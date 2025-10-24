Levegőhöz jutott a Fradi fuldokló csúcsellenfele, további szenzációk az Európa-ligában

A Salzburgban aratott 3-2-es diadallal a Ferencváros a hetedik helyre ugrott előre az Európa alapszakaszának tabelláján. Ez a helyezés egyenesen ágon továbbjutást ígér a nyolcaddöntőbe, s ha erről egyelőre korai is lenne álmodozni, miként Dibusz Dénes is kimondta, a negyedik fordulóban, a bolgár Ludogorec elleni siker akár már a playoffban, tehát az első 24 csapat között biztosítana helyet az FTC-nek. A csütörtöki játéknap is okozott meglepetéseket. A Nottingham Forestnél viszont fellélegezhetnek, az edzőváltáson átesett csapat először győzött a 2025/26-os idényben.

Sean Dyche egyből felrázta a Nottingham Forestet, megvan a csapat első győzelme a 2025/26-os idényben. Az Európa-ligában az angolok a Ferencváros mögött vannak. Fotó: AFP

A Nottingham Forestnél új korszak kezdődött, amely már most sikeresebb, mint az előző: Sean Dyche első mérkőzésén a csapat 2-0-ra legyőzte a portugál Portót az Európa-ligában, véget vetve a hetek óta tartó mélyrepülésnek.

Az angol klubnál viharos időszakon vannak túl – a nyáron érkező Ange Postecoglou irányítása alatt a 2025/26-os idény első nyolc tétmeccsén egyetlen győzelmet sem sikerült aratni, így a görög–ausztrál szakember mindössze 39 nap után távozott a City Groundról, és három nappal a Chelsea elleni 3-0-s vereség után már be is jelentették az új vezetőedzőt: Sean Dyche-et, aki korábban a Burnley-nél és az Evertonnál is stabilitást hozott a bizonytalan helyzetben lévő kluboknak.

A váltás azonnal érezhető hatást gyakorolt a játékosokra – különösen Morgan Gibbs-White-ra, aki tizenegyesből szerezte a vezető gólt a Porto ellen. A 24 éves támadó a mérkőzés után felszabadultan nyilatkozott TNT Sportsnak: – Úgy érzem, végre levegőt kapok. Nehéz hónapokon vagyunk túl, sok változással, rossz teljesítménnyel. De most újra él a csapat, újra van lendület, és ez a három pont a szurkolóké, akik végig kitartottak mellettünk.