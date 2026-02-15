A Liverpool három szóval üzent Kerkez Milosnak, kegyvesztett sztár hálálkodik neki

Angliában áradoznak Kerkez Milos teljesítményéről a Liverpool Brighton elleni 3-0-s győzelme után az FA-kupában. A magyar balhátvéd Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan végigjátszotta a meccset, a Liverpool vezető gólja előtt Kerkez adott nagyszerű gólpasszt Curtis Jonesnak. Később Szoboszlai bombagólja és Mohamed Szalah tizenegyesből lőtt találata alakította ki a végeredményt.

A Liverpool és személy szerint Curtis Jones is sokat köszönhet Kerkez Milosnak (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Kerkez Milos igen jónak számító nyolcas osztályzatot kapott a helyi Liverpool Echo nevű laptól, de a számnál is fontosabb, amit írnak róla:

„Sok jogos kérdés felvetődött a Liverpool nyári igazolásairól, de konkrétan a Kerkezzel kapcsolatos kérdések már idejüket múltak. A Liverpool sztárja lenyűgöző teljesítményével elhallgattatta kritikusait, és megmutatta, miért gondolták sokan, hogy az átigazolása nagy lökést jelentett a klubnak tavaly nyáron.”

A BBC szakértőjét lenyűgözte Kerkez Milos gólpassza

Kerkez első félidőben adott gólpasszát emelte ki a BBC szakértője, Paul Robinson:

„Micsoda gólpassz volt ez Kerkeztől. Ő a Liverpool egyik legjobb támadójátékosa. Kivédekezhetetlen labdát adott a tizenhatoson túlra. Curtis Jones ugyan késve érkezett rá, de így is könnyű dolga volt.”

Ez csak egy volt a sok jó pillanat közül Kerkez részéről, aki rengeteg helyet talált a bal szélen. A tekintélyes nemzetközi futballszaklap, a The Athletic is elismerősen írt a teljesítményéről:

Kerkez Brighton & Hove Albion elleni teljesítménye emlékeztetett arra, hogy miért fizetett a Liverpool 40 millió fontot, hogy leigazolja őt a Bournemouth-tól tavaly nyáron. A balhátvéd stabil jelenlétet mutatott a védelemben, és folyamatos veszélyt jelentett a támadásban. Az Anfielden áradt belőle az energia.

Dan Sheldon, a The Athletic szakértője hozzátette:

„Lehet, hogy több hónapba telt, mire Kerkez beilleszkedett a Liverpoolba, de a mostani első félidő volt a legjobb 45 perce a klubban.”

A Liverpool, Szoboszlai és Jones is nyilvánosan üzent neki

Kerkez Milos a meccs után a hivatalos Instagram-oldalán tett közzé egy fotót, amihez a következőt írta: