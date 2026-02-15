Kerkez MilosCurtis JonesSzoboszlai DominikLiverpool FC

A Liverpool három szóval üzent Kerkez Milosnak, kegyvesztett sztár hálálkodik neki

Szoboszlai Dominik gólt lőtt, Kerkez Milos gólpasszt adott, a Liverpool otthon 3-0-ra győzött a Brighton ellen az FA-kupában szombat este. Kerkez eddigi legjobb liverpooli teljesítményéről írnak, az angol sajtó szerint végleg elhallgattatta a kritikusait. A Liverpool nyilvánosan üzent neki három sokatmondó szóval, de Kerkez Milos Szoboszlaitól és a korábban kegyvesztetté vált Curtis Jonestól is üzenetet kapott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 7:56
Az angol média szerint Kerkez Milos elhallgattatta a kritikusait a Liverpool Brighton elleni győzelmekor az FA-kupában Fotó: NurPhoto/MI NEWS
Angliában áradoznak Kerkez Milos teljesítményéről a Liverpool Brighton elleni 3-0-s győzelme után az FA-kupában. A magyar balhátvéd Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan végigjátszotta a meccset, a Liverpool vezető gólja előtt Kerkez adott nagyszerű gólpasszt Curtis Jonesnak. Később Szoboszlai bombagólja és Mohamed Szalah tizenegyesből lőtt találata alakította ki a végeredményt.

A Liverpool és személy szerint Curtis Jones is sokat köszönhet Kerkez Milosnak
A Liverpool és személy szerint Curtis Jones is sokat köszönhet Kerkez Milosnak (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Kerkez Milos igen jónak számító nyolcas osztályzatot kapott a helyi Liverpool Echo nevű laptól, de a számnál is fontosabb, amit írnak róla:

„Sok jogos kérdés felvetődött a Liverpool nyári igazolásairól, de konkrétan a Kerkezzel kapcsolatos kérdések már idejüket múltak. A Liverpool sztárja lenyűgöző teljesítményével elhallgattatta kritikusait, és megmutatta, miért gondolták sokan, hogy az átigazolása nagy lökést jelentett a klubnak tavaly nyáron.”

A BBC szakértőjét lenyűgözte Kerkez Milos gólpassza

Kerkez első félidőben adott gólpasszát emelte ki a BBC szakértője, Paul Robinson:

„Micsoda gólpassz volt ez Kerkeztől. Ő a Liverpool egyik legjobb támadójátékosa. Kivédekezhetetlen labdát adott a tizenhatoson túlra. Curtis Jones ugyan késve érkezett rá, de így is könnyű dolga volt.”

Ez csak egy volt a sok jó pillanat közül Kerkez részéről, aki rengeteg helyet talált a bal szélen. A tekintélyes nemzetközi futballszaklap, a The Athletic is elismerősen írt a teljesítményéről:

Kerkez Brighton & Hove Albion elleni teljesítménye emlékeztetett arra, hogy miért fizetett a Liverpool 40 millió fontot, hogy leigazolja őt a Bournemouth-tól tavaly nyáron. A balhátvéd stabil jelenlétet mutatott a védelemben, és folyamatos veszélyt jelentett a támadásban. Az Anfielden áradt belőle az energia.

Dan Sheldon, a The Athletic szakértője hozzátette:

„Lehet, hogy több hónapba telt, mire Kerkez beilleszkedett a Liverpoolba, de a mostani első félidő volt a legjobb 45 perce a klubban.”

A Liverpool, Szoboszlai és Jones is nyilvánosan üzent neki

Kerkez Milos a meccs után a hivatalos Instagram-oldalán tett közzé egy fotót, amihez a következőt írta:

„Minden alkalommal egyre jobban élvezem a játékot ebben a különleges stadionban!”

Kerkez posztjára a Liverpool hivatalos oldala három szóval reagált: „Ezt szeretjük, Milos!”

Reagált a gólszerző Szoboszlai is, aki egy szívecskét küldött magyar csapattársának. A leginkább jelentőségteljes azonban Curtis Jones üzenete volt, aki nyilvánosan köszönetet mondott Kerkeznek – vélhetően nem csak a gólpasszért.

Jones kegyvesztett volt az utóbbi időben Arne Slotnál, a Brighton ellen hosszabb idő után került vissza a csapatba, és sokat jelenthet neki a gól, amihez nagyon kellett Kerkez nagyszerű beadása.

 

