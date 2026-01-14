AEK AthénVarga BarnabásGörög KupaMarko NikolicsOFI Kréta

Varga Barnabás érkezése miatt is omlott össze az AEK? Az edző megtalálta a felelőst

A labdarúgó Görög Kupa negyeddöntője lett a végállomás az AEK Athén csapatának. A csereként beállt Varga Barnabás együttese nagy fölényben játszott szerdán az 1-0-ra nyerő OFI Kréta ellen, de egy gólt sem szerzett, erre pedig Marko Nikolics vezetőedző is kitért.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 18:58
Az AEK edzője, Marko Nikolics ezúttal főleg magát kritizálta Fotó: Belga/Bruno Fahy
A múlt héten igazolt Varga Barnabás az Arisz Szaloniki elleni idegenbeli bajnoki után az OFI Kréta elleni hazai Görög Kupa-mérkőzésen is a második félidő közepén, csereként állt be az AEK Athén csapatába. A fővárosi együttes sorozatban tíz győzelemmel zárta a 2025-ös évet, a téli szünet után azonban 2026-ot egy döntetlennel és egy kupakiesést jelentő vereséggel kezdte – az OFI az AEK mezőnyfölénye és számos helyzete ellenére 1-0-ra nyert Athénban. Varga hazai bemutatkozása után Marko Nikolics vezetőedző értékelt.

Varga Barnabás hazai pályán is bemutatkozott a görög AEK Athén mezében
Varga Barnabás hazai pályán is bemutatkozott a görög AEK Athén mezében. Forrás: Instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás edzője szerint ő a felelős az AEK Athén vereségéért

A korábban Székesfehérváron is dolgozó szerb tréner ezúttal kevésbé szidta a játékosait, mint az Arisz elleni döntetlent követően. Azt ugyanakkor kiemelte, hogy a módosult játékoskeret, így Varga érkezése is hatással lehet a formaromlásra. – Fájó eredmény ez nekünk, de ez az én felelősségem. Elbuktunk a cél előtt, kupadöntőbe szerettünk volna jutni. 

A téli szünet után nem tudtuk megőrizni a formát, elvesztettük a ritmust és a keret is megváltozott.

Sorra hagytuk ki a helyzeteket, úgyhogy meg kell találnunk a módját, hogy visszatérjünk a korábbi szintünkre – nyilatkozta Nikolics, aki a sajtótájékoztatóján hozzátette, hogy az év végén eufórikus állapotban lévő játékosaitól a koncentrációt és az elszántságot is hiányolja a téli szünet óta.

Az AEK vasárnap hazai pályán fogadja a városi rivális Panathinaikoszt a görög bajnokságban, a szerb vezetőedző ezen a mérkőzésen már a 2025 végén nyújtott teljesítményt szeretné viszontlátni, és elfelejtené az elmúlt két találkozón történteket. 

Az OFI Kréta a Levadiakosz ellen folytatja februárban a Görög Kupa elődöntőjében.

 

