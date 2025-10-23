A Ferencváros megalázott szurkolói ezt tették az osztrák hatóságok döntése után

Az osztrák hatóságok példátlanul „biztonsági kockázatra” hivatkozva tagadták meg a Ferencváros szurkolóit szállító különvonat belépését Ausztriába, ezen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kérésére sem változtattak. A történtek után Szijjártó Péter bekérette az osztrák nagykövetet.

Nem erre számítottak a Ferencváros szurkolói Forrás: Magyar Nemzet

– Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot. Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál.

Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat. Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt! – írta ki a Facebook-oldalára Szijjártó Péter.

A Ferencváros minden szurkolóját huligánnak tekintették az osztrákok

A Salzburger Nachrichten újság teljesen inkorrekt módon azt írta, hogy a Ferencváros ötszáz huligánját tartoztatták fel a határon, miután a vonaton „zavargás” tört ki. A lap a cikkét a Fradi-szurkolók egy korábbi görögtüzes bemutatójával illusztrálta. A valóság ezzel szemben az, hogy Tatabányán és Győrben néhányan valóban pirotechnikai eszközöket használtak, de mindenki más – családok, nők, gyerekek – békésen utazott a vonaton.

A Ferencváros drukkerei a Groupama Arénában

A szurkolókat szállító vonat többórás várakoztatás után visszaindult Budapestre, a szurkolók pedig a Ferencváros pályaudvaron szálltak le, hogy minél előbb a Groupama Arénába érjenek, és ott kivetítőn nézzék meg a Salzburg elleni mérkőzést. A klub egyébként, miként korábban a Genk elleni találkozóra, most is közös meccsnézést szervezett.

A szurkolók az első félidő felénél értek a Groupamához.