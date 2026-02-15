Slot is ámult Szoboszlai gólján, de utána őszintén elmondta, miben kell még fejlődnie

A Liverpool Curtis Jones, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah góljaival 3-0-ra nyert a Brighton ellen az angol FA-kupa negyedik fordulójában. Rég nem látott sima meccset játszott a Liverpool, ebben pedig a két magyarnak kulcsszerepe volt. Kerkez Milos Jonesnak adott gólpasszt még az első félidőben, majd Szoboszlai az idényben tizedszer talált be, ezúttal sem kis góllal. Szalah a lefújás után a világ egyik legjobb játékosaként hivatkozott a magyarra , Arne Slot is megerősítette ezt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Szoboszlai Dominik szenzációs gólt rúgott a Liverpool–Brighton kupamérkőzésen Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai tényleg a világ egyik legjobbja, ezen Slot sem vitázik

– Rengeteg kiemelkedő képességű játékos van jelenleg a világon, de egyetértek Móval, az egyik közülük határozottan Dominik – ezután Slotot még mindig Szoboszlairól kérdezték, aki továbbra is elismerően beszélt játékosáról. – Dominik szerintem egy tökéletes példa arra a modellre, amit mi csinálunk itt a klubnál. Fiatal játékosokat hozunk ide más ligákból. Ő már a Lipcsében is remek fizikai adottságokkal rendelkezett és jó volt. Most viszont még jobb, sokkal jobb. Ezért mondtam Wirtz és Ekitiké kapcsán is – akik szintén a Bundesligából jöttek –, hogy a következő idényben még jobbak lesznek, de már most is rengeteget fejlődtek.

Mi tetszett Slotnak a második liverpooli gólban?

Slot ezután a mérkőzés kapcsán elmondta, a szombati teljesítménynek abból a szempontból különösen örült, hogy végre a sok kialakított helyzetből három gólt lőttek, ez nem történt meg túl gyakran a csapattal a mostani idényben. Ezután az első gólt emelte ki, ahol Kerkez készített elő Jonesnak. – Egy szélső hátvéd és egy másik szélső hátvéd támadásából gólt szereztünk a tizenhatoson belül, és ez mutatja, mennyire akarnak ezek a játékosok gólt szerezni. A második gól még szebb volt, mint az első – ezzel a vezetőedző át is tért Szoboszlai bombájára.

Azzal kezdődött, hogy hátulról kihoztuk a labdát. Két csapat akarta hátulról kihozni a labdát, amit ma már nem annyira látni a Premier League-ben. Nagyszerű csapatgól volt, nagyszerű váltás, Mohamed Szalah pedig egyből lekészített Dominak, a befejezés pedig a támadás legszebb része volt.

A holland kiemelte, a csapat rengeteget fejlődött az elmúlt hónapokban, most már két-három nap pihenés is után is hasonlóan intenzívek tudnak lenni, ez pedig a teljesítményén is meglátszik, tette hozzá Slot.