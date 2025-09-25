Mit nézett (el) a VAR? Nem is lehetett volna a pályán a Fradi ellen gólt szerző csatár?

Nem úgy tűnt, hogy azonos mércét alkalmazott a holland játékvezető és videobírós stábja a Groupama Arénában. Ameddig a Fradiból mérlegelés nélkül leküldte a pályáról második sárga lappal Cebrail Makreckist, a vendég Plzen támadójának csak sárga lapot adott brutális belépőjéért.

A Fradi játékosa, Cebral Makreckis is túlzónak érezte a második sárga lapot (Fotó: Mirkó István)

Emberelőny helyett hátrányba került Fradi

Azt már sohasem tudjuk meg, mi lett volna, ha a Ferencváros játszhat 10 ember ellen a mérkőzés túlnyomó részében. Pedig az első negyedóra végén könnyedén kiállíthattak volna egy játékost a cseh Viktoria Plzenből.

A labdát elvesztő Rafiu Durosinmi teljes erővel rálépett, taposott Ötvös Bence lábfejére. Jól láthatóan a magyar válogatott középpályásának nagy fájdalmai voltak, a testi épségét komolyan veszélyeztető nigériai támadó azonban megúszta egy sárga lappal.

Erre mondják, legalább narancssárga volt, de akár piros is járhatott volna érte. A holland játékvezetőt, Sander van der Eijket nem hívta ki a videobíró, hogy megvizsgája, piros lapot ért-e a az M4 felvételén megtekinthető belépő.

Joggal tüntettek a bíró ítéletei ellen a Fradi-szurkolók (Fotó: Ladóczki Balázs)

Durosinmi lőtte a Plzen gólját

Durosinmi tehát a pályán maradhatott.

Innentől kezdve még inkább a játékvezetőket terheli a felelősség, mert a nigériai két percen belül gólt szerzett. Tegyük hozzá, hatalmas bombát küldött a jobb felső sarokba.

A 22 éves csatár tavasszal kettőt vágott a Fradinak Plzenben, amikor az 1-0-s Üllői úti vereségért 3-0-lal vágott vissza a Viktoria az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában.

Ezúttal „csak” pontokért zajlott a csata az Európa-ligában, ám egyáltalán nem mindegy hogyan rajtol a magyar bajnok. S az sem, hogy ugyanaz a bíró egyazon meccsen a Fradiból bezzeg kiállította Macreckist, akinek két sárga lapot adott. A hajrában a magát látványosan feldobó, színészkedő Durosinmi megúszta a második sárgát!

Emberelőny helyett a 38. perctől 10 játékossal maradt a pályán a Ferencváros, amely így is kiharcolta az 1-1-es döntetlent. A csereként beállt Aleksandar Pesics a 90+4. percben csúsztatott a Plzen kapujába!

