A kihagyott tizenegyes után a második félidő elején javított a Ferencváros Salzburgban

Tiltakozott a klub, értetlenül fogadta a történteket a csapatkapitány, Dibusz Dénes. Ilyen hírek uralták a sportos hírfolyamot a két meccs után pont nélkül állt Salzburg és a Viktoria Plzen elleni döntetlennek, valamint a Genk idegenbeli legyőzésének köszönhetően négypontos FTC csütörtöki Európa-liga-összecsapása előtt, miután az osztrák rendőrség előbb megtagadta a Magyarországról érkező szurkolókat szállító vonat belépését Ausztriába, majd vissza is fordíttatta a különjáratot.

Az FTC-szurkolók többsége nem jutott el Salzburgig (Fotó: Facebook.com/monsters1995)

Az FTC kezdőcsapatának két tagja is üzent még

Maga a találkozó 18.45-kor kezdődött el a salzburgi stadionban, ám a kiutazó futballszurkolók eddigre hazaérnek, és már a budapesti Groupama Arénánál kihelyezett kivetítőn követhették csak az eseményeket. Dibusz üzenetén túl további két labdarúgó, a dán származású, de svájci válogatott Stefan Gartenmann és a norvég Kristoffer Zachariassen is üzenetet küldött a fradistáknak.

Mindkét északi futballista helyet kapott a vezetőedző, Robbie Keane kezdőcsapatában. A kapuba visszakerült a válogatott októberi selejtezői előtt megsérült Dibusz Dénes, rajta kívül ezúttal Ötvös Bence és Varga Barnabás képviseli a magyar kontingenst. Érdekesség, hogy Varga mellett egy másik csatár is rohamozhatta a vendéglátó kapuját Yusuf Bamidele személyében. A Ferencváros összeállítása a következő volt:

Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanichowsky, Zachariassen, Cadu – Varga, Yusuf

Ítéletidő Salzburgban

A helyszínen tartózkodó kolléga jelentése szerint a meccsnapon nagyjából 15 órakor ítéletidő csapott le Salzburgra erős széllel és kiadós csapadékkal.

Meccs előtti életkép a Salzburg és az FTC összecsapásának helyszínéről (Fotó: Kibédi Péter)

Jó kérdés, hogy az időjárás vagy más miatt alakult-e így, de tény: a meccskezdést megelőzően közel sem volt telt ház a nagyjából 30 ezer néző befogadására alkalmas stadionban. Hazai részről alig néhány ezren látogattak ki, a hivatalos adat 8342 volt. A vendégszektorban helyet foglalók a Ferencváros ultracsoportja, a Green Monsters kérésének megfelelően, tiltakozásképpen az alsó szektort üresen hagyták, és a drapériákat sem helyezték ki a kerítésre. A labdarúgók egy molinóval fejezték ki együttérzésüket a meccskezdés előtt.