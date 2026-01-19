görög fociPanathinaikoszVarga BarnabásLuka JovicsMarko NikolicsRafael BenitezAEK Athén

Varga Barnabást nem, társait megdicsérte az AEK edzője – a csatárnak a négy gólja sem volt elég

A görög labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi rangadóján Varga Barnabás először játszott kezdőként az AEK Athénban, amely odahaza 4-0-ra győzte le a Panathinaikoszt. A vendégek következő ellenfelétől, az FTC-től érkezett magyar válogatott támadó 56 percet játszott, míg együttese mind a négy találatát Luka Jovics szerezte. A két vezetőedző, Marko Nikolics és Rafael Benítez nyilatkozott a találkozó után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 6:08
Varga Barnabás először kezdett új csapatában, de posztriválisa, Luka Jovics volt az AEK Athén hőse Forrás: instagram.com/aekfc_official
A szűk két héttel ezelőtt Görögországba igazolt Varga Barnabás az első két mérkőzésén csereként lépett pályára az AEK Athén csapatában, és azokon egyszer sem ünnepelhetett győzelmet. A klub tulajdonosa a Panathinaikosz elleni városi rangadó előtt büntetéssel fenyegetett, és ez meg is tette a hatását, hiszen vasárnap Luka Jovics mesternégyesével hazai siker született az FTC következő ellenfelével szemben. A magyar válogatott támadó kezdett, és az 56. percben, 1-0-s állásnál cserélte le őt Marko Nikolics vezetőedző – szerb posztriválisa ezután lendült bele igazán.

Nem Varga Barnabás, hanem Luka Jovics rugdosta a gólokat az AEK Athén és a Panathinaikosz görög bajnokiján
Nem Varga Barnabás, hanem Luka Jovics rugdosta a gólokat az AEK Athén és a Panathinaikosz görög bajnokiján Fotó: instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás csapattársait dicsérte az AEK Athén edzője

A találkozó után a fiával a vállán ünneplő Jovics elárulta, hogy a hajrában törekedett egy ötödik gólra is, hogy beállítsa az egyéni rekordját, amit még Eintracht Frankfurt-mezben ért el. Edzője, Marko Nikolics sem hagyta szó nélkül honfitársa mesternégyesét: – Nem volt nehéz motiválni a játékosokat, mert éhesek voltak, megvolt bennük a bizonyítási vágy. Nagyon fontos, hogy a kulcsjátékosok visszanyerték a formájukat. 

Luka fantasztikus volt, nagyon jó, ahogy Pineda és Marin is. Moukoudi és Relvas védőpárosa jelentette a különbséget, és az összes, csereként beállt játékos is sokat segített

– mondta az egykori Fehérvár-edző, aki elismerte, a négygólos különbség nem tükrözi hűen a játék képét.

Miután Varga Barnabás kivételével szinte az összes futballistáját külön méltatta, Nikolics a szintén januárban érkezett Martin Georgievet is megdicsérte – a bolgár játékos ezen a mérkőzésen csereként debütált az AEK Athénban.

A Panathinaikosz plusz egy edzést beiktatott az FTC-re készülve

A Panathinaikoszt irányító Rafael Benítez érthetően nem volt elégedett: – Nagyon csalódottak vagyunk, mert bár jó első félidőnk volt, a másodikban semmi nem ment jól. A második kapott gól után az önbizalmunk is elveszett, és már nem tudtuk kezelni a helyzeteket, ez pedig tanulságul szolgálhat a jövőre nézve: mentálisan nem voltunk erősek – nyilatkozta a Liverpoollal 2005-ben Bajnokok Ligája-győztes vezetőedző, aki azt is kiemelte, hogy hétfőn az eredetileg tervezett pihenőnap helyett a történtek fényében mégis edzést tart játékosainak a Ferencváros elleni mérkőzés előtt.

Jovics ősszel mesterhármassal segítette 3-2-es győzelemhez az AEK Athént a Panathinaikosz otthonában, így összesen hét gólt szerzett az idényben a városi rivális ellen. Sikerével az AEK pillanatnyilag – csupán rosszabb gólkülönbsége miatt – a PAOK mögött a második helyen áll a görög bajnokság tabelláján, az FTC csütörtöki Európa-liga-ellenfele tizenhat pontos lemaradással az ötödik.

 

