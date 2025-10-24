A Fradi az osztrákok botránya után tett csodát Salzburgban

A Ferencváros veretlenül menetel az Európa-ligában, zöld-fehérek három fordulón vannak túl és a sorozat élcsapati között vannak már. Csütörtökön a Red Bull Salzburg otthonában nyertek 3-2-re, ami sorozatban a második idegenbeli sikerük volt.

A Ferencváros csütörtökön Salzburgban is győzelmet ünnepelt, így már hét pontja van az Európa Liga csoportkörében Fotó: Mirkó István

A Ferencváros reménykeltően rajtolt

Az UEFA második számú nemzetközi labdarúgó kupájában szereplő Ferencvárosi TC egészen elképesztő sorozatot tud magáénak. A zöld-fehérek eddig három alapszakasz mérkőzésen léptek pályára, előbb döntetlent játszottak azzal a Victoria Plzennel, amely legutóbb megverte az AS Roma együttesét idegenben, és mellette két győzelmet szereztek. Ráadásul mind a két alkalommal idegenben győzött az FTC, a zöld-fehérek papíron jóval esélyesebb és a Transfermarkt szerint sokkal értékesebb kerettel rendelkező klubokat gyűrtek maguk alá. Az Európa-ligában veretlen Fradi a negyedik kör előtt a hetedik, egyből nyolcaddöntős szereplést jelentő helyen áll a 36-os liga tabellán.

A rekord magyar bajnok olyan nagyságokat előz meg Európában, mint a végső győzelemre is esélyes, a Premier League-ben szereplő Aston Villát, az FC Portót, a Fenerbahcét, az előző idényben Konferencia-liga-döntős Betist, az egykori BEK-győztes, az El legértékesebb klubjaként aposztrofált Nottinghamet, a Feyenoordot és a nagy múltú AS Romát is.

Az október 23-ai, Salzburg elleni 3-2-es győzelmet követően felszabadultan értékelt a kameránk előtt a sérüléséből visszatért csapatkapitány, Dibusz Dénes, Ötvös Bence és egy gólt és gólpasszt is jegyző Kristoffer Zachariassen.

A Fradi számára a folytatás az európai foci színpadján a bolgár Ludogorec elleni mérkőzés lesz november 6-án, hazai környezetben, a pokoli hangulatáról híres Groupama Arénában.

A Red Bull Salzburg elleni mérkőzés összefoglalóját, és a főszereplők nyilatkozatát itt nézheti meg:



