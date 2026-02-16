Újabb kísérteties egyezések: Magyar Péter ugyanazzal próbálkozik, mint annak idején Márki-Zay Péter

Sokszor mondom, hogy ugyanazt látjuk finomhangolva a baloldalon, mint amit 2022-ben is láttunk. Szóról szóra ugyanazt mondja rendszeresen Magyar Péter, mint amit négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péter – írta közösségi oldalán Deák Dániel.
Az elemző szerint mindez nem véletlen: „ugyanazok a finanszírozóik, ugyanazok a céljaik”.
Hozzátette:
álláspontja szerint azt szeretnék elérni, hogy Magyarország „adja be a derekát a brüsszeli elvárásoknak, mondjon igent a migrációra, a háborúra és Ukrajna finanszírozására, illetve uniós tagságára”.
„A hátralévő pár hétben pedig dolgozzunk közösen azért, hogy a választási eredmény is ugyanaz legyen! Hajrá, magyarok!” – zárta bejegyzését Deák Dániel.
