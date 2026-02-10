Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Angliában újra elővették Robbie Keane-t, a Fradi edzője félreérthetetlen választ adott

A Ferencváros ír szakvezetője, Robbie Keane egyre többször bukkan fel különböző csapatok kívánságlistáján. Egykori klubja, a Bajnokok Ligájában vitézkedő – az alapszakaszban a 4. helyen végzett, így azonnal a nyolcaddöntőbe került –, ám a Premier League-ban lassan a kiesés ellen küzdő Tottenham Hotspur brit sajtóértesülések szerint mindenképpen szeretné őt megszerezni. Keane minderre csak annyit mondott, jól érzi magát a Fradiban.

Molnár László
2026. 02. 10. 7:50
Robbie Keane úgy véli, jó helyen van jelenleg a Fradinál, és a csapattal képesek lesznek megvédeni a bajnoki címüket
Robbie Keane úgy véli, jó helyen van jelenleg a Fradinál, és a csapattal képesek lesznek megvédeni a bajnoki címüket Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
Nagyon úgy tűnik, hogy Thomas Frank állását nem menti meg a ragyogó BL-szereplés a Tottenham Hotspurnél, és manapság már szinte naponta olvasni olyan híreket, miszerint a Premier League-ben lassan kiesés ellen harcoló londoniak az utódját keresik. Legutóbb két név merült fel a helyére: a Fradi ír vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek a neve, illetve a jelenleg még az Egyesült Államok szövetségi kapitányának, Mauricio Pochettino visszatérése. A kérdés egyre sürgősebb megoldást kíván a szakértők szerint, ugyanis a Tottenham vezetői és szurkolói már nagyon unják a kétarcúságot: tavaly szintén majdnem kiestek a PL-ből, viszont megnyerték az Európa-ligát, míg idén remekelnek a Bajnokok Ligájában, szemben a gyalázatosnak tartott bajnoki szerepléssel.

Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője, és egyelőre nem is szeretne ezen a státuszán változtatni
Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője, és egyelőre nem is szeretne ezen a státuszán változtatni    Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi sikerei Robbie Keane-re irányították egykori klubja figyelmét

Az FTC ír szakvezetője sosem titkolta azt, hogy edzőként az a célja, hogy egy Premier League-ben szereplő csapatot irányítson. Nos, ez a lehetőség most közelebb került hozzá, mint azt gondolta volna, ráadásul egykori klubja, a Tottenham szeretné őt a kispadján látni. Robbie Keane legenda a londoni csapatnál, ahol kétszer is a csapat tagja volt.

Robbie Keane bajnoki statisztikája (Tottenham)

  • 2002-2008: 197 meccs, 80 gól
  • 2009-2011: 40 meccs, 11 gól
  • Összesen: 237 meccs, 91 gól

Robbie Keane góljai a Tottenham támadójaként:

A LondonWorld cikke szerint a Manchester United megtette azt, ami aztán bevált: elküldte a csapattal botrányosan szereplő Rúben Amorimot, és a helyére Michael Carrick személyében egy olyan fiatal szakembert ültetett, aki ambiciózus és a klubot jól ismeri, ráadásul az eredmények is elkezdtek jönni az Old Traffordon, hiszen a Vörös Ördögök már BL-szereplést érő helyen állnak és a legutóbbi négy meccsüket megnyerték a PL-ben.

A portál pontosan ezt az utat kínálja fel Robbie Keane vezetésével a Tottenham gárdájának, a klubot jól ismerő, agilis fiatal edző, akivel a londoniak megindulhatnának felfelé a bajnoki tabellán.

A Tottenham szereplése a 2025/26-os szezonban

Bajnokok Ligája-alapszakasz

  • 8 meccs, 5 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség
  • 17 pont, azonnali nyolcaddöntő
  • az utolsó 5 meccsből négy győzelem, 1 vereség

Premier League

  • 25 meccs, 7 győzelem, 8 döntetlen, 10 vereség
  • 29 pont, 15. hely
  • az utolsó 5 meccsből 3 vereség, két döntetlen 

A játékosok Frank iránti bizalma is megcsappant az elmúlt időszakban, így Keane esetleges kinevezése szinte magától értetődő lenne

A legutóbbi PL-meccsen a feltámadt Manchester United simán verte a Spurs gárdáját:

Robbie Keane: Jól érzem magam a Fradiban

A 45 éves ír szakember ugyan eddigi eredményeit nem a Premier League-ben érte el, de így is megmutatta a kvalitásait. Aranyérmes lett az izraeli és a magyar bajnokságban, valamint immár második éve jutott tovább a Fradival az Európa-liga alapszakaszából, azaz képes jó eredményeket elérni egyszerre mind a két fronton. A Spurs számításaiba csak ott csúszik hiba, hogy az ír szakember terveiben jelenleg nem szerepel a Ferencváros elhagyása.

– Őszintén szólva ma már lehetetlen nem értesülni ezekről a dolgokról, különösen akkor, ha az embernek két Tottenham-szurkoló gyereke van... Nagyon jó érzés, hogy felmerült a nevem. Hogy ez kinek köszönhető? Talán a fogadóírodáknak? Fogalmam sincs, de szerintem ez azt mutatja, hogy jól dolgozom.

Tisztában van mindenki azzal, mit érzek a klub iránt, de boldog vagyok a Ferencvárosnál 

– jelentette ki Robbie Keane a brit portálnak.

Robbie Keane, az FTC edzője valamikor szívesen edzősködne a Premier League-ben, de most a zöld-fehérekért él-hal
Robbie Keane, az FTC edzője valamikor szívesen edzősködne a Premier League-ben, de most a zöld-fehérekért él-hal    Fotó: Polyák Attila

A Nottingham elleni El-alapszakaszbeli meccs előtt az ír szakember közölte, vannak olyan korábbi csapattársai, akik már a Premier League-ben edzősködnek. Fiatal ír trénerként ő más utat választott, ami számára tökéletes, hiszen ha majd bekerül edzőként is a Premier League-be, már nem tapasztalatlan edzőként teszi. 

– Ez jó irány volt számomra, mert ha valaki például Angliában kezd el dolgozni tapasztalatok nélkül, hat mérkőzés után simán képesek kirúgni. Játékoskoromban is mindig a lehetőségeket kerestem, ezért választottam a Wolvest a Liverpool helyett, játszottam a Coventryben, hogy hamarabb a pályán legyek. Törekszem a legjobbra, de nagyon jól érzem magam a Ferencvárosnál, lenyűgöző a teljesítmény, amit letettünk az Európa-ligában az asztalra. Ilyen szempontból nem is foglalkozom a jövővel – zárta rövidre a kérdést Robbie Keane.

Az ír szakember székfoglalója a Ferencvárosnál:

