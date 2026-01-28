Robbie Keane angliai visszatérése a téma Nottinghamben, le van nyűgözve az ír edző

Robbie Keane szokatlanul hosszasan válaszolt az újságírók kérdéseire Nottinghamben, a Forest elleni (csütörtök, 21.00, tv.: M4 Sport) labdarúgó Európa-liga mérkőzés előtti este. A veretlen Ferencváros és a Premier League-ben szereplő házigazda számára is adott az esély, hogy az alapszakaszban a legjobb nyolc között végezve automatikusan a nyolcaddöntőbe jusson. A hetedik helyen álló magyar bajnok akár egy döntetlennel is révbe érhet.

Robbie Keane gyakran ünnepelhetett eddig az Európa-ligában Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

– Jó és erős csapat kiváló edzővel. Az elmúlt hét mérkőzéshez hasonlóan ez is igazi teszt lesz, egy Premier League-csapat ellen – jelezte a hivatalos sajtótájékoztatón Robbie Keane, hogy komoly meccsre számít Nottinghamben, ahol ott lesz a családja és sok barátja is. A Fradi edzője leszögezte, nem adja fel az elveit.

Aki ismer, tudja, hogy nem szeretek kizárólag védekezésre berendezkedni, az agresszív támadófocit részesítem előnyben.

Egy edzőnek néha kockáztatnia kell, itt, a nemzetközi porondon is megtettem már. A Fenerbahce ellen is beleálltunk és hajtottuk az ellenfelet. Nyilván vannak a mérkőzéseknek olyan periódusai, amikor jobban vissza kell állni. Ez benne lehet a pakliban azért, mert magas minőséget képvisel a csütörtöki ellenfelünk. Ettől függetlenül megpróbáljuk a maximumot kihozni a mérkőzésből. Semmiképpen sem az a cél, hogy veszítsünk!

Robbie Keane Tóth Alex játékára már nem számíthat, a középpályás már a Premier League-ben szerepel Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Hatalmas a szakadék

Robbie Keane a téli szünetben elvesztette az AEK Athénba igazolt csatárát, Varga Barnabást és az éppen Angliába, a Bournemoth-ba került fiatal középpályást, Tóth Alexet. A Nottingham Forest jelenleg csak a 17. az angol élvonalban, de a lehetőségeit nem lehet egy lapon említeni a magyar klubéval.

– Ha megnézzük az eddigi ellenfeleinket, milyen büdzsével és játékoskerettel rendelkeznek, akkor tegyük hozzá, hogy nekünk a harmadik legkisebb a költségvetésünk az Európa-ligában. Nagy klubok ellen is megálltuk a helyünket. Természetesen nem vagyok naiv, a Nottinghamnek van olyan játékosa, akinek a játékjoga annyit ér, mint a Ferencváros összértéke, beleszámítva Vargát és Tóthot is. Ugyanakkor nem szabad félnünk a mérkőzéstől, szeretnénk élvezni, s reméljük, meg tudjuk őrizni a veretlenségünket – fogadkozott Keane.