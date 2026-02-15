autórendőrségkéseléspécs

Késelés Pécsen, négyen támadtak rá egy 40 éves férfira

Két embert már előállított a rendőrség, ketten még szökésben vannak. A megszúrt férfi kórházba került.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 22:11
Tettlegességig fajult egy korábbi nézeteltérés vasárnap Pécsen, a Komlói úton – számolt be róla a Bama.

A támadók betörték a sértett autójának ablakait (Forrás: Bama/olvasói fotó)

Négy személy támadt rá egy férfira, akit a hírportál információi szerint meg is szúrtak, míg autójának ablakait betörték.

A 40 éves férfit kórházba szállították.

A Bama egyik olvasója éppen akkor hajtott el a környéken, amikor a szörnyű események történtek, megdöbbentő videót készített. A portál úgy tudja, hogy a sérült férfi egy közeli pékségbe menekült támadói elől.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

két elkövetőt már el is fogtak, két személyt azonban még mindig keresnek.

Az esetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Bama cikkéből.

Borítókép: A támadók a sértett autójának szélvédőjét is betörték (Forrás: Bama/olvasói fotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

