Kitört a balhé, mert egy kalózválogatott az orosz focisták ellen léphet pályára

Nagy botrány robbant ki Finnországban, mert az ország nemzeti lobogója alatt játszó, de nem hivatalos strandlabdarúgó-válogatott egy thaiföldi tornán az oroszok ellen is pályára lép. Márpedig az orosz–ukrán háború kirobbanása óta Finnország egyáltalán nem játszott meccset az oroszokkal. A Finn Labdarúgó-szövetség teljesen tehetetlen ebben a különös ügyben.

2026. 02. 16. 19:17
A Pattayán rendezett nemzetközi strandfocitorna nagy botrányt okozott Finnországban Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR Forrás: hemis.fr
Kínosnak és botrányosnak minősítette a Finn Labdarúgó-szövetség az egész országot borzoló eseményeket, de az illetékesek nem tudnak közbelépni, csak tehetetlenül szemlélik az eseményeket. Nézzük, mi történt pontosan, ami miatt Finnország most forrong és azonnali megoldást követel.

Finnország
Egy kép a pattayai strandfocitornáról, ahol most Finnország kalózválogatottja is szerepel / Fotó: RACHEN SAGEAMSAK / XINHUA

Finnország: kiborultak a labdarúgó-szövetség vezetői

Ezen a héten a thaiföldi Pattaya városában nemzetközi strandfocitornát rendeznek. Ezen az az orosz strandválogatott is elindul, amely az orosz–ukrán háború miatt 2022 óta nem játszhat hivatalos, nemzetközi mérkőzéseket. 

Kiderült az is, hogy a pattayai tornára egy finn csapat is benevezett, amely az ország zászlaja alatt játszik, amely a hivatalos, a finn válogatottakat megillető melegítőkben vonul fel. 

A dolog további érdekessége, hogy ezen a thaiföldi tornán angol és német csapat is indul. Ez azonban nem érdekli a finneket, akik most a saját problémáikkal vannak elfoglalva.

Kiderült, hogy a Finn Labdarúgó-szövetség nem nevezett egyetlen csapatot sem a tornára, akik tehát most ott vannak, egyfajta kalózválogatottként álltak össze és játsszák le a meccseket. A gondot azonban az okozza, hogy ez a kalózválogatott nem amatőr játékosokból áll. Olyan strandfocisták szerepelnek benne, akik az északi ország legjobbjai közé tartoznak.

A tehetetlen illetékesek a kezüket tördelik

Timo Huttunen, a Finn Labdarúgó-szövetség főtitkárhelyettese azt mondta, hogy ez az eset megdöbbentő és roppant kínos. Azt is hozzátette, hogy a labdarúgó-szövetség semmiben sem felelős. Szerinte arról van szó, hogy a kalózcsapat tagjai lemásolták a finn válogatott hivatalos felszerelését és ezzel utaztak ki Thaiföldre. A sportvezető szerint az ázsiai országban senki sem vizsgálja, hogy a mezek eredetiek vagy egyszerű hamisítványok. 

A játékosok szabaidejükben vesznek részt a tornán, s éppen ez az oka annak, hogy a finn szövetségnek nincs joga beavatkozni.

A finn nevet használó csapatban olyan játékosok szerepelnek, akik a közösségi médiában nagyon népszerű Gilla FC-ben játszanak. Ez a csapat amúgy a finn ötödosztályú bajnokság egyik résztvevője. Nem strandfociban, hanem a normál labdarúgásban. A Gilla FC elnöke Jason Nikkisen teljesen megdöbbent, amikor megtudta, hogy a klub játékosai mire készülnek. Hangsúlyozta, hogy semmit nem tud a kalózválogatottról, de nincs lehetősége a közbelépésre. Az indok ugyanaz, mint a Finn Labdarúgó-szövetség esetében: a focisták szabadságot vettek ki, teljesen jogszerűen tartózkodnak Thaiföldön és szabadidejükben játszanak.

Egy finn szervezte a balhés strandfocitornát

A botrány igazából azok után robbant ki, hogy Thaiföldről egyre több fénykép és videó érkezett. Így derült ki a finn kalózcsapat jelenléte és az, hogy olyan tornán szerepelnek, ahol egy orosz csapat is indul. A közösségi médiában a finn kalózcsapat neve Finland Beach Soccer. Ez nagyon hasonlít a Beach Soccer Finland elnevezéshez (tulajdonképpen csak a szórend más), amely a hivatalos neve a finn strandlabdarúgó-válogatottnak. A nemzetközi helyzetet az is bonyolítja, hogy a hivatalos strandfocitornák a FIFA fennhatósága alá tartoznak. 

Márpedig a FIFA most egyáltalán nem nézi jó szemmel, ha bármely tagországa az oroszok ellen lép pályára. Újabb csavar ebben a különös sztoriban, hogy a pattayai tornát egy finn származású, de évek óta Thaiföldön élő ember szervezte meg.

Valószínűleg így került az indulók közé a finn kalózcsapat is. Finnországban most mindenki azt várja, hogy az ország labdarúgó-szövetsége rendet tegyen az ügyben. Erre azonban az illetékeseknek semmilyen lehetőségük nincsen.

  

