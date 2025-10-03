FradiVarga BarnabásGenkUEFA Európa-LigaRobbie Keanenyilatkozat

Robbie Keane megint beleszeretett csapatába

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapata elsősorban a második félidőben nyújtott teljesítményének köszönhette, hogy a labdarúgó Európa-liga csütörtök esti második fordulós mérkőzésén 1-0-ra legyőzte vendégként a Genk együttesét. A Fradi gólszerzője, Varga Barnabás elárulta, a büntető előtt azt hitte, a belga kapus elmozdul valamelyik irányba. A zöld-fehérek már továbbjutó helyen állnak, legközelebb a pont nélkül álló Salzburg otthonában lépnek pályára.

Molnár László
2025. 10. 03. 4:50
Robbie Keane csapata egyre jobb formába lendül, még veretlen az Európa-ligában
Robbie Keane csapata egyre jobb formába lendül, még veretlen az Európa-ligában Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 36-szoros magyar bajnok Ferencváros 1-0-ra verte idegenben a belga Genket az UEFA Európa Liga alapszakaszában. A Fradi ezzel két forduló után veretlenül várja a folytatást, és a megszerzett 4 pontjával már a továbbjutást érő 11. helyen áll a tabellán. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapata elsősorban a második félidőben nyújtott teljesítményének köszönhette a győzelmét, a találkozó utáni sajtótájékoztatón ismét hangsúlyozta, hogy az ellenfelük egy nagyon jó együttes, és ezt bizonyította is a meccsen.

Robbie Keane és a genkiek mestere, Thorsten Fink is elmondta, megérdemelten nyert a Fradi
Robbie Keane és a genkiek mestere, Thorsten Fink is elmondta, megérdemelten nyert a Fradi     Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi végig kontrollálta a mérkőzést az ír szakember szerint

A magyar bajnoki címvédő trénere kiemelte, hogy a Genk az első félidőben kifejezetten jól játszott, a középpályán kiválóan tartotta meg a labdát, így ezt az időszakot át kellett vészelnie a Ferencvárosnak, amely azután tudott igazán változtatni a játék képén, hogy a szünet előtt előnybe került.

– Az elején a bal oldalon kétszer-háromszor átjutottak rajtunk, de a fiúk ezt érzékelték és váltottak, O'Dowda is másképpen helyezkedett és onnantól már javult a helyzetünk ebből a szempontból. 

A lőtt gólunk után kontrollálni tudtuk a mérkőzést. Fantasztikusak voltunk a második félidőben! Jobban éreztük magunkat a pályán. 

Sokkal bátrabban voltunk, amikor nálunk volt a labda. Sokkal jobban megbecsültük a labdát. Taktikailag is változtattunk, Alex és Jonathan pozícióját megcseréltük, ami jól sikerült. Összességében nagyon jól kontrolláltuk a mérkőzést, főleg, miután behoztuk Kanikovszkit, aki meg tudta tartani a labdát – fogalmazott Keane.

Kollégája, a Genket irányító Thorsten Fink emlékeztetett arra, hogy vasárnap a bajnokságban rangadót nyertek, most viszont egy góllal alulmaradtak a Ferencvárossal szemben. Kijelentette, tanítványai a szünet után már nem tudtak ugyanolyan jól játszani, mint az első félidőben.

– Az első félidőben jól játszottunk, de nem sikerült gólt szereznünk, ugyanakkor hibáztunk is egyet, hiszen hagytuk Vargát fejelni. 

Mondtam, hogy nagyon jó játékos, különösen veszélyes fejjel a tizenhatoson belül, és erre a srácok figyelmét is külön felhívtam. Ennek ellenére egy alkalommal nem sikerült őt megállítanunk. 

Persze így is voltak lehetőségeink, eltaláltuk a kapufát, egyszer pedig az ellenfél kapusa szerencsés körülmények között tudott csak védeni. De ők jobban és eredményesebben használták ki a gólszerzési esélyeiket, és ezúttal ez döntött – mondta az 57 éves német szakember.

Ha a genkiek eddig nem tudták volna, Varga Barnabás remekül fejel, az ő góljával nyert végül a Fradi
Ha a genkiek eddig nem tudták volna, Varga Barnabás remekül fejel, az ő góljával nyert végül a Fradi  Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Varga Barnabás szerint ez volt az idei legnagyobb győzelmük

A győztes gólt szerző csatár, Varga Barnabás elárulta, kifejezetten örül annak, hogy a párharcainak nagy részét megnyerte. Edzőjéhez hasonlóan ő is abban látja a siker titkát, hogy képesek voltak megismételni a Plzen elleni második félidőben mutatott játékukat, és ezúttal is a második 45 percben mutatta meg igazán a csapat, mennyit is ér valójában.

– Ez az eddigi legnagyobb győzelmünk az idényben, azért itt nem könnyű nyerni. 

Nagyon fontos volt, hogy el tudjuk vinni ezt a három pontot. Jól éreztem magamat a védők között, jól sikerültek a párharcok. 

Ezekből sok akciót is tudunk vezetni, ha lecsúsztatgatom, és össze tudják szedni a társak. A második félidőben még ez is ült, voltak helyzeteink. Örülök, hogy át tudtuk menteni azt a formát, amit a Plzen ellen a második játékrészben mutattunk. Remélem, a hétvégére is megmarad ez a lendület, és akkor nyugodtan mehetünk szünetre – mondta az M4 Sportnak Varga Barnabás. 

Varga Barnabás statisztikája (2025/26-os szezon)

  • NB I: 7 meccs, 5 gól, 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 6 gól, 1 gólpassz
  • Európa-liga alapszakasz: 2 meccs, 1 gól
  • válogatott: 2 meccs, 3 gól
  • összesen: 17 meccs, 15 gól, 2 gólpassz

Amikor szóba került a kihagyott tizenegyese, elárulta, hogy előre eldöntötte, miként rúgja a büntetőt, ám a belga kapus kitalálta a szándékát.

– Általában előre eldöntöm, hová lövöm a tizenegyest. Ha középre rúgom, akkor már semmiképp sem szeretem laposan, ezért emeltem meg. Nagyon régen lőttem középre, igazság szerint le akartam tutizni, és szinte biztos voltam benne, hogy a kapus elmegy valamelyik irányba. Ezt éreztem a legbiztosabb megoldásnak, ám egyáltalán nem bizonyult annak 

– ismerte el a támadó.

A 30 éves játékos azt érezte a pályán, hogy az elején az ellenfél játszott kicsit jobban, a Fradi inkább a kontrákra alapozott, és túl sokszor nem tudtak eljutni a másik kapuig, talán kétszer-háromszor. 

– A második félidőben már nem igazán tudott veszélyeztetni a Genk annak ellenére, hogy támadnia kellett. 

Stabilan álltunk a lábunkon, még így is, hogy a tizenegyest kihagytam, mert a kettő null azért megnyugtatóbb eredmény lett volna. 

De ez is benne van a fociban, örülök, hogy a srácok lehozták a meccset hátul, és nem kaptunk gólt – hálálkodott Varga Barnabás a védőknek.

A zöld-fehérek, akik négy pontjukkal jelenleg a továbbjutást jelentő 11. helyen állnak, legközelebb a pont nélküli Salzburghoz látogatnak az október 23-i harmadik fordulóban.


 

