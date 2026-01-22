Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

A Varga Barnabás trónjára törő önjelölt góllal és gólpasszal segítené a Fradit a görögök ellen

Ha valamikor, hát most nagy szüksége lenne a Ferencváros labdarúgócsapatának Varga Barnabás góljaira, hiszen a csütörtök esti Panathinaikosz elleni Európa-liga-alapszakaszbeli hazai találkozón egy esetleges siker szinte biztos azonnali nyolcaddöntőt jelentene az együttesnek. Varga ugye nincs, ám az FTC keretében akad valaki, aki szívesen a távozó csatár helyére lépne. Az augusztus végén, 2,5 millió euróért érkezett Bamidele Yusuf az őszi, Salzburg elleni 3-2-es sikernél megmutatta, hogy ért a góllövéshez, és a támadó a görögök ellen is megismételné mind az eredményt, mind pedig a találatát.

Molnár László
2026. 01. 22. 13:04
Yusuf Bamidele (jobbra) hisz abban, hogy Varga Barnabás nélkül is sikeres lesz a Ferencváros
Bamidele Yusuf (jobbra) hisz abban, hogy Varga Barnabás nélkül is sikeres lesz a Ferencváros Fotó: Anadolu/AFP/Oguz Yeter
A Ferencváros csütörtökön 21 órai kezdéssel hazai pályán folytathatja menetelését az Európa-liga alapszakaszában, az ellenfele ezúttal a görög Panathinaikosz lesz, és ha a magyar bajnok nyer, akkor szinte biztos, hogy az első nyolc között végezhet a tabellán, azaz nem kell a rájátszásban részt vennie. Nos, pár héttel ezelőtt még sokkal optimistábban várhatták volna a két zöld-fehér csapat csatáját a Fradi szurkolói, ám menet közben Robbie Keane vezetőedző együtteséből két kulcsjátékos távozott: a gólgépként funkcionáló Varga Barnabás (AEK Athén) és a középpálya motorja, Tóth Alex (Bournemouth). A spanyolországi edzőtáborban lejátszott meccseken bebizonyosodott, hogy Varga találatai nélkül nehezen boldogul az FTC – három mérkőzésen egy gól, azt is egy hátvéd szerezte –, így az ír szakember egyik legfontosabb feladata, hogy valahogy pótolja a távozott centert.

Az FTC nigériai támadója ígéri, innentől kezdve minél többször láthatják majd a szurkolók Bamidele Yusuf gólörömét
Az FTC nigériai támadója, Bamidele Yusuf ígéri, innentől kezdve minél többször láthatják majd a szurkolók a gólörömét Fotó: Mirkó István

– A két kulcsjátékos elvesztése miatt nem egyszerű a helyzet, kiváltképpen a magyarszabály miatt – beszélt a távozókról az ír szakember a szerdai sajtótájékoztatón. Ugyanakkor hozzátette, ilyen a futball, alkalmazkodniuk kell, valamit biztosan változtatni kell az ő elvesztésük miatt. A változtatások részleteibe nem ment bele a 45 éves vezetőedző, de azt jelezte, hogy ezek nemcsak személyi, hanem taktikai jellegűek is lesznek. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a futballban ez egyben lehetőséget is jelent, mert így új játékosok kerülhetnek előtérbe, igaz, a frissen igazolt futballisták – Elton Acolatse és Franko Kovacevic – a szabályok szerint még nem léphetnek pályára.

A szurkolók nagyon sajnálják Varga Barnabás távozását, aki az AEK Athén játékosa lett majd ötmillió euróért cserébe. A csatár tényleg elképesztő szezonokat produkált a Fradiban, hiszen az előző idényben 21, míg a mostani kiírás őszi időszakában 20 góllal vette ki a részét a Ferencváros sikereiből.

Varga Barnabás 2025/26-os statisztikája az FTC-ben

  • NB I: 17 meccs, 10 gól, 4 gólpassz
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 6 gól, 1 gólpassz
  • Európa-liga alapszakasz: 6 meccs, 4 gól
  • Összesen: 29 meccs, 20 gól, 5 gólpassz

Amikor Varga és Yusuf is betalált a Salzburg elleni El-meccsen:

Az FTC csatára, Bamidele Yusuf szerint megoldják Varga hiányát

Nos, azért csapaton belül is akadt valaki a támadósorban, aki úgy érzi, képes lehet a távozó Vargát pótolni, és góljával, góljaival győzelemre vezetni a Ferencvárost. A tavaly augusztus végén, 2,5 millió euróért érkezett Bamidele Yusuf mindenesetre annyit elismert, hogy a Fradinak nem lesz könnyű dolga pótolni a távozókat. A nigériai csatár az elmúlt fél évben azért bebizonyította, a kapu előtt feltalálja magát.

Bamidele Yusuf 2025/26-os statisztikája az FTC-ben

  • NB I: 10 meccs, 1 gól, 1 gólpassz
  • Magyar Kupa: 2 meccs, 4 gól, 2 gólpassz
  • Európa-liga alapszakasz: 5 meccs, 1 gól, 2 gólpassz
  • Összesen: 17 meccs, 6 gól, 5 gólpassz

Igaz, Yusuf mutatói nem érik el Vargáét, de a 24 éves légiós sokkal kevesebb időt töltött a pályán, mint magyar posztriválisa. Mindenesetre a nigériai támadó úgy véli, maradt elég minőségi labdarúgó a Fradiban a távozók után is: – Vargának komoly hatása volt a játékunkra, és természetesen hiányozni fog, de így is sok minőségi játékosunk maradt. Hiszünk magunkban, tudom, hogy így is sok gólt szerzünk majd. 

Az egyik legjobb csatár én maradtam a keretben, érzem is a felelősséget.

De nem is így fogom fel: egyszerűen szeretném minél több győzelemhez segíteni a csapatot a góljaimmal – fogalmazott Yusuf.

A támadó hozzátette, a spanyolországi edzőtáborban elvégezték azt a munkát, aminek köszönhetően sikerekre számíthatnak. Nem volt visszafogott akkor sem, amikor arról kérdezték, csütörtök este mivel lenne elégedett: 1 gól, 1 gólpassz és Fradi-győzelem.

Yusuf gólja a Kisvárda elleni bajnokin:

.

