A videobíró segítsége is kellett, a Fradi büntetőből szerzett vezetést az Európa-ligában

A gól nélküli első félidő után előbb Gróf Dávid hatalmas védést mutatott be, majd a Fradi büntetőt kapott a görög Panathinaikosz ellen az Európa-liga alapszakaszának hetedik körében. Az ukrán játékvezető nem adott büntetőt a görög csapat védőjének egyértelmű kezezésére, a videobíró viszont igen. Bamidale Yusuf állt a labda mögé, aki higgadtan értékesítette a tizenegyest, 1-0. Kövesse velünk az FTC–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzés legfontosabb történéseit.

Perlai Bálint
2026. 01. 22. 22:23
A Panathinaikosz kapusa, Alban Lafont munkában az első félidőben
A Panathinaikosz kapusa, Alban Lafont munkában az első félidőben Fotó: Mirkó István
„Küzdj” – ezzel az óriási molinóval üzent a Fradi-tábor az FTC–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzés előtt . Hiába a mínuszok, így is közel telt ház volt a Groupama Arénában. A magyar rendőrök is különösen készültek a találkozóra,  a több ezer görög fanatikus miatt kordonokkal volt elzárva az Albert Flórián út. Mindez pedig nem volt véletlen, a kezdés előtt már egy órával tömve volt a vendégszektor. Robbie Keane a kezdőcsapatba ezúttal két magyart, Gróf Dávidot és Szalai Gábort jelölte, a támadó sorban pedig Varga Barnabás utáni űrt Bamidale Yusufnak kellett valahogy betöltenie – mögötte a két támadó középpályás Kristoffer Zachariassen és Jonathan Levi volt. A túloldalt Rafael Benítez vezetőedző többek között a korábbi milanos jobbhátvéd, Davide Calabria, a 2016-os Európa-bajnok, Renato Sanchez is az első perctől a pályára küldte, a csatár pedig az a lengyel Karol Swiederszki volt, aki az idényben mindössze nyolc gólt lőtt, így csatárgondokról a túloldalt is lehetett beszélni...

Hatalmas élőkép az FTC–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzés előtt
Hatalmas élőkép az FTC–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzés előtt  Fotó: Polyák Attila

FTC–Panathinaikosz: az első félidő végén pörgött fel a Fradi

A 11. percben Facundo Pellistri ordítóan nagy helyzetbe került Szalai Gábor elcsúszása után. A korábbi Manchester United-játékos még Cadut is kicselezte, a tizenhatosról Gróf Dáviddal nézett farkasszemet, de az uruguayi csúnyán fölé lőtte. Ezt követően a Fradi kicsit feljebb lépett, de Levi lövését a védők blokkolták. Az álmoskás első félidőben Tóth és Varga hiánya igencsak látszott a hazai támadásoknál, Yusuf ritkán indult be, így a középpályások is csak körbe-körbe passzolgattak – ahonnan Naby Keita is hiányzott sérülés miatt. A vendégek a 32. percben egy bal oldali szabadrúgással jelentkeztek, de a fejes jócskán mellé ment. A kapuk továbbra sem forogtak veszélyben. 

Aztán Levi percei következtek: előbb a bal kapufához tartó próbálkozásnál hördült fel a közönség, Alban Lafont kapus szerencséje a lövés célt tévesztett, majd a svéd következő kísérletét a védők blokkolták. Életjeleket mutatott a Fradi. A játékvezető nem is hosszabbított a játékrész végén, ennek a hidegben a szurkolók mellett a játékosok is örültek.

Nem hozott gólt az első félidő a Groupama Arénában
Nem hozott gólt az első félidő a Groupama Arénában  Fotó: Polyák Attila

Büntetőből szerzett vezetést a Ferencváros

A második 45 perc Gróf-bravúrral indult. A Pana védője, Palmer-Brown lépett fel, a félpályás labdacipelése után a tizenhatos előtt is labdát kapott, a lövését pedig a magyar kapus tolta ki. Aztán az 59. percben a görögök kapuja előtt alakult ki tumultus. 

Zachariessen közeli lövését épp Palmer-Brown kézzel blokkolta. Az ukrán játékvezető elsőre nem adott büntetőt, a videobíró azonban a fülére szólt, tizenegyes! A labda mögé Yusuf állt a 62. percben, aki higgadtan kilőtte a bal alsót, 1-0. 

Bombagóllal válaszolt a Panathinaikosz

A Panathinaikosznak kapcsolnia kellett, Rafa Benítez a 73. percben kettőt is cserélt, lehozta a halovány Sanchest és a nagyot hibázó Palmer-Brownt is. Keane előbb Ötvös Bencét hozta be, majd a gólszerző Yusuf helyett Lenny Josephet. Az utolsó tíz percre fordulva a Fradi a meccset is eldönthette volna, a görögök azonban a gólvonal előtt tisztázta, aztán Joseph harmatgyenge lövése akadt el Lafontban. 

Aztán a 86. percben szinte a semmiből egyenlítette a görögök. A csereként beálló Anass Zaroury 17 méterről hatalmas gólt lőtt Gróf kapujába, 1-1.

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Ferencváros–Panathinaikosz (görög) 1-1 (0-0) ÉLŐ
Budapest, Groupama Aréna, 17 879 néző, jv.: Mikola Balakin
Gólszerző: Yusuf (62., 11-esből), illetve Zaroury (86.)

