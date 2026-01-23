Ferencváros FTCUEFAeurópa-ligaGróf Dávid

A Fradi-játékos nagy fordulata: elüldözték volna, most nemzetközileg ünnepelt hős

Csütörtök este az FTC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Panathinaikosz ellen az Európa-liga alapszakaszának utolsó előtti fordulójában. A kapuban Dibusz Dénest helyettesítő Gróf Dávid látványos védéseket is bemutatott, amivel az UEFA figyelmét is magára vonta. Gróf a későn bekapott gól miatt így sem volt maradéktalanul boldog, ugyanakkor három hónapja, az Újpest ellen kapott piros lapja után vélhetően aláírta volna ezt az évkezdést.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 7:27
Gróf Dávid (középen) nagy bravúrral járult hozzá az FTC pontszerzéséhez, a Panathinaikosz elleni védését az UEFA az El-forduló legszebbjei közé emelte
Gróf Dávid (középen) nagy bravúrral járult hozzá az FTC pontszerzéséhez, a Panathinaikosz elleni védését az UEFA az El-forduló legszebbjei közé emelte Fotó: Polyák Attila
Alig több mint három hónap telt el azóta, hogy Gróf Dávid, az FTC kapusa az Újpest elleni rangadón piros lapot kapott, miután meglökött egy labdaszedőt. Akkor rengetegen támadták a játékost, a Fradi-szurkolók közül is akadtak sokan, akik elüldözték volna a csapattól. Gróf azonban maradhatott, sőt Dibusz Dénes sérülése miatt a kapuba is visszakerült, a 2026-os év első tétmeccsén, a Panathinaikosz ellen is az ő nevével kezdődött az FTC összeállítása. Az UEFA is nagyon figyelte Gróf teljesítményét.

Hol van már az Újpest elleni piros lap? Gróf Dávid az FTC egyik hőse volt a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában
Hol van már az Újpest elleni piros lap? Gróf Dávid az FTC egyik hőse volt a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az Európa-liga hivatalos felületén kiemeltek Gróf nagy bravúrját a legszebb védések, de a Panathinaikosz gólját is a legszebb találatok között.

A következtetés: a legszebb találatok nem varrhatók a kapus nyakába, az UEFA a bravúrja miatt hősként ünnepli Grófot.

 

Gróf csalódott, hogy nem nyert az FTC

A kapus ugyanakkor nem volt maradéktalanul boldog a lefújás után. – Majdnem sikerült, hogy tökéletesnek érződjön az este, de a végén rúgott egy gólt az ellenfél, így nem lett az. Nagy részben mi uraltuk a mérkőzést, lett volna sanszunk lezárni a találkozót, de ez sajnos nem sikerült, persze voltak olyan periódusok, amikor volt esélye az ellenfélnek is. Jól védekeztünk, én csak hozzátettem a magamét, csak azt sajnálom, hogy azt az egyet nem tudtam kivédeni – idézi a Fradi kapusát az Origo.

Az FTC hét forduló után a hetedik helyen áll az Európa-liga tabelláján, jövő héten a Nottingham Forest otthonában zárja az alapszakaszt.

 

