Újabb kísérteties egyezések: Magyar Péter ugyanazzal próbálkozik, mint annak idején Márki-Zay Péter

Sokszor mondom, hogy ugyanazt látjuk finomhangolva a baloldalon, mint amit 2022-ben is láttunk. Szóról szóra ugyanazt mondja rendszeresen Magyar Péter, mint amit négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péter – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Az elemző szerint mindez nem véletlen: „ugyanazok a finanszírozóik, ugyanazok a céljaik”.

Hozzátette:

álláspontja szerint azt szeretnék elérni, hogy Magyarország „adja be a derekát a brüsszeli elvárásoknak, mondjon igent a migrációra, a háborúra és Ukrajna finanszírozására, illetve uniós tagságára”.

„A hátralévő pár hétben pedig dolgozzunk közösen azért, hogy a választási eredmény is ugyanaz legyen! Hajrá, magyarok!” – zárta bejegyzését Deák Dániel.