Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

válogatottszoboszlai dominikmarco rossimunkabajnokság

Marco Rossi: Szoboszlait ne a Lamborghinije, hanem a teljesítménye és a munkája alapján ítéljék meg

A magyar labdarúgás legutóbbi Mohácsa után – hazai meccsen kikapott a nemzeti csapat az írektől, így nem játszhat pótselejtezőt a nyári világbajnokságra – most szólalt meg először hosszabban a válogatott szövetségi kapitánya. Marco Rossi elmondta, noha szerette volna folytatni a munkáját, ha az MLSZ másként dönt, elfogadta volna. Kitart amellett, hogy nem volt hiba az a kettős csere, amit sokan a vereség okaként hoznak fel, illetve úgy véli, a magyarszabály, valamint a fiatalok egyre több játékperce a hazai labdarúgás felemelkedésének alapja.

Molnár László
2026. 01. 22. 10:31
Marco Rossi igazi példaképnek tartja Szoboszlai Dominikot, aki immár a Liverpool vezérévé nőtte ki magát
Marco Rossi igazi példaképnek tartja Szoboszlai Dominikot, aki immár a Liverpool vezérévé nőtte ki magát Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
A Nápolyhoz közeli Pozzuoli városában, olaszországi otthonában kereste fel a Nemzeti Sport a magyar válogatott szövetségi kapitányát, aki most szólalt meg egy hosszabb interjúban azóta, hogy a nemzeti csapat újfent nem jutott ki egy világbajnokságra, sőt a pótselejtezős helyről is lemaradt a csoportjában. Marco Rossi őszintén beszélt az Írország elleni, nekünk katasztrófával végződő meccsről, az ott hozott döntéseiről, illetve arról is, hogy miként látja a hazai bajnokság színvonalát, az itthoni edzők vele való közös munkáját.

A játékosok, Szoboszlai Dominikkel az élen, végig Marco Rossi mögött álltak a legnehezebb pillanatokban
A játékosok, Szoboszlai Dominikkel az élen, végig Marco Rossi mögött álltak a legnehezebb pillanatokban Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A számok egyértelműen figyelmeztetőek kellenek hogy legyenek Marco Rossi számára

Mielőtt belemennénk az interjú legérdekesebbnek tűnő részeibe, azért elevenítsük fel, hogy a szövetségi kapitány milyen eredményeket ért el a válogatott élén a Magyarvalogatott.hu adatainak segítségével.

Marco Rossi kapitányi statisztikája

  • 82 mérkőzésen vezette csapatát
  • ebben két Eb-szereplés és a Nemzetek Ligája A csoportjába való feljutás is benne volt
  • 37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség a mérlege
  • a megszerzett 130 ponttal 57 százalékos az eredményességi mutató.

Az olasz, de már magyar állampolgársággal is rendelkező szakember 2018. szeptember 8-án vereséggel debütált a magyar válogatott szövetségi kapitányaként a finnek ellen (Nemzetek Ligája-csoportmeccs, idegenben 0-1), azaz már több mint hét esztendeje tölti be a posztját. Ebben a hét esztendőben volt olyan év is (2023), amikor a nemzeti csapat veretlen maradt – tíz meccsből hatot megnyert négy döntetlen mellett –, és egészen pazar, 73,3 százalékos mutatót produkált, amire talán az egész világ felkapta a fejét. Veretlenül megnyertük az Eb-selejtezős csoportunkat, úgy, hogy a 2022-ben vb-résztvevő szerbeket oda-vissza megvertük, és itthon nyertünk Bulgária, Litvánia és Montenegró ellen is. 

Ekkor volt utoljára pozitív a gólkülönbsége a válogatottnak (18-8), és ekkor mindenki azt hitte, hogy a 2024-es Európa-bajnokságon akár csodára is képes lehet a magyar válogatott. Nem lett, mert elveszítettük a döntő fontosságú, svájciak elleni csoportmeccset, majd felvetődött a gyanú, hogy – többek között a portugálok – kigolyóztak minket a négy legjobb harmadik sorából. És ez sorsfordító lett a válogatott életében, hiszen azóta meredeken zuhant a Rossi-csapat eredményességi mutatója: míg 2024-ben 41,1, míg tavaly már csak 36,6 százalék volt az elért teljesítmény. Azaz a felére esett vissza két esztendő alatt, mindezt úgy, hogy a válogatott 2025-ben kapta a Rossi-érában a legtöbb gólt (19), ebből tízet a vb-selejtezőkben.

Marco Rossi, head coach of Hungary, reacts during the European World Cup Qualifiers 2026 football match between Portugal and Hungary at Estadio Jose Alvalade in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025.
A szövetségi kapitány nagyon nehezen emészti meg azt, hogy nem jutott tovább a válogatottal a vb-selejtezős csoportból Fotó: NurPhoto/Miguel Lemos

Még nem tudott túllépni a vb-selejtezős kudarcon a magyar válogatott kapitánya

Marco Rossi két világbajnoki selejtezőn próbálta meg kivezetni a válogatottat a vb-re, ám mindkétszer elmaradt a nagyon várt kijutás. Amíg 2021-ben az albánok – oda-vissza kikaptunk tőlük –, addig 2025-ben az írek jelentették a balsorsot. Ugyan mindkét selejtezősorozatban a 2. helyhez közel végzett a magyar válogatott a csoportjában, de a két eset között zongorázni lehet a különbséget. Az olasz szakember nem is tagadja, hiába teltek el az írek elleni meccs óta hónapok, egyáltalán nem tudta még megemészteni a kudarcot.

– Nem könnyű magunk mögött hagyni azt, ami azon a meccsen történt. Főként a következmények miatt, hiszen elszalasztottuk a lehetőséget a világbajnoki pótselejtezőre. Rendkívül küzdelmes időszak volt, és még mindig nem sikerült teljesen túllépnem rajta. De az élet megy tovább, a jövőbe kell néznünk. Úgy gondolom – bár szerintem nem érdemeltük meg a kiesést –, hogy sok pozitívumot megőrizhetünk, amelyekre alapozva újra lehet indulni a jövőben – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Mint elmondta, tizenhárom éve él Magyarországon, a 2026-os év már a tizennegyedik, így a saját bőrén érzi, mit jelent Magyarországnak, a magyaroknak a vb-re kijutás kérdése, ami szerinte már megszállottsággá, rögeszmévé vált. És látva, miként alakultak az események ebben a selejtezősorozatban, azt hiszi, ez már valamiféle átok. 

Ha arra gondolunk, hogy Írország miként tudott betalálni a hosszabbítás pillanataiban mindkét mérkőzésünkön, a dublinin és a budapestin is, a tapasztalat nyilvánvalóan nagyon-nagyon nehezen emészthető

– állította Rossi, aki hozzátette, nem könyörgött senkinek, hogy folytathassa a munkáját, elfogadta volna, ha a szövetség mást választ.

Amikor még minden szépnek, a pótselejtező pedig elérhetőnek tűnt:

Nem tartja hibának az utolsó pillanatokban végrehajtott kettős cserét

Már az ír meccs lefújását követően sokan a vereség egyik fő okának azt nevezték meg, hogy Marco Rossi az utolsó percekben kettős cserét hajtott végre, behozva egy majdnem és egy teljesen újoncot a pályára. A kapitány elárulta, ma sem cselekedne másként, ám hozzátette, utólag persze lehet okos az ember.

– Ha meglett volna az eredmény, senkinek sem lett volna kifogása. Két cserénk volt, láttuk, hogy a csapat szenved és egyre hátrébb húzódik, mindezt nem utasításra, hanem egyszerűen a mentális reflex miatt, ami az egyenlítő gól után működésbe lépett. Bár a kispadról mindenki azt kérte, hogy menjenek feljebb, a játékosok egyre hátrébb szorultak, így kénytelenek voltunk egyre mélyebben védekezni. Az utolsó percekben meg akartam törni az ellenfél nyomását, ami egyébként kezdett is alábbhagyni, aztán jött az a végső fellángolás, amelynek révén az írek találtak egy gólt, olyat, amilyenre ők maguk sem számítottak – közölte Rossi, aki hozzátette, neki talán a legnehezebb napokban is az volt a legjobb érzés, hogy nem olvasott olyan interjút, amelyben a játékosok egymást hibáztatták volna.

Marco Rossi nagy álma, hogy a válogatottat ő vezesse ki a világbajnokságra 2030-ban
Marco Rossi nagy álma, hogy a válogatottat ő vezesse ki a világbajnokságra 2030-ban Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Nagy célja, hogy legközelebb az ő vezetésével már kijusson a vb-re a válogatott

Nem titkolja, megvan benne az akarat és a késztetés arra, hogy végre elérje a magyar válogatottal a vb-részvételt, igaz, nem biztos abban, hogy a selejtezők 2029-es kezdetekor ő ülhet majd a nemzeti csapat kispadján.

– Lesz két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnokság is, sok függ attól, mit érünk el ezeken. A célom az, hogy én vezessem a csapatot a következő vb-selejtezőben, és végre megtörjük az átkot, legyünk úrrá ezen a lidércnyomáson. 

Ha azt éreztem volna, hogy nincs már meg bennem a kedv, a tűz vagy az ösztönzés, biztosan megegyeztem volna a szövetséggel, és távozom.

Motiváció nélkül nem akarom folytatni. De a motiváció megvan, és látok biztató jeleket a jövőre nézve – jelentette ki Marco Rossi, aki szerint egy folyamat közepén jár a válogatott, amely nem öreg, sőt viszonylag fiatal, és 2026-ban további fiatalításokra is készül a minőségi szint megőrzésével.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya utoljára az írek elleni vereség után állt a sajtó rendelkezésére
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya ezelőtt utoljára az írek elleni vereség után állt a sajtó rendelkezésére Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A magyar edzők döntő többsége nem szereti, ha látogatóba érkezik

Nem titkolja, jónak tartja a viszonyát az NB I-ben dolgozó edzőkollégákkal, aminek talán jó alapot ad véleménye szerint, hogy nem avatkozik bele a munkájukba, nem gyakorol rájuk semmiféle nyomást. Mégis egy igencsak meglepő tényre hívta fel a figyelmet. 

– Tudom, hogy kilencven százalékuk jobban szereti, ha nem megyek oda látogatóba. Nem is megyek, mert tudom, hogy ez olyan helyzeteket szülhetne, amelyeknek a kollégák nem örülnének, én meg semmiképpen sem akarok nekik problémát okozni. Hagyom őket dolgozni, ahogyan ők is tiszteletben tartják az én munkámat – árulta el Rossi, aki hozzátette, ennek ellenére minden hétvégén élőben követi a magyar bajnokságot, három-négy mérkőzést is megnéz. Sőt, bizonyos időközönként másodosztályú meccsekre is ki szokott menni.

A hazai bajnokság színvonaláról kiemelte, ha az NB I a 23. helyen áll az 55 szövetség rangsorában, az azt jelenti, hogy nincs a bajnokságok között az élmezőnyben. A görög bajnokság, ahová Varga Barnabás igazolt – amivel egyébként minden szinten egyetértett –, jelenleg a 12. a rangsorban, azaz bőven megelőzi a magyar pontvadászatot a rangsorban. 

– Világos, hogy a magyar liga nem tartozik az elithez. A Ferencváros az egyetlen klub, amely tartja a szintet, a rangsor alapjául ugyanis a nemzetközi eredmények szolgálnak. Csak a Fradi ér el európai eredményeket, a többiek rendszerint nem járnak sikerrel a selejtezőkben. Amíg ez nem javul, nehéz lesz a magyar bajnokságot az első tizenötben látni – mondta ki a kapitány, aki szerint a sokak által elátkozott, mások által fontosnak és jó lépésnek tartott úgynevezett magyarszabály igenis segíti a hazai labdarúgás fejlődését. 

Látjuk a fiatalokat folyamatosan játszani. Ha játszanak, fejlődnek; ha nem játszanak, nem fejlődnek. Ez közép- és hosszú távon előnyöket hozhat. Már most is van néhány kimondottan figyelemre érdemes fiatal, akik az U21-es válogatottban játszottak eddig, és ha így folytatják ebben az évben, számolunk velük

– közölte Marco Rossi.

Marco Rossi egyetért Varga Barnabás görög bajnokságba való igazolásával, míg Szoboszlai Dominikot igazi példaképnek tartja
Marco Rossi egyetért Varga Barnabás görög bajnokságba való igazolásával, míg Szoboszlai Dominikot igazi példaképnek tartja Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo

Szoboszlait ne a külsőségek, hanem az elvégzett kőkemény munka alapján kell megítélni 

Nagyon örül annak, hogy Szoboszlai Dominik személyében egy igazi példakép a válogatott kapitánya. Őt olyan embernek, játékosnak tartja, aki nagyon keményen dolgozott és dolgozik most is. Rossi szerint a Liverpool klasszisa pontosan tudja, hogy 

egy feladat eljutni egy bizonyos szintre, és egy másik ott is maradni. 

A Liverpool szurkolói és csapattársai már vezérként ismerik el, és ehhez bizony a tehetség mellett sok minden más is kellett: rengeteg munka, elszántság és áldozatvállalás. 

– Vannak, akik csak a show-oldalát akarják látni, és megszólják, amiért, mondjuk, Lamborghinije van vagy márkás ruhákban jár. Észre kell venni, hogy ezek csak következményei a munkának, amit elvégzett, és mindannak, amit elért. 

Senki se higgye, hogy a Premier League bármelyik másik bajnoksághoz hasonlítható. Az olyan szint, mintha mindenki más a Földön játszana, ők pedig egy másik bolygón.

Dominik a harmadik évét kezdte, voltak nehézségei, de fokozatosan egyre nagyobb elismerést vívott ki a csapattársai, majd a szurkolók körében is. Ez azt jelenti, hogy rengeteget fejlődött elkötelezettség és munka terén, az összpontosítása teljes. Ő eljutott ide, tartja a nívót, és amíg megvan benne ez az elszántság, ott is lesz. Ő mindenki számára példakép – fogalmazott a kapitány, aki szerint Magyarországon az emberek kilencven százaléka szereti és tiszteli őt. Mint mondta, a világon mindenhol található tíz százalék elégedetlen, akinek semmi sem jó.

Annak a bizonyos magyar–ír vb-selejtezőnek a rövid összefoglalója:

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

