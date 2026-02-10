Angliában újra elővették Robbie Keane-t, a Fradi edzője félreérthetetlen választ adott

Nagyon úgy tűnik, hogy Thomas Frank állását nem menti meg a ragyogó BL-szereplés a Tottenham Hotspurnél, és manapság már szinte naponta olvasni olyan híreket, miszerint a Premier League-ben lassan kiesés ellen harcoló londoniak az utódját keresik. Legutóbb két név merült fel a helyére: a Fradi ír vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek a neve, illetve a jelenleg még az Egyesült Államok szövetségi kapitányának, Mauricio Pochettino visszatérése. A kérdés egyre sürgősebb megoldást kíván a szakértők szerint, ugyanis a Tottenham vezetői és szurkolói már nagyon unják a kétarcúságot: tavaly szintén majdnem kiestek a PL-ből, viszont megnyerték az Európa-ligát, míg idén remekelnek a Bajnokok Ligájában, szemben a gyalázatosnak tartott bajnoki szerepléssel.

Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője, és egyelőre nem is szeretne ezen a státuszán változtatni Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi sikerei Robbie Keane-re irányították egykori klubja figyelmét

Az FTC ír szakvezetője sosem titkolta azt, hogy edzőként az a célja, hogy egy Premier League-ben szereplő csapatot irányítson. Nos, ez a lehetőség most közelebb került hozzá, mint azt gondolta volna, ráadásul egykori klubja, a Tottenham szeretné őt a kispadján látni. Robbie Keane legenda a londoni csapatnál, ahol kétszer is a csapat tagja volt.

Robbie Keane bajnoki statisztikája (Tottenham)

2002-2008: 197 meccs, 80 gól

2009-2011: 40 meccs, 11 gól

Összesen: 237 meccs, 91 gól

Robbie Keane góljai a Tottenham támadójaként:

A LondonWorld cikke szerint a Manchester United megtette azt, ami aztán bevált: elküldte a csapattal botrányosan szereplő Rúben Amorimot, és a helyére Michael Carrick személyében egy olyan fiatal szakembert ültetett, aki ambiciózus és a klubot jól ismeri, ráadásul az eredmények is elkezdtek jönni az Old Traffordon, hiszen a Vörös Ördögök már BL-szereplést érő helyen állnak és a legutóbbi négy meccsüket megnyerték a PL-ben.

A portál pontosan ezt az utat kínálja fel Robbie Keane vezetésével a Tottenham gárdájának, a klubot jól ismerő, agilis fiatal edző, akivel a londoniak megindulhatnának felfelé a bajnoki tabellán.

A Tottenham szereplése a 2025/26-os szezonban