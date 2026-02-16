orbán viktortélminiszterelnök

Orbán Viktor: A legjobbkor jött a hóesés! + videó

– Végre itt a tél! – jelentette ki legfrissebb videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor a februári havazás kapcsán arról beszélt, hogy az időjárás a legjobbkor érkezett, mivel előző nap még nem tudta megmagyarázni legkisebb unokájának, miért nem tudnak hógolyózni hó nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 19:49
Orbán Viktor Forrás: Facebook
– Végre itt a tél! – jelentette ki legfrissebb videójában a magyar miniszterelnök. A kérdésre, hogy nem volt-e még elég, azt válaszolta, február van.

A legjobbkor jött a hóesés – magyarázta Orbán Viktor – mert 

tegnap a legkisebb unokájának nem tudta elmagyarázni, hogy ha nincs hó, nem tudnak hógolyózni.

– Az unokát ugyanis ez nem érdekelte – nevetett a kormányfő.

Hozzátette: 

– Holnap lehet, hajrá, Zsiga!

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

