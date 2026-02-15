Késelés Pécsen, négyen támadtak rá egy 40 éves férfira

Tettlegességig fajult egy korábbi nézeteltérés vasárnap Pécsen, a Komlói úton – számolt be róla a Bama.

A támadók betörték a sértett autójának ablakait (Forrás: Bama/olvasói fotó)

Négy személy támadt rá egy férfira, akit a hírportál információi szerint meg is szúrtak, míg autójának ablakait betörték.

A 40 éves férfit kórházba szállították.

A Bama egyik olvasója éppen akkor hajtott el a környéken, amikor a szörnyű események történtek, megdöbbentő videót készített. A portál úgy tudja, hogy a sérült férfi egy közeli pékségbe menekült támadói elől.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

két elkövetőt már el is fogtak, két személyt azonban még mindig keresnek.

Borítókép: A támadók a sértett autójának szélvédőjét is betörték (Forrás: Bama/olvasói fotó)