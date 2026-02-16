Brutális támadás Pécsett: a pékségbe menekült a vérző férfi

Egy négyfős társaság támadt rá egy 40 éves férfira vasárnap ebédidő tájt Pécsett, és több helyen megsebesítették, a késelés és az ütlegelés során pedig különböző eszközöket használtak, amelyekkel súlyos sérüléseket okoztak a sértettnek – írta az Origo.
A férfi autóját is megrongálták, ám a sértett a súlyos sérülései ellenére ki tudott szabadulni támadói karmai közül és egy közeli pékségbe menekült, ahol az ott dolgozók azonnal a segítségére siettek.
A késelés után azonnal cselekedtek a pékség dolgozói
A pékség egyik alkalmazottja így emlékszik vissza a történtekre:
Nem sokkal déli 12 óra előtt egy vérző férfi jött be a pékségbe, kérte, hogy hívjuk a mentőket és a rendőröket. A szája szét volt nyílva, a combjából is ömlött a vér, támadói nem merték követni az üzlethelyiségbe. Igyekeztünk ellátni a sérüléseit, közben pedig a diszpécserrel is kommunikáltunk. Még jóval a történtek után is sokkolva álltunk a történtek előtt, remegett kezünk, lábunk. Nem gondoltuk volna reggel, hogy ilyen fordulatot vesz majd a nap
– idézte fel az eseményeket.
A gyors és határozott fellépésnek köszönhetően sikerült stabilizálni a férfi állapotát. A sérültet végül a Országos Mentőszolgálat munkatársai szállították kórházba.
Mind a négy támadó rendőrkézen
A rendőrség tájékoztatása szerint az ügy egy korábbi nézeteltérésre vezethető vissza. A sértett megjelent egy 33 éves pécsi férfi lakcímén, ahol ismét összeszólalkoztak. A vita elfajult, az egyik fél vascsővel betörte az autó hátsó szélvédőjét.
Ezt követően három társával autóba ült és üldözőbe vették a férfit. A Komlói–Hársfa–Szabolcsi utak kereszteződésében, a piros lámpánál érték utol, ahol sodrófával, kalapáccsal és vascsővel támadtak rá.
A rendőrök még aznap elfogták a gyanúsítottakat. Ellenük csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indult eljárás, letartóztatásukat kezdeményezték.
