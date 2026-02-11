Robbie KeaneFerencvárosTottenham Hotspur FC

A feldühödött Robbie Keane élő adásban hagyta faképnél a magyar riportert

A Ferencváros rengeteg gólhelyzet kihagyva is magabiztosan, 4-0-ra győzte le a vendég Csákvárt, és bejutott a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjébe. Robbie Keane számos fiatalnak adott bizonyítási lehetőséget, miközben a gólokat a rutinos légiósok szerezték. Az ír vezetőedző dicsérte a játékosait, ám amikor arról kérdezték, lenne-e az edzőjét menesztő Tottenham menedzsere, annyit mondott, hogy spekulációkkal nem foglalkozik, és otthagyta a riportert élő adásban.

Robbie Keane MOL Magyar Kupa FTC - Csákvár mérkőzés
Robbie Keane dühös lett a Tottenhammel kapcsolatos kérdés miatt Fotó: Polyák Attila
Miután a Tottenham Hotspur menesztette Thomas Frank menedzsert, felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint Robbie Keane lehet az egyik jelölt az angol csapat élére. Logikusnak tűnik a felvetés, hiszen az ír tréner igazi klublegendának számít, s az edzői ranglétrán is szépen lépked előre. Csakhogy a 45 éves korábbi gólvágó a minap kijelentette, jól érzi magát az FTC vezetőedzőjeként.

Robbie Keane
Robbie Keane örült a Fradi játékának a Csákvár ellen Fotó: Polyák Attila

 Spekuálciókkal nem foglalkozom!

– fakadt ki és hagyta faképnél az M4 Sport riporterét élő adásban Robbie Keane, miután felvetették neki, hogy üres a Premier League-csapat kispadja. Konkrétan megkérdezte a riporter, hogy elfogadná-e a Tottenham esetleges ajánlatát. Mindez azok után került terítékre, hogy a Ferencváros 4-0-ra győzte le a vendég Csákvárt, és bejutott a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjébe. Robbie Keane számos fiatalnak adott bizonyítási lehetőséget, miközben a gólokat a rutinos légiósok szerezték. Az ír vezetőedző dicsérte a játékosait, akik között egy 16, két 18 és egy 19 éves tehetség is pályára lépett a Fradiban.

Robbie Keane gyerekei Tottenham-drukkerek

Az ír szakembert kis túlzással, lépten-nyomon arról faggatják, hogy elhagyja-e a Ferencvárost, amellyel sikeres, s előre lépne-e edzői karrierjében mondjuk Angliában. A Nottingham ellen 4-0-ra elvesztett idegenbeli mérkőzés előtt még diplomatikus, higgadt választ adott. A minap arról számoltunk be, hogy félig viccesen beszélt a Tottenhamről Keane, aki hangsúlyozta, hogy jelenleg jó helyen van.

– Őszintén szólva ma már lehetetlen nem értesülni ezekről a dolgokról, különösen akkor, ha az embernek két Tottenham-szurkoló gyereke van… Nagyon jó érzés, hogy felmerült a nevem. Hogy ez kinek köszönhető? Talán a fogadóirodáknak? Fogalmam sincs, de szerintem ez azt mutatja, hogy jól dolgozom. Tisztában van mindenki azzal, mit érzek a klub iránt, de boldog vagyok a Ferencvárosnál – fogalmazott egyértelműen Robbie Keane.

 

