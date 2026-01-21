Robbie Keane elárulta, milyen változások lesznek a Panathinaikosz ellen

Robbie Keane vezetőedző szerint a középpályás Tóth Alex és a középcsatár Varga Barnabás távozása miatt taktikai változtatásokra is szükség lesz a Ferencváros labdarúgócsapatánál, amely csütörtökön a Panathinaikosz ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában.

A Ferencváros játékosai jó hangulatban készülnek a Panathinaikosz ellen (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

– Természetesen Varga góljai nagyon hiányozni fognak, mindemellett kiváló ember is, ezért a jelenléte is hiányzik majd az öltözőből. De Tóth Alex ugyanúgy űrt hagyott maga után, egy éve majdnem a második csapatban landolt, de én megláttam benne a tehetséget. A két kulcsjátékos elvesztése miatt nem egyszerű a helyzet, kiváltképpen a magyar szabály miatt – beszélt a távozókról az ír szakember a tegnapi sajtótájékoztatón. – Ilyen a futball, alkalmazkodnunk kell, valamit biztosan változtatni kell az ő elvesztésük miatt.

A változtatások részleteibe nem ment bele a 45 éves vezetőedző, de azt jelezte, hogy ezek nemcsak személyi, hanem taktikai jellegűek is lesznek. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a futballban ez egyben lehetőséget is jelent, mert így új játékosok kerülhetnek előtérbe, de a frissen igazolt futballisták a szabályok szerint még nem léphetnek pályára.

A Panathinaikosz kemény ellenfélnek ígérkezik

– Nehéz beszélni az erőviszonyokról, amikor az ellenfélnél új edző van. Ráadásul Rafael Benítez rendkívül tapasztalt szakember, hozzá képest én még csak most kezdtem a karrieremet.

De talán a Ferencvároshoz hasonló erősségűek gondolom a Panathinaikoszt. Mi ugyan kicsit túlteljesítettük az elvárásokat az Európa-ligában, de nemzetközi szinten kivétel nélkül minden meccs nehéz, ezért most is kemény kilencven perc vár ránk

– mondta Keane, aki a Liverpoolnál játékosa is volt a görög csapatnál októberben kinevezett spanyol mesternek.

A kapus Gróf Dávid szerint a téli felkészülés során jót tett a Ferencvárosnak a spanyolországi edzőtábor, ahol három erős csapattal is megmérkőztek. Hozzátette, az ottani eredményekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert teljesen más egy felkészülési találkozó, mint egy tétmeccs.