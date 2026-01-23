Robbie KeanePanathinaikoszFerencvárosVarga BarnabásFradiUEFA Európa-Liga

Robbie Keane Varga Barnabás hiányáról inkább nem is beszélt a Panathinaikosz elleni döntetlen után

A Fradi a görög Panathinaikosz ellen 1-1-es döntetlen játszott az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában. A csütörtöki volt az első tétmeccs, ahol sem Varga Barnabás, sem Tóth Alex nem állt már Robbie Keane rendelkezésére. Az ír vezetőedző a lefújás után Varga hiányáról is kérdezték, ami a támadásoknál meglátszott, főleg az első félidőben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 5:25
Robbie Keane, az FTC edzője csalódott volt az utolsó percekben kapott gól miatt a lefújást követően
Robbie Keane, az FTC edzője csalódott volt az utolsó percekben kapott gól miatt a lefújást követően Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha a második félidő elején Bamidele Yusuf büntetőjével előnybe került a Ferencváros a görög Panathinaikosz ellen a budapesti fagyban, a vendégek Anass Zaruri bombagóljával egyenlítettek, így 1-1-el ért véget az Európa-liga hetedik fordulójában rendezett meccs. A Fradinál egyrészről boldogságot jelent, hogy továbbra is veretlen az alapszakaszban, ugyanakkor nagy esélyt szalasztott el: győzelmével nagyon közel került volna a biztos nyolcaddöntős szerepléshez , amihez az első nyolcban kell végezni. Kis meglepetésre a lefújás után először nem a vendégek edzője, Rafael Benítez érkezett a sajtóterembe, hanem Robbie Keane, az FTC trénere.

Bamidele Yusuf büntetőből volt eredményes, de Robbie Keane csapata így sem nyert a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában
Bamidele Yusuf büntetőből volt eredményes, de Robbie Keane csapata így sem nyert a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában Fotó: Polyák Attila

– Az első meccs mindig nehéz, főleg, hogy az ellenfél már folyamatos játékban van – kezdte Keane a sajtótájékoztatót, majd kiemelte, hogy a Fradi még nem kapott ki az El idei kiírásában. – A srácok nagyon fittek voltak, már most egy jó meccset játszottunk. A kezdés előtt azt a kihívást állítottam a fiúk elé, hogy maradjunk veretlenek, mindez hét meccs után hatalmas bravúr. Persze van némi csalódottság bennünk, hogy nem nyertünk, de el kell ismerni, az ellenfél gyönyörű góllal egyenlített. 

Varga Barnabás nélküli támadósor, de mi erről Robbie Keane véleménye?

A vezetőedzőtől ezután megkérdezték, hogy ha Varga Barnabás és Tóth Alex átigazolása csak a csütörtöki meccs után történik meg, akkor az a Panathinaikosz ellen jobb játékot eredményezett-e volna. 

Mindez abból a szempontból érdekes, hogy az első félidőben jól látszott: a Fradinak éppen egy befejező csatár és egy kreatív, progresszív középpályás hiányzik. Az ír edző viszont ezzel nem nagyon akart foglalkozni, inkább elmondta, apró dolgok határoztak meg a mérkőzést. 

Keane itt arra utalt, hogy a vendégek az első félidőben könnyen megszerezhették volna a vezetést Szalai Gábor elcsúszása után, míg a Fradinak 1-0-s vezetésnél meccslabdája volt, amit a csereként beálló Lenny Joseph kihagyott.

Az AEK Athénba távozó Vargát a csütörtöki meccsen Yusuf pótolta, aki a büntetőt értékesítette, ugyanakkor ritkán volt játékban: 9/11 passzánál nagyobb gond, hogy a hat fejpárbajából mindössze egyet nyert meg. A 24 éves nigériai támadón jól látszik, hogy teljesen más típusú csatár, mint Varga, gyorsasága lehet a fő erőssége, ez viszont csütörtökön nem jött ki. Persze a Fradi a télen már két támadót is igazolt Franko Kovacevic és Elton Acolatse személyében – ők viszont jövő héten, a Nottingham Forest elleni meccsen sem játszhatnak, miután nem nevezhetőek be az El-keretbe.

Az FTC a hetedik helyen utazik az utolsó Európa-liga meccsére az alapszakaszban
Az FTC a hetedik helyen utazik az utolsó Európa-liga meccsére az alapszakaszban  Fotó: Polyák Attila

Angliában dől el, hogy a Fradi bejut-e a nyolcaddöntőbe egyenes ágon

Robbie Keane ezután arról beszélt, hogy jövő csütörtökön fog eldőlni a csapat sorsa a második számú európai kupasorozatban. A Fradi hét forduló után a hetedik 15 ponttal és 12-7-es gólkülönbséggel, egy angliai vereség nagy eséllyel egyet jelentene az első nyolcból való kicsúszással, s egy döntetlen esetén is igencsak bízni kell a többi csapat botlásában, hogy meglegyen az automatikus nyolcaddöntő. 

A következő mérkőzésen mindenképpen ki kell valamit hoznunk, az, hogy a csapat a legjobb nyolc közé jusson már egy igazi eredmény lesz. Kizárt dolog, hogy ebben a szobában bárki azt mondta volna a rajt előtt, hogy hét meccs után is veretlenek leszünk

– hangsúlyozta Keane a bravúrt, hogy a Ferencváros még mindig harcban van az első nyolc hely valamelyikének megcsípéséért.

A Panathinaikosz edzője Kylian Mbappéról beszélt 

A görög csapat az 1-1-es döntetlennek abból a szempontból örülhet, hogy ezzel a 19. helyen állnak a sorozatban, s már biztos a folytatás számukra is. Rafael Benítez, a 65 éves legendás edző kiemelte, csapata megérdemelte az egy pontot. 

– Az együttesem jól játszott, kíváncsi voltam a játékosaim reakciójára a hétvégi vereség után (A Panathinaikosz 4-0-s vereséget szenvedett az AEK Athén otthonában – a szerk.). A mérkőzésen már az első félidőben nagy helyzetünk volt, de sajnos kimaradt Pellistri hatalmas lehetősége, majd a második félidőben egy büntetőből hátrányba kerültünk, de ezután megmutattuk a jellemünket, és sikerült az egyenlítés, ugyanakkor végső soron a győzelemnek örültem volna igazán, amihez a helyzeteink is megvoltak. 

A görög újságírók arról kérdezték Benítezt, hogy csapata ismét több nagy helyzetet hagyott ki. – Napról napra jobbnak kell lennünk, a bemelegítés alatt is gyakoroltuk a helyzeteket, reméltem a meccsen is ezt visszalátom, de sajnos nem. Gólt rúgni az egyik legnehezebb dolog a futballban: vagy megveszed Kylian Mbappét, aki belövi ezeket a helyzeteket, vagy sajnos néha lesznek ilyen hibák, dolgozunk rajta, hogy egyre kevesebb legyen – tette hozzá Benítez.

A Fradi vasárnap az NB I őszi bajnokát, a Győrt fogadja a bajnokság első 2026-os fordulójában – a címvédő egy győzelemmel újra első lehet –, majd csütörtökön a már említett nottinghami túra vár a csapatra. A Panathinaikosz az El utolsó körében az AS Romát fogadja. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

Az unió kegyelemdöfést adhat a NATO-nak

Horváth József avatarja

A Grönlandra vonatkozó amerikai igényre rosszul reagált Nyugat- és Észak-Európa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu