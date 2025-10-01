FTCeurópa-ligaGenkThorsten FinkJoseph Paintsil

Iniesta is hallgatott a BL-győztesre, aki most az FTC ellen készül

Az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában az FTC csütörtök este a belga Genk otthonában lép pályára. A két csapat két éve a Konferencialiga csoportkörében kétszer is összecsapott egymással, Belgiumban 0-0-s, a Ferencváros otthonában 1-1-es döntetlen született. Akkor a korábbi FTC-futballista, Joseph Paintsil miatt volt pikáns a párharc, de ő már nem a Genk labdarúgója, a belgák játékosként BL-győztes edzője, Thorsten Fink most leginkább a jobbhátvédjében és egy tizenhét éves futballistában bízhat.

2025. 10. 01.
Thorsten Fink a Bayern München játékosaként BL-t nyert, edzőként bejárta a világot, Andrés Iniesta után most a Genk játékosainak dirigálhat, az FTC ellen is Fotó: Belga/AFP/Jill Delsaux
Míg az FTC 2019 óta építi sorozatát, s immár zsinórban a hetedik idényben szerepel valamelyik UEFA-sorozat főtábláján, a Genk a Fradi elleni, két évvel ezelőtti Konferencialiga-csoportkörös csaták után a 2024/2025-ös évadban nem szerepelhetett egyik nemzetközi kupában sem. Idén belga bronzérmesként visszatért az európai színpadra a Genk, amelynek a kerete alaposan átalakult két év alatt. Nem tagja már a belga csapatnak a korábbi FTC-futballista, Joseph Paintsil, a Fradi elleni egyetlen Genk-gól szerzője, Daniel Munoz és a Lipcsében Gulácsi Péter mögött padozó kapus, Maarten Vandevoordt sem, helyettük Thorsten Fink vezetőedző kulcsemberei közé sorolható a jobbhátvéd létére házi gólkirály Zakaria el-Uahdi, a tizenhét évesen a keret legértékesebb játékosának tartott Konsztantinosz Karecasz és a klubhűség megtestesítője, a csapatkapitány, Bryan Heynen.

Abu Fani és Paintsil az FTC és a Genk két évvel ezelőtti, budapesti Kl-meccsén: idén Abu Fani nem tagja a Fradi El-keretének, Paintsil már nem is a Genk futballistája
Abu Fani és Paintsil az FTC és a Genk két évvel ezelőtti, budapesti Kl-meccsén: idén Abu Fani nem tagja a Fradi El-keretének, Paintsil már nem is a Genk futballistája (Fotó: Mirkó István)

Heynen persze két éve is játszott az FTC ellen, sőt a középpályás a Genk történetének legszebb nemzetközi szerepléséből, a 2016/2017-es El-negyeddöntős menetelésből is góllal vette ki a részét, akkor még tinédzserként.

Genk: Újra jobbhátvéd jelenthet gólveszélyt az FTC ellen

El-Uahdi a Fradi elleni Kl-meccseken padozott a belgák akkori gólszerzője, Daniel Munoz mögött, a kolumbiai védő viszont azóta már a Premier League-ben szerepel, a Crystal Palace alapembereként múlt hét végén a Liverpool ellen is győzelmet ünnepelhetett.

A Genkben pedig a marokkói El-Uahdi lett a jobbhátvéd, s ő is gólveszélyt jelent, négy találatával egyelőre holtversenyes házi gólkirály az idényben a belga csapatban. Szintén négy gólnál jár a dél-koreai középcsatár, O Hjongju, aki az El-alapszakasz első fordulójában a Rangers elleni meccs főszereplője volt. Előbb kihagyott egy büntetőt, később mégis ő szerezte a meccs egyetlen gólját, amely után rögtön sárga lapot kapott, ugyanis nem bírta ki, hogy korábbi Celtic-játékosként ne dörgölje a Rangers-szurkolók orra alá meze levételével is, hogy ki keserítette el őket.

Paintsil az FTC után már a Genket is elhagyta

A jelenet alapján a koreai csatárt minden bizonnyal szívesebben fogadnák ellenfélként a Celtic hívei, mint ahogy azt két éve az FTC-szurkolók tették volt játékosukkal: a ghánai Joseph Paintsil túl sokat küzdött a Fradiból való távozásáért ahhoz, hogy a zöld-fehér rajongók a szépre emlékezzenek vele kapcsolatban. Paintsil immár az MLS-ben játszik, a Los Angeles Galaxy színeiben múlt héten triplázott Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City ellen.

Az idei gólok ellenére a Transfermarkt alapján nem O Hjungju vagy El-Uahdi a Genk legértékesebb játékosa, hanem a tizenhét évesen már ötszörös görög válogatott Konsztantinosz Karecasz, aki márciusban, a Skócia elleni Nemzetek Ligája-osztályozón az NL-történet legfiatalabb gólszerzője lett. A támadó középpályás Genkben született és nevelkedett, de szülei hazája, Görögország lecsapott rá, miután végigjárta a belga utánpótlás-válogatottakat.

BL-győztes irányít a Fradi ellen

Párhuzam az FTC és a Genk között, hogy mindkét csapat kispadján olyan vezetőedző ül, aki nemzetközileg elismert labdarúgó volt. S bár Robbie Keane híresebb játékos volt, mint Thorsten Fink, mégis utóbbi mondhatja magát BL-győztesnek, 2001-ben a Bayern München futballistájaként emelhette magasba a trófeát. Edzőként Fink megfordult már Svájcban, Cipruson, Japánban és az Egyesült Arab Emírségekben is. A Vissel Kobe az ő irányításával nyert Császár-kupát és Japán Szuperkupát, akkor Andrés Iniesta is Fink játékosa volt.

