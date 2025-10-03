Robbie Keane megint beleszeretett csapatába

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 36-szoros magyar bajnok Ferencváros 1-0-ra verte idegenben a belga Genket az UEFA Európa Liga alapszakaszában. A Fradi ezzel két forduló után veretlenül várja a folytatást, és a megszerzett 4 pontjával már a továbbjutást érő 11. helyen áll a tabellán. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapata elsősorban a második félidőben nyújtott teljesítményének köszönhette a győzelmét, a találkozó utáni sajtótájékoztatón ismét hangsúlyozta, hogy az ellenfelük egy nagyon jó együttes, és ezt bizonyította is a meccsen.

Robbie Keane és a genkiek mestere, Thorsten Fink is elmondta, megérdemelten nyert a Fradi Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi végig kontrollálta a mérkőzést az ír szakember szerint

A magyar bajnoki címvédő trénere kiemelte, hogy a Genk az első félidőben kifejezetten jól játszott, a középpályán kiválóan tartotta meg a labdát, így ezt az időszakot át kellett vészelnie a Ferencvárosnak, amely azután tudott igazán változtatni a játék képén, hogy a szünet előtt előnybe került.

– Az elején a bal oldalon kétszer-háromszor átjutottak rajtunk, de a fiúk ezt érzékelték és váltottak, O'Dowda is másképpen helyezkedett és onnantól már javult a helyzetünk ebből a szempontból.

A lőtt gólunk után kontrollálni tudtuk a mérkőzést. Fantasztikusak voltunk a második félidőben! Jobban éreztük magunkat a pályán.

Sokkal bátrabban voltunk, amikor nálunk volt a labda. Sokkal jobban megbecsültük a labdát. Taktikailag is változtattunk, Alex és Jonathan pozícióját megcseréltük, ami jól sikerült. Összességében nagyon jól kontrolláltuk a mérkőzést, főleg, miután behoztuk Kanikovszkit, aki meg tudta tartani a labdát – fogalmazott Keane.

Kollégája, a Genket irányító Thorsten Fink emlékeztetett arra, hogy vasárnap a bajnokságban rangadót nyertek, most viszont egy góllal alulmaradtak a Ferencvárossal szemben. Kijelentette, tanítványai a szünet után már nem tudtak ugyanolyan jól játszani, mint az első félidőben.

– Az első félidőben jól játszottunk, de nem sikerült gólt szereznünk, ugyanakkor hibáztunk is egyet, hiszen hagytuk Vargát fejelni.

Mondtam, hogy nagyon jó játékos, különösen veszélyes fejjel a tizenhatoson belül, és erre a srácok figyelmét is külön felhívtam. Ennek ellenére egy alkalommal nem sikerült őt megállítanunk.

Persze így is voltak lehetőségeink, eltaláltuk a kapufát, egyszer pedig az ellenfél kapusa szerencsés körülmények között tudott csak védeni. De ők jobban és eredményesebben használták ki a gólszerzési esélyeiket, és ezúttal ez döntött – mondta az 57 éves német szakember.