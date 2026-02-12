Szoboszlaiék következő ellenfele PL-rekordra tör, eközben újabb edzőjét alázta meg

Ha azt mondjuk, hogy az Európa-ligában pár hete a Fradit 4-0-ra legyőző, a Premier League-ben a bennmaradásért küzdő Nottingham Forestnél káosz uralkodik, akkor finoman fogalmaztunk. A nottinghami edzőtemető újabb áldozata Sean Dyche, akinek a sereghajtó, a meccs előtt mindössze nyolcpontos Wolves elleni 0-0-s döntetlen után köszönték meg a munkáját.

A Nottingham Forest élén a Liverpool elleni Premier League-mérkőzésen már új edző lesz (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Már a harmadik edzőjét rúgta ki a Nottingham Forest

Az idényt még a Forestet az előző évadban egészen a hetedik helyig vezető Nuno Espirito Santosszal kezdte meg a klub, csakhogy a portugál összeveszett Edúval, a klub globális vezetőjével. A ranglétra csúcsán a görög milliárdos üzletember – maffiózó – áll, Evangelosz Marinakisz, akinek szintén nem volt felhőtlen a kapcsolata az edzővel. Nunót mindössze három forduló után menesztették, pedig a klub négy ponttal kezdett, a sors fintora, hogy az 52 éves edző jelenleg ahhoz a West Ham Unitedhez ment, amely jó hajrával a másodosztályba taszíthatja a Nottingham Forestet.

A klub a portugál helyére azt az Ange Postecoglout ültette le, aki az előző idényben Európa-ligát nyert a Tottenhammel, de a bajnokságban csak a 17. helyen zárt a londoniakkal. A pragmatikus ausztrállal semmi nem változott, 39 nap után őt is kirúgták – két döntetlen és hat vereség volt ezalatt a mérleg. A kispadra ezután az a Sean Dyche ült le, aki még a Burnley élén hívta fel magára a figyelmet, ahol 2012 és 2022 között dolgozott. A kiscsapatnál a legnagyobb sikerét egyértelműen a 2017/18-as idényben érte el, amikor a hetedik helyen zárva elindulhatott az Európa-ligában. Dyche legutóbb az Evertonnál dolgozott, a liverpooli klubot benn tudta tartani, hasonló volt a feladata a Nottingham Forestnél is – kinevezésekor a 18. helyen állt, mindössze egy győzelemmel.

Megalázta angol edzőjét a klub

Az 54 éves angol alatt javult a csapat, habár vereséggel kezdett a Bournemouth ellen, a következő hét meccsén négy győzelem és egy döntetlen is összejött, a legemlékezetesebb a Liverpool otthonában elért 3-0-s győzelem volt. Decemberben aztán zsinórban négy meccset is elvesztett a csapat, de januárban négy bajnokin át veretlen maradt – s közben a Fradit is legyőzte az El-ben –, a klub kijött a kiesőzónából, aztán az elmúlt két meccsén ismét beütött a krach. A szintén kiesés ellen küzdő Leeds United otthonában sima, 3-1-es vereséget szenvedett, majd a már említett Wolves elleni szerdai meccs.

A klub egyébként az angolt úgy rúgta ki, hogy Dyche még a kötelező médiaeseményeken részt vett a meccs után, majd utáni jött a gyomros, a közlemény. Nem túl sportszerű húzás...

Íme, az éjjeli szűkszavú közlemény: „A Nottingham Forest megerősítheti, hogy Sean Dyche-t felmentették vezetőedzői posztjáról. Szeretnénk megköszönni Seannek és stábjának az erőfeszítéseiket a klubnál eltöltött idejük alatt, és sok sikert kívánunk nekik a jövőre nézve. Jelenleg nem kívánunk további nyilatkozatot tenni.”

A Forest pedig PL-rekordra is tör, ugyanis arra még korábban a liga több mint 30 éves fennállása során nem volt példa, hogy egy klub négy főállású edzőt is kinevez.

A The Athletic információja szerint a posztra a legesélyesebb, Vitor Pereira, aki az idény elején még a Wolvest vezette, de az első tíz bajnoki után menesztették, miután egyet sem nyert meg ezek közül. A Nottingham Forest a Premier League-ben legközelebb február 22-én, vasárnap a címvédő Liverpoolt fogadja a City Groundon.