deák dánielmárki - zay péterMagyar Péter

Újabb kísérteties egyezések: Magyar Péter ugyanazzal próbálkozik, mint annak idején Márki-Zay Péter

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a baloldalon ugyanaz a politikai stratégia rajzolódik ki, mint a legutóbbi országgyűlési választás előtt. Deák Dániel közösségi oldalán arról írt: Magyar Péter rendszeresen ugyanazokat az állításokat fogalmazza meg, mint korábban Márki-Zay Péter.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 18:49
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs
Sokszor mondom, hogy ugyanazt látjuk finomhangolva a baloldalon, mint amit 2022-ben is láttunk. Szóról szóra ugyanazt mondja rendszeresen Magyar Péter, mint amit négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péter – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Az elemző szerint mindez nem véletlen: „ugyanazok a finanszírozóik, ugyanazok a céljaik”. 

Hozzátette: 

álláspontja szerint azt szeretnék elérni, hogy Magyarország „adja be a derekát a brüsszeli elvárásoknak, mondjon igent a migrációra, a háborúra és Ukrajna finanszírozására, illetve uniós tagságára”.

„A hátralévő pár hétben pedig dolgozzunk közösen azért, hogy a választási eredmény is ugyanaz legyen! Hajrá, magyarok!” – zárta bejegyzését Deák Dániel.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

