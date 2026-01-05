Eltelt egy év, a béke remény maradt

Kína válaszul az Amerika–Tajvan közötti katonai megállapodásra, amely az eddigi legnagyobb volt a történelemben, hermetikusan lezárta a szigetet és hadgyakorlatot tartott Tajvan körül. Ez véget ért kölcsönös provokációk nélkül. Válaszként az USA újabb, több mint 800 millió dolláros katonai megállapodást kötött Tajvannal. Washington újra kritizálta a kínai politikát és Peking Tajvan elleni lépéseit.

A sziget körüli vitákban jól tükröződnek az egyes nagyhatalmak érdekei. Amíg ötven évvel ezelőtt Henry Kissinger zseniálisan kijátszotta egymás ellen az akkori két kommunista nagyhatalmat, Kínát és a Szovjetuniót, most ugyanez a három ország, Szovjetunió helyett az utódállam, Oroszország játssza el ezt a folyamatot.

Oroszország Ukrajnával szembeni háborúját Kína gyakorlatilag minden eszközzel támogatja. Ez katonai, gazdasági, politikai és morális támogatást is jelent, hiszen ez felel meg a kínai nemzeti érdekeknek.

Peking tökéletesen tisztában van azzal, hogy az oroszok csak a tömegpusztító fegyverek terén vannak fölényben velük szemben. Ugyanakkor azt is tudja, hogy a három fél élet-halál harcában, ahol bármi és az ellenkezője is megtörténhet, az USA jelenleg fő ellenségnek Kínát tekinti.

Az oroszok számára a kínai támogatás létfontosságú. Ugyanakkor az orosz–kínai kapcsolatokat évszázadok óta feszültség és területi viták terhelik. Szibériára Kína igényt tart. Ezt amíg egy erős vezetés van Moszkvában, nem hangsúlyozzák, de a kérdés sohasem került le a napirendről. Annál inkább sem, mivel Szibériában a kínai áttelepülések révén közel annyi kínai él, mint orosz.

Az orosz politika most megfordította a kissingeri nézeteket. Amíg évtizedekkel ezelőtt Amerika játszotta ki egymás ellen a másik két felet, most Moszkva várja, hogy kitől mire számíthat. Ez még akkor is igaz, ha az elmúlt napokban az amerikai–orosz kapcsolatokban újabb feszültségek keletkeztek Putyin egyik rezidenciájának állítólagos megtámadása okán.

Amerika számára nehézséget jelent, hogy amíg egy orosz vagy kínai vezető gyakorlatilag bármeddig hatalmon maradhat, az USA-ban ez két elnöki ciklusra, nyolc évre van behatárolva. Trump elnöknek három éve van hátra.