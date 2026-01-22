A Varga Barnabás trónjára törő önjelölt góllal és gólpasszal segítené a Fradit a görögök ellen

A Ferencváros csütörtökön 21 órai kezdéssel hazai pályán folytathatja menetelését az Európa-liga alapszakaszában, az ellenfele ezúttal a görög Panathinaikosz lesz, és ha a magyar bajnok nyer, akkor szinte biztos, hogy az első nyolc között végezhet a tabellán, azaz nem kell a rájátszásban részt vennie. Nos, pár héttel ezelőtt még sokkal optimistábban várhatták volna a két zöld-fehér csapat csatáját a Fradi szurkolói, ám menet közben Robbie Keane vezetőedző együtteséből két kulcsjátékos távozott: a gólgépként funkcionáló Varga Barnabás (AEK Athén) és a középpálya motorja, Tóth Alex (Bournemouth). A spanyolországi edzőtáborban lejátszott meccseken bebizonyosodott, hogy Varga találatai nélkül nehezen boldogul az FTC – három mérkőzésen egy gól, azt is egy hátvéd szerezte –, így az ír szakember egyik legfontosabb feladata, hogy valahogy pótolja a távozott centert.

Az FTC nigériai támadója, Bamidele Yusuf ígéri, innentől kezdve minél többször láthatják majd a szurkolók a gólörömét Fotó: Mirkó István

– A két kulcsjátékos elvesztése miatt nem egyszerű a helyzet, kiváltképpen a magyarszabály miatt – beszélt a távozókról az ír szakember a szerdai sajtótájékoztatón. Ugyanakkor hozzátette, ilyen a futball, alkalmazkodniuk kell, valamit biztosan változtatni kell az ő elvesztésük miatt. A változtatások részleteibe nem ment bele a 45 éves vezetőedző, de azt jelezte, hogy ezek nemcsak személyi, hanem taktikai jellegűek is lesznek. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a futballban ez egyben lehetőséget is jelent, mert így új játékosok kerülhetnek előtérbe, igaz, a frissen igazolt futballisták – Elton Acolatse és Franko Kovacevic – a szabályok szerint még nem léphetnek pályára.

A szurkolók nagyon sajnálják Varga Barnabás távozását, aki az AEK Athén játékosa lett majd ötmillió euróért cserébe. A csatár tényleg elképesztő szezonokat produkált a Fradiban, hiszen az előző idényben 21, míg a mostani kiírás őszi időszakában 20 góllal vette ki a részét a Ferencváros sikereiből.

Varga Barnabás 2025/26-os statisztikája az FTC-ben NB I: 17 meccs, 10 gól, 4 gólpassz

Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 6 gól, 1 gólpassz

Európa-liga alapszakasz: 6 meccs, 4 gól

Összesen: 29 meccs, 20 gól, 5 gólpassz

