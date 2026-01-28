Robbie KeaneFerencvároslabdarúgó Európa-ligaNottingham Forest

Robbie Keane angliai visszatérése a téma Nottinghamben, le van nyűgözve az ír edző

A Ferencváros labdarúgócsapata a Nottingham Forest vendégeként zárja a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát. A versenysorozatban veretlen magyar bajnok a 7. helyen áll, de még nem biztosította be az automatikus nyolcaddöntőbe jutást érő pozícióját. A Fradi mögött négy ponttal álló angol együttes számára is elérhető még az egyenes ági továbbjutás. Robbie Keane, a Fradi ír vezetőedzője az esélyekről, az eddigi menetelés hátteréről beszélt, s esetleges Premier League-szerepvállalásáról is kérdezték.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 28. 22:15
Robbie Keane Budapest, 2026. január 21. Robbie Keane vezetőedző a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2026. január 21-én. A csapat másnap lép pályára a görög Panathinaikosz ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának
Robbie Keane egyelőre vendégként tér vissza Angliába Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robbie Keane szokatlanul hosszasan válaszolt az újságírók kérdéseire Nottinghamben, a Forest elleni (csütörtök, 21.00, tv.: M4 Sport) labdarúgó Európa-liga mérkőzés előtti este. A veretlen Ferencváros és a Premier League-ben szereplő házigazda számára is adott az esély, hogy az alapszakaszban a legjobb nyolc között végezve automatikusan a nyolcaddöntőbe jusson. A hetedik helyen álló magyar bajnok akár egy döntetlennel is révbe érhet.

Robbie Keane
Robbie Keane gyakran ünnepelhetett eddig az Európa-ligában Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

– Jó és erős csapat kiváló edzővel. Az elmúlt hét mérkőzéshez hasonlóan ez is igazi teszt lesz, egy Premier League-csapat ellen – jelezte a hivatalos sajtótájékoztatón Robbie Keane, hogy komoly meccsre számít Nottinghamben, ahol ott lesz a családja és sok barátja is. A Fradi edzője leszögezte, nem adja fel az elveit.

 Aki ismer, tudja, hogy nem szeretek kizárólag védekezésre berendezkedni, az agresszív támadófocit részesítem előnyben.

Egy edzőnek néha kockáztatnia kell, itt, a nemzetközi porondon is megtettem már. A Fenerbahce ellen is beleálltunk és hajtottuk az ellenfelet. Nyilván vannak a mérkőzéseknek olyan periódusai, amikor jobban vissza kell állni. Ez benne lehet a pakliban azért, mert magas minőséget képvisel a csütörtöki ellenfelünk. Ettől függetlenül megpróbáljuk a maximumot kihozni a mérkőzésből. Semmiképpen sem az a cél, hogy veszítsünk!

Robbie Keane Tóth Alex játékára már nem számíthat, a középpályás már a Premier League-ben szerepel
Robbie Keane Tóth Alex játékára már nem számíthat, a középpályás már a Premier League-ben szerepel Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Hatalmas a szakadék

Robbie Keane a téli szünetben elvesztette az AEK Athénba igazolt csatárát, Varga Barnabást és az éppen Angliába, a Bournemoth-ba került fiatal középpályást, Tóth Alexet. A Nottingham Forest jelenleg csak a 17. az angol élvonalban, de a lehetőségeit nem lehet egy lapon említeni a magyar klubéval.

– Ha megnézzük az eddigi ellenfeleinket, milyen büdzsével és játékoskerettel rendelkeznek, akkor tegyük hozzá, hogy nekünk a harmadik legkisebb a költségvetésünk az Európa-ligában. Nagy klubok ellen is megálltuk a helyünket. Természetesen nem vagyok naiv, a Nottinghamnek van olyan játékosa, akinek a játékjoga annyit ér, mint a Ferencváros összértéke, beleszámítva Vargát és Tóthot is. Ugyanakkor nem szabad félnünk a mérkőzéstől, szeretnénk élvezni, s reméljük, meg tudjuk őrizni a veretlenségünket – fogadkozott Keane.

Robbie Keane és a Premier League

A Ferencváros 45 esztendős ír trénere még vezetőedzői pályája elején jár. Játékosként 349-szer szerepelt a világ legerősebb bajnokságának tartott Premier League-ben, amelyben 126 gólt szerzett. Nottinghamban neki is szegezték a kérdés: mikor szerződik Angliába?

– Vannak olyan korábbi csapattársaim, akik már a Premier League-ben edzősködnek. 

Fiatal ír trénerként azt az utat választottam, hogy megkezdem más országokban bontogatni a szárnyaimat. Ez jó irány volt számomra, mert ha valaki például Angliában kezd el dolgozni tapasztalatok nélkül, hat mérkőzés után simán képesek kirúgni.

Játékoskoromban is mindig a lehetőségeket kerestem, ezért választottam a Wolvest a Liverpool helyett, játszottam a Coventryben, hogy hamarabb a pályán legyek. Törekszem a legjobbra, de nagyon jól érzem magam a Ferencvárosnál, lenyűgöző a teljesítmény, amit letettünk az Európa-ligában az asztalra. Ilyen szempontból nem is foglalkozom a jövővel – zárta rövidre a kérdést Robbie Keane.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu