A Ferencváros megalázott szurkolói ezt tették az osztrák hatóságok döntése után

A Ferencváros mintegy ötszáz szurkolója utazott volna csütörtökön különvonattal Ausztriába, ahol a zöld-fehérekre a Salzburg csapata várt az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában. Amint arról beszámoltunk, az osztrákok nem engedték be a vonatot az országba, visszafordították Budapestre. A Ferencváros drukkerei a Groupama Arénában kivetítőn nézték a találkozót.

2025. 10. 23. 21:29
A Ferencváros szurkolóit szállító különvonatot nem engedték be Ausztriába Forrás: Facebook/Green Monsters
Az osztrák hatóságok példátlanul „biztonsági kockázatra” hivatkozva tagadták meg a Ferencváros szurkolóit szállító különvonat belépését Ausztriába, ezen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kérésére sem változtattak. A történtek után Szijjártó Péter bekérette az osztrák nagykövetet.

Nem erre számítottak a Ferencváros szurkolói
Nem erre számítottak a Ferencváros szurkolói Forrás: Magyar Nemzet

– Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot. Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek, majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről. A konzuljaink végig a helyszínen tartózkodtak és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál. 
Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat. Remélem, a játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt! – írta ki a Facebook-oldalára Szijjártó Péter.

 

A Ferencváros minden szurkolóját huligánnak tekintették az osztrákok

A Salzburger Nachrichten újság teljesen inkorrekt módon azt írta, hogy a Ferencváros ötszáz huligánját tartoztatták fel a határon, miután a vonaton „zavargás” tört ki. A lap a cikkét a Fradi-szurkolók egy korábbi görögtüzes bemutatójával illusztrálta. A valóság ezzel szemben az, hogy Tatabányán és Győrben néhányan valóban pirotechnikai eszközöket használtak, de mindenki más – családok, nők, gyerekek – békésen utazott a vonaton.

 

 

A Ferencváros drukkerei a Groupama Arénában

A szurkolókat szállító vonat többórás várakoztatás után visszaindult Budapestre, a szurkolók pedig a Ferencváros pályaudvaron szálltak le, hogy minél előbb a Groupama Arénába érjenek, és ott kivetítőn nézzék meg a Salzburg elleni mérkőzést. A klub egyébként, miként korábban a Genk elleni találkozóra, most is közös meccsnézést szervezett.

A szurkolók az első félidő felénél értek a Groupamához.

Forrás: Facebook/Kubatov Gábor

A Ferencváros közleményt adott ki:

„A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg–FTC labdarúgó UEFA Európa-liga-főtáblamérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar–osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni” – áll a Ferencváros közleményében.

A Ferencváros 3-2-es győzelme pedig nemes bosszú a történtekért.

 

