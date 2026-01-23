Robbie Keane Varga Barnabás hiányáról inkább nem is beszélt a Panathinaikosz elleni döntetlen után

Noha a második félidő elején Bamidele Yusuf büntetőjével előnybe került a Ferencváros a görög Panathinaikosz ellen a budapesti fagyban, a vendégek Anass Zaruri bombagóljával egyenlítettek, így 1-1-el ért véget az Európa-liga hetedik fordulójában rendezett meccs. A Fradinál egyrészről boldogságot jelent, hogy továbbra is veretlen az alapszakaszban, ugyanakkor nagy esélyt szalasztott el: győzelmével nagyon közel került volna a biztos nyolcaddöntős szerepléshez , amihez az első nyolcban kell végezni. Kis meglepetésre a lefújás után először nem a vendégek edzője, Rafael Benítez érkezett a sajtóterembe, hanem Robbie Keane, az FTC trénere.

Bamidele Yusuf büntetőből volt eredményes, de Robbie Keane csapata így sem nyert a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában Fotó: Polyák Attila

– Az első meccs mindig nehéz, főleg, hogy az ellenfél már folyamatos játékban van – kezdte Keane a sajtótájékoztatót, majd kiemelte, hogy a Fradi még nem kapott ki az El idei kiírásában. – A srácok nagyon fittek voltak, már most egy jó meccset játszottunk. A kezdés előtt azt a kihívást állítottam a fiúk elé, hogy maradjunk veretlenek, mindez hét meccs után hatalmas bravúr. Persze van némi csalódottság bennünk, hogy nem nyertünk, de el kell ismerni, az ellenfél gyönyörű góllal egyenlített.

Varga Barnabás nélküli támadósor, de mi erről Robbie Keane véleménye?

A vezetőedzőtől ezután megkérdezték, hogy ha Varga Barnabás és Tóth Alex átigazolása csak a csütörtöki meccs után történik meg, akkor az a Panathinaikosz ellen jobb játékot eredményezett-e volna.

Mindez abból a szempontból érdekes, hogy az első félidőben jól látszott: a Fradinak éppen egy befejező csatár és egy kreatív, progresszív középpályás hiányzik. Az ír edző viszont ezzel nem nagyon akart foglalkozni, inkább elmondta, apró dolgok határoztak meg a mérkőzést.

Keane itt arra utalt, hogy a vendégek az első félidőben könnyen megszerezhették volna a vezetést Szalai Gábor elcsúszása után, míg a Fradinak 1-0-s vezetésnél meccslabdája volt, amit a csereként beálló Lenny Joseph kihagyott.

Az AEK Athénba távozó Vargát a csütörtöki meccsen Yusuf pótolta, aki a büntetőt értékesítette, ugyanakkor ritkán volt játékban: 9/11 passzánál nagyobb gond, hogy a hat fejpárbajából mindössze egyet nyert meg. A 24 éves nigériai támadón jól látszik, hogy teljesen más típusú csatár, mint Varga, gyorsasága lehet a fő erőssége, ez viszont csütörtökön nem jött ki. Persze a Fradi a télen már két támadót is igazolt Franko Kovacevic és Elton Acolatse személyében – ők viszont jövő héten, a Nottingham Forest elleni meccsen sem játszhatnak, miután nem nevezhetőek be az El-keretbe.