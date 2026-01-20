Rendkívüli

Tóth Alex megríkatta Robbie Keane-t, aki elárult egy titkot a kedvenc Fradi-játékosáról

Szenvedélyes, helyenként megrendítő vallomást tett Robbie Keane. A Ferencváros vezetőedzője a klub szakmai napján Tóth Alexről árult el eddig ismeretlen kulisszatitkokat. Egy éve, a téli edzőtáborban a többi edző még a második csapatba száműzte volna a fiatal tehetséget, az ír szakember azonban nemet mondott – és egy év alatt minden megváltozott. Tóth Alex az FTC alapembere lett, bekerült a magyar válogatottba, most pedig 15 millió euróért a Premier League-ben szereplő Bournemouth-ba igazolt és megríkatta Robbie Keane-t.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 10:40
Tóth Alex köszönetet mondott Robbie Keane-nek, a Fradi ír edzője könnyekre fakadt
Tóth Alex köszönetet mondott Robbie Keane-nek, a Fradi ír edzője könnyekre fakadt Fotó: Csudai Sándor
Tóth Alex egy év alatt meredeken felfelé ívelő karriert futott be. Robbie Keane többek között róla is beszélt az FTC hétfőn megtartott szakmai napján. Az ír szakember felidézte, hogy pontosan egy évvel ezelőtt, a La Manga-i edzőtáborban komoly vita alakult ki Tóth Alex jövőjéről. A szakmai stáb egy része akkor úgy látta, a fiatal játékosnak a második csapatban lenne a helye.

Robbie Keane szenvedélyes beszédet mondott az FTC szakmai napján. Tóth Alexről kulisszatitkokat árult el
Robbie Keane szenvedélyes beszédet mondott az FTC szakmai napján. Tóth Alexről kulisszatitkokat árult el. Fotó: Fradi.hu

Robbie Keane döntött: Tóth Alex marad!

Egy évvel ezelőtt La Mangában azt mondták nekem, hogy Alex megy a második csapatba. Két nap után azt mondtam: Nem, marad. Senki sem látta, de én láttam benne a lehetőséget

– idézi az Üllői út 129. Robbie Keane beszédét.

A Fradi vezetőedzője párhuzamot vont saját pályafutásával is, hangsúlyozva, hogy fiatalon neki is volt egy edzője, aki hitt benne, amikor mások még nem.

Amit csak Luka Modricnak szabad…

Keane elmondása szerint egyetlen edzésen látott megmozdulás győzte meg végleg arról, hogy Tóth Alexben különleges potenciál van. A történetet részletesen, személyes hangon idézte fel: – Csinált valamit az edzésen: csinált valamit külsővel. Azt mondtam: Nem, nem, ezt ne csináld, csak Luka Modric csinálhatja meg ezt. Soha többé nem csinálta meg.

A tréner szerint ez árulkodott igazán a játékos mentalitásáról: figyelt, tanult, megértette az elvárásokat. Nem sokkal később már tétmeccsen is számolt vele, és onnantól kezdve nem volt megállás: – Aztán betettem, és azóta minden meccsen játszott. Egy év alatt innen ide jutott.

„Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni”

A Bournemouth-hoz való átigazolás már nemcsak szakmailag, hanem emberileg is mélyen megérintette Robbie Keane-t. Elmondta: Tóth Alex egy fotót küldött neki a magángépről – életében először utazott így –, immár az angol klub mezében.

Küldött egy hosszú üzenetet, megköszönve, hogy megváltoztattam az életét. Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni, pedig általában sosem sírok.

A Fradi edzője hangsúlyozta: számára az edzői munka nem az egóról és a trófeákról szól, hanem arról, hogy embereket segítsen fejlődni: – Edzőként az a dolgom, hogy segítsek az embereknek fejlődni. Elvégeztem a feladatom.

Keane azt is elárulta, hogy Tóth Alex rendszeresen beszélget az Instagramon a fiaival, és az egyik legkedvesebb, legszerényebb fiatal, akivel valaha találkozott.

Ostorozta az FTC-t sújtó magyarszabályt

A szakmai nap végén Robbie Keane nem kerülte meg a kényes témát: ismét élesen, obszcén szavakat is használva bírálta az úgynevezett magyarszabályt, amely szerinte ellehetetleníti az edzői munkát: – Ez nem edzőnek való. Egy edzőnek azt kell játszatnia, aki a legjobb teljesítményre képes. Egy játékos játszhat hihetetlenül csütörtökön, aztán mondhatom neki, hogy bocs, vasárnap nem játszhatsz, mert az elnök úr megváltoztatta a kib…ott szabályt. Nem egy egész héttel a bajnokság előtt.

Van 18 külföldi játékosunk, minden héten tizenegy dühös. Van nyolc magyarom, akik játszanak. 

A Fradi vezetőedzője szerint abszurd helyzet, hogy külön csapatot kell összeraknia Európára és a bajnokságra, miközben a szabályok folyamatosan változnak. Hangsúlyozta: nem kifogásokat keres, de a jelenlegi rendszer súlyos szakmai kompromisszumokra kényszeríti. S persze Tóth Alex és Varga Barnabás nélkül még nehezebben tud megfelelni a szabályoknak az NB I-ben.

Jön a Panathinaikosz az Európa-ligában

Természetesen az is szóba került, hogy a Fradi csütörtökön az Európa-ligában a Panathinaikoszt fogadja, utána pedig a Nottingham Foresthez látogat. – Most már hihetünk abban, hogy nem vernek meg minket. Én hiszek is és a csapat is. Nehéz lesz? Persze. De hinnünk kell, nektek is hinnetek kell benne. Ha ti hisztek, én is hiszek, ha én hiszek, a csapat is hisz benne. Egy egységet kell alkotnia a csapatnak, a szurkolóknak, a játékosoknak. Együtt nyerünk, együtt veszítünk. Ilyen egyszerű – mondta Robbie Keane.

 

