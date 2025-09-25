  • Magyar Nemzet
Mit nézett (el) a VAR? Nem is lehetett volna a pályán a Fradi ellen gólt szerző csatár?

Lehet, hogy mérkőzést befolyásoló hibát követett el a magyar csapat kárára a Ferencváros–Plzen Európa-liga-mérkőzés játékvezetője. A Fradi játékosát, Ötvös Bencét brutálisan megtaposta az ütemet tévesztő Rafiu Durosinmi, aki két perccel később belőtte a csehek vezető gólját. Kérdés, hogy egyáltalán hogyan maradhatott a pályán a nigériai támadó, aki sárga lappal megúszta az ámokfutását. A holland játékvezetőt, Sander van der Eijket nem hívta ki a videobíró, hogy megvizsgája, piros lapot ért-e a belépő. A Fradiból ezután Cebrail Macreckist kiállította. A magyar bajnok a ráadásban kiharcolta az 1-1-es döntetlent.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 25. 22:34
Fradi Budapest, 2025. szeptember 25. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa (b2) gólt kap a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában játszott Ferencváros TC - Viktoria Plzen mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2025. szeptember 25-én. MTI/H
A Fradi ellen ismét eredményes Durosinmi megtaposta Ötvös Bencét (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
Nem úgy tűnt, hogy azonos mércét alkalmazott a holland játékvezető és videobírós stábja a Groupama Arénában. Ameddig a Fradiból mérlegelés nélkül leküldte a pályáról második sárga lappal Cebrail Makreckist, a vendég Plzen támadójának csak sárga lapot adott brutális belépőjéért.

Fradi
A Fradi játékosa, Cebral Makreckis is túlzónak érezte a második sárga lapot (Fotó: Mirkó István)

Emberelőny helyett hátrányba került Fradi

Azt már sohasem tudjuk meg, mi lett volna, ha a Ferencváros játszhat 10 ember ellen a mérkőzés túlnyomó részében. Pedig az első negyedóra végén könnyedén kiállíthattak volna egy játékost a cseh Viktoria Plzenből. 

A labdát elvesztő Rafiu Durosinmi teljes erővel rálépett, taposott Ötvös Bence lábfejére. Jól láthatóan a magyar válogatott középpályásának nagy fájdalmai voltak, a testi épségét komolyan veszélyeztető nigériai támadó azonban megúszta egy sárga lappal. 

Erre mondják, legalább narancssárga volt, de akár piros is járhatott volna érte. A holland játékvezetőt, Sander van der Eijket nem hívta ki a videobíró, hogy megvizsgája, piros lapot ért-e a az M4 felvételén megtekinthető belépő. 

Fradi
Joggal tüntettek a bíró ítéletei ellen a Fradi-szurkolók (Fotó: Ladóczki Balázs)

Durosinmi lőtte a Plzen gólját

Durosinmi tehát a pályán maradhatott.

 Innentől kezdve még inkább a játékvezetőket terheli a felelősség, mert a nigériai két percen belül gólt szerzett. Tegyük hozzá, hatalmas bombát küldött a jobb felső sarokba. 

A 22 éves csatár tavasszal kettőt vágott a Fradinak Plzenben, amikor az 1-0-s Üllői úti vereségért 3-0-lal vágott vissza a Viktoria az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában.

Ezúttal „csak” pontokért zajlott a csata az Európa-ligában, ám egyáltalán nem mindegy hogyan rajtol a magyar bajnok. S az sem, hogy ugyanaz a bíró egyazon meccsen a Fradiból bezzeg kiállította Macreckist, akinek két sárga lapot adott. A hajrában a magát látványosan feldobó, színészkedő Durosinmi megúszta a második sárgát!

Emberelőny helyett a 38. perctől 10 játékossal maradt a pályán a Ferencváros, amely így is kiharcolta az 1-1-es döntetlent. A csereként beállt Aleksandar Pesics a 90+4. percben csúsztatott a Plzen kapujába!

A mérkőzés összefoglalóját itt olvashatják.

