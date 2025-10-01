Iniesta is hallgatott a BL-győztesre, aki most az FTC ellen készül

Míg az FTC 2019 óta építi sorozatát, s immár zsinórban a hetedik idényben szerepel valamelyik UEFA-sorozat főtábláján, a Genk a Fradi elleni, két évvel ezelőtti Konferencialiga-csoportkörös csaták után a 2024/2025-ös évadban nem szerepelhetett egyik nemzetközi kupában sem. Idén belga bronzérmesként visszatért az európai színpadra a Genk, amelynek a kerete alaposan átalakult két év alatt. Nem tagja már a belga csapatnak a korábbi FTC-futballista, Joseph Paintsil, a Fradi elleni egyetlen Genk-gól szerzője, Daniel Munoz és a Lipcsében Gulácsi Péter mögött padozó kapus, Maarten Vandevoordt sem, helyettük Thorsten Fink vezetőedző kulcsemberei közé sorolható a jobbhátvéd létére házi gólkirály Zakaria el-Uahdi, a tizenhét évesen a keret legértékesebb játékosának tartott Konsztantinosz Karecasz és a klubhűség megtestesítője, a csapatkapitány, Bryan Heynen.

Abu Fani és Paintsil az FTC és a Genk két évvel ezelőtti, budapesti Kl-meccsén: idén Abu Fani nem tagja a Fradi El-keretének, Paintsil már nem is a Genk futballistája (Fotó: Mirkó István)

Heynen persze két éve is játszott az FTC ellen, sőt a középpályás a Genk történetének legszebb nemzetközi szerepléséből, a 2016/2017-es El-negyeddöntős menetelésből is góllal vette ki a részét, akkor még tinédzserként.

Genk: Újra jobbhátvéd jelenthet gólveszélyt az FTC ellen

El-Uahdi a Fradi elleni Kl-meccseken padozott a belgák akkori gólszerzője, Daniel Munoz mögött, a kolumbiai védő viszont azóta már a Premier League-ben szerepel, a Crystal Palace alapembereként múlt hét végén a Liverpool ellen is győzelmet ünnepelhetett.