves elnökségéről van szó.

A fő kérdés az, hogy mit kell tennie az USA új republikánus vezetésének, hogy ebből a zsákutcából szabadulni tudjon.

A második rész a hosszú távú célokkal foglalkozik. Ilyen többek között a határvédelem, a migráció, a gazdaság és az energiaszektor kérdései. Cél a nyugati félteke stabilitása, és a saját gazdaság megerősítése. Ebben a részben fogalmazódik meg az a kérdés, hogy az ezen kitűzött célok elérése érdekében milyen konkrét lépéseket kell megtennie az országnak, a kormányzatnak.

A dokumentum harmadik része a célok elérésének az eszközeivel foglalkozik. Számba veszi, hogy jelenleg milyen lehetőségei vannak az Amerikai Egyesült Államoknak. A negyedik rész a stratégiát elemzi. Megállapítja, hogy az USA a világban az első, és a biztonságpolitika alapja a határvédelem és a gazdasági erő. A dokumentum számos fontos, az esetek egy részében új vagy újszerű megállapításokat tesz.

Ilyen Tajvan védelme, ahol konkrét feladatokat szab az USA két térségben lévő szövetségesének, Japánnak és Dél-Koreának. Washington abból indul ki, hogy a térség védelme Kínával szemben mostantól közös nyugati feladat. Trump úgy értékeli, hogy Kína szerepét az USA évtizedekig tévesen ítélte meg. Ennek részeként Kína világhatalommá válhatott.

Az új nemzetbiztonsági stratégia kőkeményen fogalmaz Európáról. Megállapítja, hogy az öreg kontinens a civilizációs eltűnés szélén van. Ennek fő okai a migráció, amelyet Európa nem tudott és nem is tud kezelni és az önbizalomnak a hiánya.

Több amerikai képviselő felvetette, hogy ideje lenne, hogy Amerika lépjen ki a NATO-ból. Részint többe kerül, mint amennyi hasznot hoz, részint amikor 1949-ben létrehozták, a cél a Szovjetunió feltartóztatása volt. Több mint harminc éve nem létezik a Szovjetunió és a kommunista kihívás, és ma már nincs szükség erre a hidegháborús szervezetre.