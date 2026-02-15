Szoboszlai DominikLiverpoolArne Slot

Slot is ámult Szoboszlai gólján, de utána őszintén elmondta, miben kell még fejlődnie

Arne Slot, a Liverpool edzője a Brighton elleni 3-0-s FA-kupa-győzelem után hosszasan beszélt Szoboszlai Dominikról a sajtótájékoztatón. A holland is megerősítette Mohamed Szalah állítását, hogy Szoboszlai tényleg a világ egyik legjobbja jelenleg, majd a bombagóljáról beszélt, végül pedig elmondta, mi kell még ahhoz, hogy a magyar egyszer a legendás angol klub csapatkapitánya legyen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 6:40
Arne Slot a sajtótájékoztatón hosszasan beszélt Szoboszlai Dominikról
Arne Slot a sajtótájékoztatón hosszasan beszélt Szoboszlai Dominikról Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
A Liverpool Curtis Jones, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah góljaival 3-0-ra nyert a Brighton ellen az angol FA-kupa negyedik fordulójában. Rég nem látott sima meccset játszott a Liverpool, ebben pedig a két magyarnak kulcsszerepe volt. Kerkez Milos Jonesnak adott gólpasszt még az első félidőben, majd Szoboszlai az idényben tizedszer talált be, ezúttal sem kis góllal. Szalah a lefújás után a világ egyik legjobb játékosaként hivatkozott a magyarra , Arne Slot is megerősítette ezt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. 

Szoboszlai Dominik szenzációs gólt rúgott a Liverpool–Brighton kupamérkőzésen
Szoboszlai Dominik szenzációs gólt rúgott a Liverpool–Brighton kupamérkőzésen  Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szoboszlai tényleg a világ egyik legjobbja, ezen Slot sem vitázik

– Rengeteg kiemelkedő képességű játékos van jelenleg a világon, de egyetértek Móval, az egyik közülük határozottan Dominik – ezután Slotot még mindig Szoboszlairól kérdezték, aki továbbra is elismerően beszélt játékosáról. – Dominik szerintem egy tökéletes példa arra a modellre, amit mi csinálunk itt a klubnál. Fiatal játékosokat hozunk ide más ligákból. Ő már a Lipcsében is remek fizikai adottságokkal rendelkezett és jó volt. Most viszont még jobb, sokkal jobb. Ezért mondtam Wirtz és Ekitiké kapcsán is – akik szintén a Bundesligából jöttek –, hogy a következő idényben még jobbak lesznek, de már most is rengeteget fejlődtek.  

Mi tetszett Slotnak a második liverpooli gólban?

Slot ezután a mérkőzés kapcsán elmondta, a szombati teljesítménynek abból a szempontból különösen örült, hogy végre a sok kialakított helyzetből három gólt lőttek, ez nem történt meg túl gyakran a csapattal a mostani idényben. Ezután az első gólt emelte ki, ahol Kerkez készített elő Jonesnak. – Egy szélső hátvéd és egy másik szélső hátvéd támadásából gólt szereztünk a tizenhatoson belül, és ez mutatja, mennyire akarnak ezek a játékosok gólt szerezni. A második gól még szebb volt, mint az első – ezzel a vezetőedző át is tért Szoboszlai bombájára.

Azzal kezdődött, hogy hátulról kihoztuk a labdát. Két csapat akarta hátulról kihozni a labdát, amit ma már nem annyira látni a Premier League-ben. Nagyszerű csapatgól volt, nagyszerű váltás, Mohamed Szalah pedig egyből lekészített Dominak, a befejezés pedig a támadás legszebb része volt.

A holland kiemelte, a csapat rengeteget fejlődött az elmúlt hónapokban, most már két-három nap pihenés is után is hasonlóan intenzívek tudnak lenni, ez pedig a teljesítményén is meglátszik, tette hozzá Slot. 

Szoboszlainak ebben még fejlődnie kell Slot szerint

A sajtótájékoztató egy későbbi pontján ismét a magyar játékos volt a téma. Az újságíró afelől érdeklődött, hogy később Szoboszlai lehet-e a Liverpool csapatkapitánya. Mindez abból a szempontból kényes kérdés, hogy éppen szombaton jelent meg a sajtóban egy interjú Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, amelyben elmondta, Szobszlai álma mindig is az volt, hogy a Real Madridban játsszon.

– Igen, el tudom képzelni, de még mindig fiatal. 

Már sok vezetői képességgel rendelkezik, de e téren még mindig fejlődnie kell. Például az öltözőben még inkább vezérnek kell lennie, gondolok itt például Virgil van Dijkra (aki jelenleg a Liverpool csapatkapitánya – a szerk.), mindez persze teljesen normális, Van Dijk most 34 éves.

Dominiknak ez a következő lépés, ez szerintem idővel jönni fog neki – tette hozzá Slot.

Endo még játszhat ebben az idényben?

A japán középpályás, Vataru Endo még a Sunderland elleni szerdai győzelem során sérült meg, akit hordágyon kellett levinni a pályáról. Ekkor a legtöbb Liverpool-szurkoló a szívéhez kapott, miután a jobbhátvéd-poszton úgy néz ki teljesen el van átkozva a csapat a mostani évadban – korábban Conor Bradley és Jeremie Frimpong is kidőlt, Szoboszlai eltiltása miatt játszott itt a 33 éves labdarúgó. Slot szerint hosszabb kihagyás vár a japánra, de van esély, hogy még az idényben láthatjuk őt a pályán. Mindennek hazájában is örülnek, miután Japán már kvalifikálta magát a nyári világbajnokságra, ahol a 72-szeres válogatott középpályásra is számítanak.

A Liverpool a hétfői sorsoláson tudja meg, hogy az FA-kupa nyolcaddöntőjében mely csapat ellen fog pályára lépni. A bajnokságban Szoboszlaiék egy hét múlva vasárnap a kiesés ellen menekülő Nottingham Forest otthonában folytatják. 

Szoboszlai gólja:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

