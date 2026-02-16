robert duvallmeghaltszínész

Meghalt Robert Duvall

95 éves korában elhunyt a többszörös Oscar-, valamint Golden Globe- és Emmy-díjas színész. Robert Duvall halálhírét felesége közölte a Facebookon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 19:28
Fotó: Tara Ziemba Forrás: WireImage
Újabb színészlegenda távozott az élők sorából – 95 éves korában elhunyt Robert Duvall, egyebek mellett A keresztapa, az Apokalipszis most és a Fegyvertársak filmek sztárja. 

Meghalt Robert Duvall
Robert Duvall és Marlon Brando A keresztapában (Fotó: Imdb)

Luciana Duvall közleményében azt írja:  

Tegnap búcsút vettünk szeretett férjemtől, legkedvesebb barátomtól és korunk egyik legnagyobb színészétől. Bob békésen hunyt el otthonában, szeretet és meghittség körében.

A világ számára Oscar-díjas színész, rendező, történetmesélő volt. Számomra egyszerűen ő jelentette a mindent. A hivatása iránti szenvedélyét csak a karakterek iránti mély szeretete, egy kiváló étel iránti rajongása és az a képessége múlta felül, ahogyan magával ragadta a társaságot. Számos szerepe mindegyikében Bob mindent beleadott: önmagát, valamint az általa megformált emberi lélek igazságát. Ezzel maradandó és felejthetetlen örökséget hagyott mindannyiunkra. Köszönjük azt a sok éven át tartó támogatást, amelyet Bobnak nyújtottak, és hogy időt és nyugalmat biztosítanak számunkra, hogy megélhessük és megőrizzük az emlékeit – írta a színész felesége.

Robert Selden Duvall 1931-ben francia és angol szülőktől született San Diego városában, Kalifornia államban. Apja katonatiszt volt, aki később elérte az admirálisi rangot is. Az illinois-i Principia College-ben drámát tanult, majd két évet szolgált a hadseregben is. 

Az ötvenes években New Yorkban ismerkedett a színészettel a Neighborhood Playhouse School of Theaterben, 

osztálytársai voltak például Gene Hackman és Dustin Hoffman. 

A Ne bántsátok a feketerigót!-tól az Apokalipszis most-ig

Első filmszerepét a Ne bántsátok a feketerigót! című könyvadaptációben kapta; a lelkileg leépült Boo Radleyt kellett eljátszania. Ez meghozta számára a hírnevet és színházi színészként játszott olyan híres darabokban, mint például Arthur Miller Pillantás a hídról című műve.

1969-ben dolgozott először együtt Francis Ford Coppolával; Az esőemberek című filmjében kapott szerepet, majd 1972-ben és 1974-ben 

A Keresztapa című filmeposz első két részében a Don ír származású fogadott fiát, Tom Hagen consiglierét alakította. 

Ezért a játékáért a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra is jelölték. Duvall egy sor újabb fontos mellékszerepet is kapott olyan filmekben, mint a Hálózat (1976) vagy A hétszázalékos megoldás (1976). A Keresztapa után az 1979-es Apokalipszis most című háborús filmdrámájában Coppola ismét szerepeltette Duvallt, amiért újabb mellékszereplői Oscar-jelölést kapott. Ezek után 1979-től átnyergelt a főszerepekre; a legjobb férfi főszereplőnek jelölték A nagy Santiniben nyújtott alakításáért. 

Az Oscar-díjat végül az 1983-as Az Úr kegyelméből főszerepével kapta meg.

A Keresztapa harmadik részében a várakozásokkal ellentétben nem tűnt fel, mivel nem tudott megegyezni a gázsijáról a stúdióval. Ennek ellenére Duvall nem pihent; 1992-ben a Sztálin című amerikai-magyar koprodukcióban a címszerepet játszotta. 1997-ben Az apostol, 1998-ban pedig a Zavaros vizeken újabb Oscar-jelöléseket hozott számára, de egyiket sem sikerült újra aranyszoborra váltania. 2002-ben a Bérgyilkos tangó című filmet ő maga írta és rendezte.

Négy házasság

Robert Duvall négyszer volt házas. Az 1960-as években feleségül vett egy híres táncosnőt, Barbara Benjamint, akivel tíz évig voltak együtt. 1982-ben újranősült Gail Youngs színésznőt vette el, de a házasság nem volt hosszú életű, négy év után elváltak. 1991-ben ismét ismét egy táncosnőre esett a választása, Sharon Brophyval négy évig volt együtt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

