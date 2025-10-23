FTCeurópa-ligasalzburg

A kihagyott tizenegyes után a második félidő elején javított a Ferencváros Salzburgban

A Salzburg vendégeként szerepel csütörtök este a Ferencváros. Az Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában sorra kerülő mérkőzés felvezetése zaklatott volt, mivel az osztrák rendőrség többórás várakozás után visszafordíttatta az FTC-szurkolók különvonatát. Kövesse a találkozó történéseit folyamatosan frissülő közvetítésünkkel!

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 18:03
Varga Barnabás (labdával) és az FTC Salzburgban folytatta Európa-liga-szereplését. Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tiltakozott a klub, értetlenül fogadta a történteket a csapatkapitány, Dibusz Dénes. Ilyen hírek uralták a sportos hírfolyamot a két meccs után pont nélkül állt Salzburg és a Viktoria Plzen elleni döntetlennek, valamint a Genk idegenbeli legyőzésének köszönhetően négypontos FTC csütörtöki Európa-liga-összecsapása előtt, miután az osztrák rendőrség előbb megtagadta a Magyarországról érkező szurkolókat szállító vonat belépését Ausztriába, majd vissza is fordíttatta a különjáratot.

Az FTC-szurkolók többsége nem jutott el Salzburgig
Az FTC-szurkolók többsége nem jutott el Salzburgig (Fotó: Facebook.com/monsters1995)

 

Az FTC kezdőcsapatának két tagja is üzent még

Maga a találkozó 18.45-kor kezdődött el a salzburgi stadionban, ám a kiutazó futballszurkolók eddigre hazaérnek, és már a budapesti Groupama Arénánál kihelyezett kivetítőn követhették csak az eseményeket. Dibusz üzenetén túl további két labdarúgó, a dán származású, de svájci válogatott Stefan Gartenmann és a norvég Kristoffer Zachariassen is üzenetet küldött a fradistáknak.

Mindkét északi futballista helyet kapott a vezetőedző, Robbie Keane kezdőcsapatában. A kapuba visszakerült a válogatott októberi selejtezői előtt megsérült Dibusz Dénes, rajta kívül ezúttal Ötvös Bence és Varga Barnabás képviseli a magyar kontingenst. Érdekesség, hogy Varga mellett egy másik csatár is rohamozhatta a vendéglátó kapuját Yusuf Bamidele személyében. A Ferencváros összeállítása a következő volt:

Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanichowsky, Zachariassen, Cadu – Varga, Yusuf

 

Ítéletidő Salzburgban

A helyszínen tartózkodó kolléga jelentése szerint a meccsnapon nagyjából 15 órakor ítéletidő csapott le Salzburgra erős széllel és kiadós csapadékkal.

Meccs előtti életkép a Salzburg és az FTC összecsapásának helyszínéről
Meccs előtti életkép a Salzburg és az FTC összecsapásának helyszínéről (Fotó: Kibédi Péter)

Jó kérdés, hogy az időjárás vagy más miatt alakult-e így, de tény: a meccskezdést megelőzően közel sem volt telt ház a nagyjából 30 ezer néző befogadására alkalmas stadionban. Hazai részről alig néhány ezren látogattak ki, a hivatalos adat 8342 volt. A vendégszektorban helyet foglalók a Ferencváros ultracsoportja, a Green Monsters kérésének megfelelően, tiltakozásképpen az alsó szektort üresen hagyták, és a drapériákat sem helyezték ki a kerítésre. A labdarúgók egy molinóval fejezték ki együttérzésüket a meccskezdés előtt.

Az FTC játékosai együttérzésükről biztosították a csapat szurkolóit.
Az FTC játékosai együttérzésükről biztosították a csapat szurkolóit (Fotó: Mirkó István)

 

Gyors gól, majd kihagyott büntető az első játékrészben

Az első helyzet a házigazdáé volt, Moussa Yeo cselei után Soumalia Diabate lőtt kapura, ám egy blokk után ekkor még könnyedén védett Dibusz Dénes. A 13. percben egy ferencvárosi ellentámadást követő labdaszerzés után Edmund Baidoo 17 méterről eleresztett lapos lövésénél már tehetetlen volt a kapus, megszerezte a vezetést a Salzburg (1-0). 

Salzburg - Ferencváros
Cadu (labdával) és a Ferencváros hamar hátrányba került Salzburgban (Fotó: Mirkó István)

A gyors gólra néhány perccel később reagált az FTC, Yusuf Bamidele büntetőterületen belülről indított lövését védte a hazai kapus, de egyébként is lesről indult a támadó. A 20. percben jöhetett volna az igazi válasz, miután Zachariassen beadását a tizenhatoson belül, kézzel állította meg a salzburgiak hátvédje. A játékvezető tizenegyest ítélt, csakhogy Varga Barnabás büntetőjét kivédte Alexander Schlager!

Mindezek után Kerim Alajbegovic lőtt mellé a 27. minutumban, és több helyzet nem is volt az első félidőben: hiába birtokolta többet a labdát a Ferencváros, veszélyes gólhelyzetet már nem tudott kidolgozni, így maradt az 1-0-s salzburgi vezetés. 

 

Fradi-gólokkal indult a második félidő

Robbie Keane nem változtatott a szünetben, csere nélkül folytatódott a játék. Lendületesen kezdett a Ferencváros, és ennek eredményeképpen Ötvös Bence beívelés után Varga Barnabás kapásból, közelről a kapuba lőtt az 50. percben, ezzel 1-1-re módosítva az állást! Újabb hat perc elteltével Cadu tekert be a szélről, Zachariassen pedig köszönte szépen, és hét méterről a bal alsóba csúsztatott. Ezzel már a magyar együttes vezetett 2-1-re, de itt még nem ért véget a varázslat: az 58. percben Cebrail Makreckis labdaszerzése után Zachariassen indította Yusufot, aki vezette kicsit a labdát, majd 16 méterről a kapuba lőtt, 3-1-re módosítva az állást.

Cikkünk frissül!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.