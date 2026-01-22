Rendkívüli

FTCPanathinaikoszFerencvárosFradiUEFA Európa-LigaRobbie Keane

Varga Barnabás és Tóth Alex távozása után így kezd a Fradi az Európa-ligában

Robbie Keane-nek fel van adva a lecke a görög Panathinaikosz elleni Európa-liga-meccs előtt, a Fradinak már Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül kell Rafael Benítez együttesét legyőznie a Groupama Arénában. A Ferencváros számára az alapszakasz hetedik mérkőzése különösen nagy téttel bír: egy győzelem szinte biztos nyolcaddöntős szereplést jelentene a második számú kupasorozatban. Mutatjuk az FTC–Panathinaikosz összecsapás kezdőcsapatait!

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 19:49
Az FTC 2026 első tétmeccsét a Groupama Arénában játssza a görög Panathinaikosz ellen Fotó: Polyák Attila
A Ferencváros csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának utolsó hazai meccsét vívja a hetedik – utolsó előtti – fordulóban, az ellenfél a görög Panathianikosz lesz, amelynek edzője a Liverpoollal korábban Bajnokok Ligáját nyert Rafael Benítez. A Fradi háza táján azonban az év első tétmeccse előtt az átigazolásoktól volt hangos a sajtó. Varga Barnabás és Tóth Alex a kezdőcsapatból távozott – előbbi a hétvégén a Panathinaikoszt 4-0-ra legyőző AEK Athénhoz, míg Tóth az angol Bournemouth-hoz –, a két játékosból befolyt több, mint 16 millió euróból pedig már érkezett a diósgyőri Elton Acolatse és a horvát gólvágó, Franko Kovacevic is. Ők ketten a Groupama Arénában még nem játszhatnak csütörtök este, így Robbie Keane-nek a támadósorban keletkezett űrt nélkülük kell megoldania az FTC–Panathinaikosz mérkőzésen.

Az FTC–Panathinaikosz mérkőzés előtt Robbie Keane-nek nem volt egyszerű a kezdőcsapatot kijelölnie
Az FTC–Panathinaikosz mérkőzés előtt Robbie Keane-nek nem volt egyszerű a kezdőcsapatot kijelölnie  Fotó: Polyák Attila

FTC–Panathinaikosz: itt vannak a kezdőcsapatok

A mérkőzés kezdete előtt aztán 75 perccel lehullt a lepel, a kapuba, nem borult a papírforma, Keane Gróf Dávidot nevezte a sérült Dibusz Dénes helyett. A középpályán Ötvös Bence és Naby Keita kimaradt a kezdőből – utóbbi a keretben sincs.

A szurkolók a támadósorban Bamidele Yusuftól várhatják a villanásokat. A szélvészgyors nigériai nyáron érkezett a Fradihoz, az El-ben öt meccsen idáig egy gólt szerzett. Az UEFA szerint Kristoffer Zachariassen lesz a második csatár, de nem lenne meglepő, ha a norvég egy sorral hátrébb játszana.

A kispadon pedig ott van a sérülésből visszatérő Lisztes Krisztián is. 

A Panathinaikosz kezdőcsapata:

A 21 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. Az FTC egy győzelemmel hatalmas lépést tenne a nyolcaddöntős szereplés felé, ehhez az első nyolcban kell végeznie – a hetedik forduló előtt a magyar bajnok 14 pontjával a hatodik helyen áll. 

