Késelés Pécsen, négyen támadtak rá egy 40 éves férfira

Tettlegességig fajult egy korábbi nézeteltérés vasárnap Pécsen, a Komlói úton – számolt be róla a Bama.
Négy személy támadt rá egy férfira, akit a hírportál információi szerint meg is szúrtak, míg autójának ablakait betörték.
A 40 éves férfit kórházba szállították.
A Bama egyik olvasója éppen akkor hajtott el a környéken, amikor a szörnyű események történtek, megdöbbentő videót készített. A portál úgy tudja, hogy a sérült férfi egy közeli pékségbe menekült támadói elől.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint
két elkövetőt már el is fogtak, két személyt azonban még mindig keresnek.
Az esetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Bama cikkéből.
Borítókép: A támadók a sértett autójának szélvédőjét is betörték (Forrás: Bama/olvasói fotó)
