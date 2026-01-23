Csak a győzelem ad biztonságot – így lehet nyolcaddöntős az FTC az Európa-ligában

A Fradi a második félidő elején Bamidele Yusuf büntetőjéből megszerezte a vezetést a Panathinaikosz ellen, de a hajrában a görögök egy távoli lövéssel egyenlítettek. Az 1-1-es döntetlennel a Ferencváros továbbra is veretlen az Európa-liga-alapszakaszban – a mezőnyben rajta kívül ezt csak a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhatja el magáról –, de még nem biztos az automatikus nyolcaddöntős szereplés, egy hét múlva a Nottingham Forest ellen idegenben is tennie kell érte az FTC-nek.

A Fradira kemény meccs vár a City Groundon. Fotó: Polyák Attila

A Fradira nyolc csapat lehet veszélyes

Az előző idényben bevezetett új formátum szerint az alapszakasz első nyolc helyezettje automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe, míg a 9–24. helyen végzők egy további körben döntik el, melyik nyolc csapat csatlakozik hozzájuk a legjobb tizenhat között. A Ferencváros az eddigi kiváló szereplésével megalapozta, hogy jó esélye legyen egyből a nyolcaddöntőbe jutnia, és ha kihúzta volna az utolsó perceket a Panathinaikosz ellen, most szinte biztosra vehetné az egyenes ági továbbjutást. A labdarúgásban azonban nincs ha, így Robbie Keane csapatának a Nottingham Forest otthonában kell kiharcolnia a megfelelő eredményt.

Az FTC 15 ponttal a hetedik helyet foglalja el az alapszakasz táblázatán – csupán a rosszabb gólkülönbsége miatt szorul az olasz AS Roma mögé –, és összesen nyolc olyan csapat van mögötte, amely veszélyes lehet rá az utolsó fordulóban: a Betis, a Porto, a Genk, a Crvena zvezda, a PAOK, a VfB Stuttgart, a Celta Vigo és a Bologna. A jövő heti ellenfél, a Nottingham Forest éppen kívül esik a rostán, ugyanakkor nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az angol csapatnak így sem lesz mindegy a magyar bajnok elleni összecsapás, ugyanis minimális esélye még mindig van a nyolcadik helyre. Ehhez az kell, hogy legyőzze a Ferencvárost, illetve a fentebb felsorolt csapatok közül a Betis és a Porto vereséget szenvedjen, a többiek pedig ne gyűjtsék be a három pontot.

Nincs topformában a Fradi következő ellenfele

Ha figyelmen kívül hagyjuk is, hogy mennyi eredménynek kell megfelelően alakulnia, a csapat formája sem ad sok okot a bizalomra, a Nottingham ugyanis az előző nyolc tétmeccséből mindössze egyet tudott megnyerni, miközben csütörtökön egy nem túl hízelgő dolgot is feljegyezhettünk vele kapcsolatban: a Forest lett az Európa-liga történetének második olyan csapata, amely úgy veszített el meccset (Braga–Nottingham Forest 1-0), hogy az ellenfele nem találta el a kaput, a túloldalon viszont egy kihagyott tizenegyest, egy öngólt és egy kiállítást is feljegyezhettünk.

2 - Nottingham Forest have tonight become just the second team in UEFA Europa League history to...



❌ Lose a match without facing a shot on target.



❓ Miss a penalty, score an own goal and receive a red card in one match.



Puzzling. pic.twitter.com/gYjquTIXIQ — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2026

A győzelem a biztos

Visszatérve a Ferencvárosra, a magyar bajnok győzelem esetén biztosan ott marad az első nyolcban, döntetlen vagy vereség esetén pedig már figyelni kell a többi eredményre.

Minimálisan könnyíti a helyzetet, hogy a zöld-fehérek üldözői közül a Crvena zvezda és a Celta Vigo egymással játszik, egy esetleges döntetlen esetén egyikük sem érhetné be az FTC-t.