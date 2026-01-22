Marco Rossi: Szoboszlait ne a Lamborghinije, hanem a teljesítménye és a munkája alapján ítéljék meg

A Nápolyhoz közeli Pozzuoli városában, olaszországi otthonában kereste fel a Nemzeti Sport a magyar válogatott szövetségi kapitányát, aki most szólalt meg egy hosszabb interjúban azóta, hogy a nemzeti csapat újfent nem jutott ki egy világbajnokságra, sőt a pótselejtezős helyről is lemaradt a csoportjában. Marco Rossi őszintén beszélt az Írország elleni, nekünk katasztrófával végződő meccsről, az ott hozott döntéseiről, illetve arról is, hogy miként látja a hazai bajnokság színvonalát, az itthoni edzők vele való közös munkáját.

A játékosok, Szoboszlai Dominikkel az élen, végig Marco Rossi mögött álltak a legnehezebb pillanatokban Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A számok egyértelműen figyelmeztetőek kellenek hogy legyenek Marco Rossi számára

Mielőtt belemennénk az interjú legérdekesebbnek tűnő részeibe, azért elevenítsük fel, hogy a szövetségi kapitány milyen eredményeket ért el a válogatott élén a Magyarvalogatott.hu adatainak segítségével.

Marco Rossi kapitányi statisztikája

82 mérkőzésen vezette csapatát

ebben két Eb-szereplés és a Nemzetek Ligája A csoportjába való feljutás is benne volt

37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség a mérlege

a megszerzett 130 ponttal 57 százalékos az eredményességi mutató.

Az olasz, de már magyar állampolgársággal is rendelkező szakember 2018. szeptember 8-án vereséggel debütált a magyar válogatott szövetségi kapitányaként a finnek ellen (Nemzetek Ligája-csoportmeccs, idegenben 0-1), azaz már több mint hét esztendeje tölti be a posztját. Ebben a hét esztendőben volt olyan év is (2023), amikor a nemzeti csapat veretlen maradt – tíz meccsből hatot megnyert négy döntetlen mellett –, és egészen pazar, 73,3 százalékos mutatót produkált, amire talán az egész világ felkapta a fejét. Veretlenül megnyertük az Eb-selejtezős csoportunkat, úgy, hogy a 2022-ben vb-résztvevő szerbeket oda-vissza megvertük, és itthon nyertünk Bulgária, Litvánia és Montenegró ellen is.

Ekkor volt utoljára pozitív a gólkülönbsége a válogatottnak (18-8), és ekkor mindenki azt hitte, hogy a 2024-es Európa-bajnokságon akár csodára is képes lehet a magyar válogatott. Nem lett, mert elveszítettük a döntő fontosságú, svájciak elleni csoportmeccset, majd felvetődött a gyanú, hogy – többek között a portugálok – kigolyóztak minket a négy legjobb harmadik sorából. És ez sorsfordító lett a válogatott életében, hiszen azóta meredeken zuhant a Rossi-csapat eredményességi mutatója: míg 2024-ben 41,1, míg tavaly már csak 36,6 százalék volt az elért teljesítmény. Azaz a felére esett vissza két esztendő alatt, mindezt úgy, hogy a válogatott 2025-ben kapta a Rossi-érában a legtöbb gólt (19), ebből tízet a vb-selejtezőkben.