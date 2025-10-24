Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

FerencvárosEurópa-ligábanNottingham Forestalapszakasz

Levegőhöz jutott a Fradi fuldokló csúcsellenfele, további szenzációk az Európa-ligában

Három forduló után csupán három százszázalékos csapat maradt a labdarúgó Európa-ligában. A Ferencváros az előkelő hetedik helyen várja a folytatást, akár tehát már le is fújhatnák az alapszakaszt. A topligák csapatainak továbbra sem ízlik igazán az El, a Nottingham Forest ugyan végre meccset tudott nyerni, csütörtök este viszont az Aston Villa Villa vérzett el, a Premier League mindkét csapata a Fradi mögött van a tabellán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 7:23
Morgan Gibbs-White az ünneplésével Postecoglunak is üzent Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A Salzburgban aratott 3-2-es diadallal a Ferencváros a hetedik helyre ugrott előre az Európa alapszakaszának tabelláján. Ez a helyezés egyenesen ágon továbbjutást ígér a nyolcaddöntőbe, s ha erről egyelőre korai is lenne álmodozni, miként Dibusz Dénes is kimondta, a negyedik fordulóban, a bolgár Ludogorec elleni siker akár már a playoffban, tehát az első 24 csapat között biztosítana helyet az FTC-nek. A csütörtöki játéknap is okozott meglepetéseket. A Nottingham Forestnél viszont fellélegezhetnek, az edzőváltáson átesett csapat először győzött a 2025/26-os idényben.

Sean Dyche egyből felrázta a Nottingham Forestet, megvan a csapat első győzelme a 2025/26-os idényben. Az Európa-ligában az angolok a Ferencváros mögött vannak
Sean Dyche egyből felrázta a Nottingham Forestet, megvan a csapat első győzelme a 2025/26-os idényben. Az Európa-ligában az angolok a Ferencváros mögött vannak. Fotó: AFP

A Nottingham Forestnél új korszak kezdődött, amely már most sikeresebb, mint az előző: Sean Dyche első mérkőzésén a csapat 2-0-ra legyőzte a portugál Portót az Európa-ligában, véget vetve a hetek óta tartó mélyrepülésnek.

Az angol klubnál viharos időszakon vannak túl – a nyáron érkező Ange Postecoglou irányítása alatt a 2025/26-os idény első nyolc tétmeccsén egyetlen győzelmet sem sikerült aratni, így a görög–ausztrál szakember mindössze 39 nap után távozott a City Groundról, és három nappal a Chelsea elleni 3-0-s vereség után már be is jelentették az új vezetőedzőt: Sean Dyche-et, aki korábban a Burnley-nél és az Evertonnál is stabilitást hozott a bizonytalan helyzetben lévő kluboknak.

A váltás azonnal érezhető hatást gyakorolt a játékosokra – különösen Morgan Gibbs-White-ra, aki tizenegyesből szerezte a vezető gólt a Porto ellen. A 24 éves támadó a mérkőzés után felszabadultan nyilatkozott TNT Sportsnak: – Úgy érzem, végre levegőt kapok. Nehéz hónapokon vagyunk túl, sok változással, rossz teljesítménnyel. De most újra él a csapat, újra van lendület, és ez a három pont a szurkolóké, akik végig kitartottak mellettünk.

Az FTC az alapszakasz utolsó, nyolcadik fordulójában éppen a Nottingham vendége lesz, reméljük, már tét nélküli mérkőzésen.

Az FTC játékosai együttérzésükről biztosították a csapat szurkolóit.
Varga Barnabás (labdával) és az FTC Salzburgban folytatta Európa-liga-szereplését.
Salzburg - Ferencváros
Cadu (labdával) és a Ferencváros hamar hátrányba került Salzburgban.
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros Zachariassen
Zachariassen Az FTC játékosai fantasztikus perceket produkáltak a második félidő elején, ennek köszönhetően győzni tudtak Salzburgban is.
Salzburg - Ferencváros Zachariassen
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Yusuf Bamidele gólöröme.
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Salzburg - Ferencváros
Így ünnepelt Salzburgban a Fradi. A játékosok között ott volt persze Kristoffer Zachariassen is
1/21 Az FTC játékosai együttérzésükről biztosították a csapat szurkolóit.

Ezúttal viszont a  Premier League másik csapatát érte kellemetlen meglepetés: az Aston Villa 2-1-re kikapott a holland Go Ahead Eagles együttesétől. Ez azt jelenti, hogy a Fradi három forduló után mindkét angol csapatot megelőzi az Európa-liga tabelláján.

Már csak három százszázalékos csapat van: a dán Midtjylland, a portugál Braga és a francia Olympique Lyon. Mögöttük következnek a hétpontos csapatok, közöttük a Ferencváros, amely jelenleg a hetedik.

A Midtjylland előre ódzkodott az izraeli Makkabi Tel-Aviv elleni meccstől, mondván, nézők nélkül nincs értelme játszani, végül azonban magabiztosan nyert 3-0-ra.  A nyitókörben Budapesten 1-1-es döntetlent elérő cseh Viktoria Plzen ezúttal az AS Roma vendégeként a forduló meglepetését okozta 2-1-es sikerével.

A nyolcfordulós alapszakasz után a legjobb nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezett csapatokra egy plusz párharc, a playoff vár a 16 közé kerülésért. Az FTC esélyei kimondottan kedvezők.

 

Az FTC meccsei az alapszakaszban

  • 2025. 09. 25.    FTC–Viktoria Plzen 1-1
  • 2025. 10. 02.    Genk–FTC 0-1
  • 2025. 10. 23.    Salzburg–FTC 2-3
  • 2025. 11. 06.    FTC–Ludogorec 21.00
  • 2025. 11. 27.    Fenerbahce–FTC 18.45
  • 2025. 12. 11.    FTC–Rangers 18.45
  • 2026. 1. 22.    FTC–Panathinaikosz 21.00
  • 2026. 1. 29.    Nottingham–FTC 21.00

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:

Red Bull Salzburg (osztrák)–Ferencváros 2-3 (1-0)
Fenerbahce (török)–Stuttgart (német) 1-0 (1-0)
Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb) 2-0 (1-0)
Olympique Lyon (francia)–FC Basel (svájci) 2-0 (1-0)
FCSB (román)–Bologna (olasz) 1-2 (0-2)
Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol) 2-1 (1-1)
Genk (belga)–Real Betis (spanyol) 0-0
Brann Bergen (norvég)–Glasgow Rangers (skót) 3-0 (1-0)
Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög) 3-1 (1-1)
AS Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh) 1-2 (0-2)
Lille (francia)–PAOK (görög) 3-4 (0-3)
Celtic Glasgow (skót)–Sturm Graz (osztrák) 2-1 (0-1)
Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán) 0-3 (0-1)
Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár) 3-2 (1-1)
Freiburg (német)–Utrecht (holland) 2-0 (2-0)
Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál) 2-0 (1-0)
Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia) 2-1 (1-1)
Malmö FF (svéd)-Dinamo Zagreb (horvát) 1-1 (1-0)

Az élcsoport:

  1. Midtjylland 9 pont
  2. Braga 9
  3. Olympique Lyon 9
  4. Dinamo Zagreb 7
  5. Viktoria Plzen 7
  6. Freiburg 7
  7. Ferencváros 7
  8. Brann Bergen 6
  9. Celta Vigo
  10. Aston Villa 6

 

Videós összefoglaló a Fradi sikeréről:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

