Tóth Alex megríkatta Robbie Keane-t, aki elárult egy titkot a kedvenc Fradi-játékosáról

Tóth Alex egy év alatt meredeken felfelé ívelő karriert futott be. Robbie Keane többek között róla is beszélt az FTC hétfőn megtartott szakmai napján. Az ír szakember felidézte, hogy pontosan egy évvel ezelőtt, a La Manga-i edzőtáborban komoly vita alakult ki Tóth Alex jövőjéről. A szakmai stáb egy része akkor úgy látta, a fiatal játékosnak a második csapatban lenne a helye.

Robbie Keane szenvedélyes beszédet mondott az FTC szakmai napján. Tóth Alexről kulisszatitkokat árult el. Fotó: Fradi.hu

Robbie Keane döntött: Tóth Alex marad!

Egy évvel ezelőtt La Mangában azt mondták nekem, hogy Alex megy a második csapatba. Két nap után azt mondtam: Nem, marad. Senki sem látta, de én láttam benne a lehetőséget

– idézi az Üllői út 129. Robbie Keane beszédét.

A Fradi vezetőedzője párhuzamot vont saját pályafutásával is, hangsúlyozva, hogy fiatalon neki is volt egy edzője, aki hitt benne, amikor mások még nem.

Amit csak Luka Modricnak szabad…

Keane elmondása szerint egyetlen edzésen látott megmozdulás győzte meg végleg arról, hogy Tóth Alexben különleges potenciál van. A történetet részletesen, személyes hangon idézte fel: – Csinált valamit az edzésen: csinált valamit külsővel. Azt mondtam: Nem, nem, ezt ne csináld, csak Luka Modric csinálhatja meg ezt. Soha többé nem csinálta meg.

A tréner szerint ez árulkodott igazán a játékos mentalitásáról: figyelt, tanult, megértette az elvárásokat. Nem sokkal később már tétmeccsen is számolt vele, és onnantól kezdve nem volt megállás: – Aztán betettem, és azóta minden meccsen játszott. Egy év alatt innen ide jutott.

„Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni”

A Bournemouth-hoz való átigazolás már nemcsak szakmailag, hanem emberileg is mélyen megérintette Robbie Keane-t. Elmondta: Tóth Alex egy fotót küldött neki a magángépről – életében először utazott így –, immár az angol klub mezében.

Küldött egy hosszú üzenetet, megköszönve, hogy megváltoztattam az életét. Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni, pedig általában sosem sírok.

A Fradi edzője hangsúlyozta: számára az edzői munka nem az egóról és a trófeákról szól, hanem arról, hogy embereket segítsen fejlődni: – Edzőként az a dolgom, hogy segítsek az embereknek fejlődni. Elvégeztem a feladatom.