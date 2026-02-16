Kitört a balhé, mert egy kalózválogatott az orosz focisták ellen léphet pályára

Kínosnak és botrányosnak minősítette a Finn Labdarúgó-szövetség az egész országot borzoló eseményeket, de az illetékesek nem tudnak közbelépni, csak tehetetlenül szemlélik az eseményeket. Nézzük, mi történt pontosan, ami miatt Finnország most forrong és azonnali megoldást követel.

Egy kép a pattayai strandfocitornáról, ahol most Finnország kalózválogatottja is szerepel / Fotó: RACHEN SAGEAMSAK / XINHUA

Finnország: kiborultak a labdarúgó-szövetség vezetői

Ezen a héten a thaiföldi Pattaya városában nemzetközi strandfocitornát rendeznek. Ezen az az orosz strandválogatott is elindul, amely az orosz–ukrán háború miatt 2022 óta nem játszhat hivatalos, nemzetközi mérkőzéseket.

Kiderült az is, hogy a pattayai tornára egy finn csapat is benevezett, amely az ország zászlaja alatt játszik, amely a hivatalos, a finn válogatottakat megillető melegítőkben vonul fel.

A dolog további érdekessége, hogy ezen a thaiföldi tornán angol és német csapat is indul. Ez azonban nem érdekli a finneket, akik most a saját problémáikkal vannak elfoglalva.

Kiderült, hogy a Finn Labdarúgó-szövetség nem nevezett egyetlen csapatot sem a tornára, akik tehát most ott vannak, egyfajta kalózválogatottként álltak össze és játsszák le a meccseket. A gondot azonban az okozza, hogy ez a kalózválogatott nem amatőr játékosokból áll. Olyan strandfocisták szerepelnek benne, akik az északi ország legjobbjai közé tartoznak.

A tehetetlen illetékesek a kezüket tördelik

Timo Huttunen, a Finn Labdarúgó-szövetség főtitkárhelyettese azt mondta, hogy ez az eset megdöbbentő és roppant kínos. Azt is hozzátette, hogy a labdarúgó-szövetség semmiben sem felelős. Szerinte arról van szó, hogy a kalózcsapat tagjai lemásolták a finn válogatott hivatalos felszerelését és ezzel utaztak ki Thaiföldre. A sportvezető szerint az ázsiai országban senki sem vizsgálja, hogy a mezek eredetiek vagy egyszerű hamisítványok.

A játékosok szabaidejükben vesznek részt a tornán, s éppen ez az oka annak, hogy a finn szövetségnek nincs joga beavatkozni.

A finn nevet használó csapatban olyan játékosok szerepelnek, akik a közösségi médiában nagyon népszerű Gilla FC-ben játszanak. Ez a csapat amúgy a finn ötödosztályú bajnokság egyik résztvevője. Nem strandfociban, hanem a normál labdarúgásban. A Gilla FC elnöke Jason Nikkisen teljesen megdöbbent, amikor megtudta, hogy a klub játékosai mire készülnek. Hangsúlyozta, hogy semmit nem tud a kalózválogatottról, de nincs lehetősége a közbelépésre. Az indok ugyanaz, mint a Finn Labdarúgó-szövetség esetében: a focisták szabadságot vettek ki, teljesen jogszerűen tartózkodnak Thaiföldön és szabadidejükben játszanak.