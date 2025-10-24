Világsztár edzőt jelentett be a Ferencváros Európa-liga ellenfele

Pénteken megnevezte új edzőjét a Panathinaikosz. A görög bajnokság mellett az Európa-ligában is szereplő, az európai kupasorozat alapszakaszában jövő januárban a Ferencváros stadionjában vendégszereplő csapat irányításáért a jövőben Rafael Benítez felel. A legendás spanyol szakvezető azonnal munkába áll.

Rafael Benítez leendő csapata, a zöldmezes Panathinaikosz csütörtökön a Feyenoord vendégeként kapott ki az Európa-ligában (Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst)

Rafael Benítez 2024 tavasza után tér vissza a kispadra

Benítez 2005-ben a Liverpool csapatával nyert Bajnokok Ligáját, a sorozat történetének egyik legemlékezetesebb döntőjében az angolok háromgólos hátrányból a második félidőben felállva egyenlítettek, végül tizenegyespárbajban győzték le az AC Milan együttesét. A spanyol edző további sikerek mellett 2004-ben UEFA Kupát nyert a Valenciával, 2013-ban pedig Európa-ligát a Chelsea-vel, de kétszeres spanyol bajnoknak is vallhatja magát.

Rafael Benítez legutóbb a spanyol első osztályú Celta Vigo trénere volt, ám onnan 2024 márciusában távozott, azóta nem vállalt újabb munkát. A Panathinaikosz érdeklődéséről már korábban is lehetett hallani, szerződtetésének terve már egy hete kiszivárgott.

Rafael Benítez Görögországban tér vissza a nemzetközi futball vérkeringésébe (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

Minden idők legjobban fizetett edzője lesz Görögországban

A görög élvonalban hét forduló után – hat mérkőzést játszva – a hetedik helyen található a Panathinaikosz, amely az Európa-ligában egy győzelemmel és két vereséggel áll, csütörtökön a Feyenoord vendégeként kapott ki 3-1-re. A görögök alaposan a zsebükbe kell majd nyúlni, amint ugyanis az Origó megírta, a megállapodás szerint Benítez évente 4,4 millió fontot keres majd, ezzel pedig minden idők legjobban fizetett edzője lesz a görög bajnokságban.