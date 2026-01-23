FerencvárosFradieurópa-ligaFTC

Csak a győzelem ad biztonságot – így lehet nyolcaddöntős az FTC az Európa-ligában

A Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön a görög Panathinaikosszal a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, amivel megőrizte helyét a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között. Bár egy esetleges győzelemmel remek helyzetbe került volna a Fradi az egyenes ági továbbjutást illetően, így sem reménytelen a magyar bajnok helyzete, noha az utolsó fordulóban nagyon nehéz mérkőzés vár Robbie Keane együttesére, amely csak győzelemmel vehetné biztosra a nyolcaddöntős szereplést.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 9:14
Csak a győzelem jelentene biztos nyolcaddöntőbe jutást a Nottingham Forest ellen
Csak a győzelem jelentene biztos nyolcaddöntőbe jutást a Nottingham Forest ellen Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fradi a második félidő elején Bamidele Yusuf büntetőjéből megszerezte a vezetést a Panathinaikosz ellen, de a hajrában a görögök egy távoli lövéssel egyenlítettek. Az 1-1-es döntetlennel a Ferencváros továbbra is veretlen az Európa-liga-alapszakaszban – a mezőnyben rajta kívül ezt csak a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhatja el magáról –, de még nem biztos az automatikus nyolcaddöntős szereplés, egy hét múlva a Nottingham Forest ellen idegenben is tennie kell érte az FTC-nek.

A Fradira kemény meccs vár a City Groundon
A Fradira kemény meccs vár a City Groundon. Fotó: Polyák Attila

A Fradira nyolc csapat lehet veszélyes

Az előző idényben bevezetett új formátum szerint az alapszakasz első nyolc helyezettje automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyen végzők egy további körben döntik el, melyik nyolc csapat csatlakozik hozzájuk a legjobb tizenhat között. A Ferencváros az eddigi kiváló szereplésével megalapozta, hogy jó esélye legyen egyből a nyolcaddöntőbe jutnia, és ha kihúzta volna az utolsó perceket a Panathinaikosz ellen, most szinte biztosra vehetné az egyenes ági továbbjutást. A labdarúgásban azonban nincs ha, így Robbie Keane csapatának a Nottingham Forest otthonában kell kiharcolnia a megfelelő eredményt.

Az FTC 15 ponttal a hetedik helyet foglalja el az alapszakasz táblázatán – csupán a rosszabb gólkülönbsége miatt szorul az olasz AS Roma mögé –, és összesen nyolc olyan csapat van mögötte, amely veszélyes lehet rá az utolsó fordulóban: a Betis, a Porto, a Genk, a Crvena zvezda, a PAOK, a VfB Stuttgart, a Celta Vigo és a Bologna. A jövő heti ellenfél, a Nottingham Forest éppen kívül esik a rostán, ugyanakkor nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az angol csapatnak így sem lesz mindegy a magyar bajnok elleni összecsapás, ugyanis minimális esélye még mindig van a nyolcadik helyre. Ehhez az kell, hogy legyőzze a Ferencvárost, illetve a fentebb felsorolt csapatok közül a Betis és a Porto vereséget szenvedjen, a többiek pedig ne gyűjtsék be a három pontot.

 

Nincs topformában a Fradi következő ellenfele

Ha figyelmen kívül hagyjuk is, hogy mennyi eredménynek kell megfelelően alakulnia, a csapat formája sem ad sok okot a bizalomra, a Nottingham ugyanis az előző nyolc tétmeccséből mindössze egyet tudott megnyerni, miközben csütörtökön egy nem túl hízelgő dolgot is feljegyezhettünk vele kapcsolatban: a Forest lett az Európa-liga történetének második olyan csapata, amely úgy veszített el meccset (Braga–Nottingham Forest 1-0), hogy az ellenfele nem találta el a kaput, a túloldalon viszont egy kihagyott tizenegyest, egy öngólt és egy kiállítást is feljegyezhettünk.

 

A győzelem a biztos

Visszatérve a Ferencvárosra, a magyar bajnok győzelem esetén biztosan ott marad az első nyolcban, döntetlen vagy vereség esetén pedig már figyelni kell a többi eredményre.

Minimálisan könnyíti a helyzetet, hogy a zöld-fehérek üldözői közül a Crvena zvezda és a Celta Vigo egymással játszik, egy esetleges döntetlen esetén egyikük sem érhetné be az FTC-t.

Amennyiben a Fradi kikap jövő csütörtökön, úgy egyedül akkor maradna esélye, ha minden közvetlenül mögötte álló rivális maximum döntetlent játszana, pluszban pedig a magyar csapat csak úgy kaphatna ki legfeljebb egy góllal, hogy a Porto nem éri be a szerzett gólok számában, magyarul nem játszik sokgólos döntetlent. Ebben a variációban a Betis megelőzné a Ferencvárost, amely a nyolcadik helyen menne tovább. Valljuk be, nem a legreálisabb forgatókönyv.

Az már annál inkább, hogy az FTC döntetlenre végez a City Groundon: a Fradi ebben az esetben 16 ponttal végezne, így a jelenleg 12 ponttal álló PAOK, Stuttgart, Celta Vigo, Bologna négyes már semmiképpen sem érhetné utol. A többiek közül viszont többen is, a nyolcba kerüléshez arra lenne szükség, hogy a Betis és a Porto közül legfeljebb az egyik csapat nyerjen, míg a Genk maximum egy góllal, a Crvena zvezda pedig legfeljebb hárommal nyerjen – a két-, illetve négygólos diadal is beleférhet, de itt már számítana a szerzett gólok száma, ugyanis azonos pontszám esetén előbb a gólkülönbség, majd a több szerzett gól rangsorol.

A legtöbb forgatókönyvre elég kicsi az esély, a legjobb viszont az lenne a Ferencváros szempontjából, ha legyőzné a Nottingham Forestet, s így nem kellene számolgatnia, hanem a további eredményeket figyelmen kívül hagyva ünnepelné az egyenes ági továbbjutást.

Az Európa-liga-alapszakasz állása az utolsó forduló előtt:

A 8., utolsó forduló programja:

Január 29., csütörtök

  • Nottingham Forest (angol)–Ferencváros 21.00
  • Aston Villa (angol)–Salzburg (osztrák) 21.00
  • Celtic (skót)–Utrecht (holland) 21.00
  • Porto (portugál)–Rangers (skót) 21.00
  • Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh) 21.00
  • Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát) 21.00
  • Crvena zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol) 21.00
  • FCSB (román)–Fenerbahce (török) 21.00
  • Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál) 21.00
  • Genk (belga)–Malmö (svéd) 21.00
  • Lille (francia)–Freiburg (német) 21.00
  • Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz) 21.00
  • Lyon (francia)–PAOK (görög) 21.00
  • Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz) 21.00
  • Ludogorec (bolgár)–Nice (francia) 21.00
  • Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) 21.00
  • Sturm Graz (osztrák)–Brann Bergen (norvég) 21.00
  • Stuttgart (német)–Young Boys (svájci) 21.00

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu