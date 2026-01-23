A Fradi-játékos nagy fordulata: elüldözték volna, most nemzetközileg ünnepelt hős

Alig több mint három hónap telt el azóta, hogy Gróf Dávid, az FTC kapusa az Újpest elleni rangadón piros lapot kapott, miután meglökött egy labdaszedőt. Akkor rengetegen támadták a játékost, a Fradi-szurkolók közül is akadtak sokan, akik elüldözték volna a csapattól. Gróf azonban maradhatott, sőt Dibusz Dénes sérülése miatt a kapuba is visszakerült, a 2026-os év első tétmeccsén, a Panathinaikosz ellen is az ő nevével kezdődött az FTC összeállítása. Az UEFA is nagyon figyelte Gróf teljesítményét.

Hol van már az Újpest elleni piros lap? Gróf Dávid az FTC egyik hőse volt a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az Európa-liga hivatalos felületén kiemeltek Gróf nagy bravúrját a legszebb védések, de a Panathinaikosz gólját is a legszebb találatok között.

A következtetés: a legszebb találatok nem varrhatók a kapus nyakába, az UEFA a bravúrja miatt hősként ünnepli Grófot.

Gróf csalódott, hogy nem nyert az FTC

A kapus ugyanakkor nem volt maradéktalanul boldog a lefújás után. – Majdnem sikerült, hogy tökéletesnek érződjön az este, de a végén rúgott egy gólt az ellenfél, így nem lett az. Nagy részben mi uraltuk a mérkőzést, lett volna sanszunk lezárni a találkozót, de ez sajnos nem sikerült, persze voltak olyan periódusok, amikor volt esélye az ellenfélnek is. Jól védekeztünk, én csak hozzátettem a magamét, csak azt sajnálom, hogy azt az egyet nem tudtam kivédeni – idézi a Fradi kapusát az Origo.