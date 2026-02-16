Orbán Viktor: A legjobbkor jött a hóesés! + videó

– Végre itt a tél! – jelentette ki legfrissebb videójában a magyar miniszterelnök. A kérdésre, hogy nem volt-e még elég, azt válaszolta, február van.

A legjobbkor jött a hóesés – magyarázta Orbán Viktor – mert

tegnap a legkisebb unokájának nem tudta elmagyarázni, hogy ha nincs hó, nem tudnak hógolyózni.

– Az unokát ugyanis ez nem érdekelte – nevetett a kormányfő.

Hozzátette: