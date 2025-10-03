  • Magyar Nemzet
Megbocsáthatatlan, ami a Fradi meccsén történt, katasztrófáról írnak a belgák

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 2. fordulójában a Ferencváros Varga Barnabás góljával 1-0-ra nyert a Genk vendégeként. Belgiumban csalódottak voltak a Genk–FTC mérkőzésen történtek miatt, a belga sajtó szerint a magyar együttes a kevés helyzetei egyikéből tudta elvinni a három pontot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 6:19
Varga Barnabás gólja döntött az FTC–Genk Európa-liga-mérkőzésen (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
A Fradi szervezett játékkal rukkolt elő a belga Genk otthonában és a magyar válogatott csatár 44. percben fejjel szerzett góljának köszönhetően elvitte a három pontot Genkből. Varga Barnabás a második félidő elején tizenegyest rontott, így a hajrában még izgulni kellett, de a hazaiaknál hiába volt többet a labda és volt több lövésük, nem tudtak egyenlíteni a Genk–FTC mérkőzésen. A Robbie Keane által irányított Ferencváros ezzel két forduló után négy ponttal a továbbjutást érő 11. helyen áll az Európa-liga tabelláján.

Belgiumban 1-0-s vendégsikerrel zárult a Genk–FTC Európa-liga-mérkőzés, a magyar bajnok négy ponttal áll
Belgiumban 1-0-s vendégsikerrel zárult a Genk–FTC Európa-liga-mérkőzés, a magyar bajnok négy ponttal áll (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A találkozó után a belgák részéről Thorsten Fink vezetőedző és Hendrik Van Crombrugge kapus is azt emelte ki, hogy az európai kupaporondon minden hibát kihasznál az ellenfél, ráadásul a mérkőzés előtt külön készültek a Varga fejére történő beívelésekre, így különösen keserű a csütörtöki vereség. A Genk honlapjához hasonlóan ők ketten is hangsúlyozták, hogy nekik is megvoltak a lehetőségeik az egyenlítésre, de a „makacs magyarok" tartani tudták az egygólos előnyüket.

Csalódott belga sajtó a Genk–FTC után

A belga lapok többsége külön emelte ki Zakaria El-Uahdi sérülését, a hazaiak jobbszélsője ugyanis a hajrában minden bizonnyal váll- vagy kulcscsontsérülést szenvedett egy esésnél, amely következtében le is kellett őt cserélni.

A Fradi góljával kapcsolatban a hln.be megbocsáthatatlannak nevezte, hogy Jonathan Levit ennyire üresen hagyták beadni, és ezzel a hazai mezőnyfölény ellenére a túloldal javára döntse el a találkozót. A laphoz hasonlóan a dhnet.be is megjegyezte, hogy a helyzetei megvoltak a Genknek, de utóbbi hozzátette, hogy a kapufáig is eljutó belga együttes ezúttal gyenge teljesítményt nyújtott ahhoz, hogy pontot szerezzen.

A voetbalprimeur.be hatékonynak nevezte az FTC játékát, amely fájdalmas belga vereséget eredményezett. A nieuwsblad.be ennél is messzebbre ment, ez a lap egyenesen a sors csapásának és katasztrófának hívta, hogy a büntetőt leszámítva az egyetlen valódi helyzetéből győztes gólt szerzett a magyar bajnok egy felejthető estén.

A Ferencváros legközelebb október 23-án a pont nélkül álló osztrák Salzburg vendége lesz az Európa-ligában.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

