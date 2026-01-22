A videobíró segítsége is kellett, a Fradi büntetőből szerzett vezetést az Európa-ligában

„Küzdj” – ezzel az óriási molinóval üzent a Fradi-tábor az FTC–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzés előtt . Hiába a mínuszok, így is közel telt ház volt a Groupama Arénában. A magyar rendőrök is különösen készültek a találkozóra, a több ezer görög fanatikus miatt kordonokkal volt elzárva az Albert Flórián út. Mindez pedig nem volt véletlen, a kezdés előtt már egy órával tömve volt a vendégszektor. Robbie Keane a kezdőcsapatba ezúttal két magyart, Gróf Dávidot és Szalai Gábort jelölte, a támadó sorban pedig Varga Barnabás utáni űrt Bamidale Yusufnak kellett valahogy betöltenie – mögötte a két támadó középpályás Kristoffer Zachariassen és Jonathan Levi volt. A túloldalt Rafael Benítez vezetőedző többek között a korábbi milanos jobbhátvéd, Davide Calabria, a 2016-os Európa-bajnok, Renato Sanchez is az első perctől a pályára küldte, a csatár pedig az a lengyel Karol Swiederszki volt, aki az idényben mindössze nyolc gólt lőtt, így csatárgondokról a túloldalt is lehetett beszélni...

Hatalmas élőkép az FTC–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzés előtt Fotó: Polyák Attila

FTC–Panathinaikosz: az első félidő végén pörgött fel a Fradi

A 11. percben Facundo Pellistri ordítóan nagy helyzetbe került Szalai Gábor elcsúszása után. A korábbi Manchester United-játékos még Cadut is kicselezte, a tizenhatosról Gróf Dáviddal nézett farkasszemet, de az uruguayi csúnyán fölé lőtte. Ezt követően a Fradi kicsit feljebb lépett, de Levi lövését a védők blokkolták. Az álmoskás első félidőben Tóth és Varga hiánya igencsak látszott a hazai támadásoknál, Yusuf ritkán indult be, így a középpályások is csak körbe-körbe passzolgattak – ahonnan Naby Keita is hiányzott sérülés miatt. A vendégek a 32. percben egy bal oldali szabadrúgással jelentkeztek, de a fejes jócskán mellé ment. A kapuk továbbra sem forogtak veszélyben.

Aztán Levi percei következtek: előbb a bal kapufához tartó próbálkozásnál hördült fel a közönség, Alban Lafont kapus szerencséje a lövés célt tévesztett, majd a svéd következő kísérletét a védők blokkolták. Életjeleket mutatott a Fradi. A játékvezető nem is hosszabbított a játékrész végén, ennek a hidegben a szurkolók mellett a játékosok is örültek.