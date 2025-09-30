  • Magyar Nemzet
  Nagy fordulat Gulácsi Péter ügyében, akit a Lipcse így akart megtörni évek óta
Gulácsi PéterMaarten VandevoordtRB Leipzig

Nagy fordulat Gulácsi Péter ügyében, akit a Lipcse így akart megtörni évek óta

Teljesen másként alakul a kapushelyzet Lipcsében, mint ahogyan azt a vezetőség kigondolta. Marcel Schäfer sportigazgató a nyáron még azt tervezte, hogy Gulácsi Péter ebben az idényben a háttérbe szorul a fiatalítás jegyében, ám a magyar kapus nemcsak megőrizte a helyét a kezdőben, de a szakmai főnök már külön kiemeli a teljesítményét. A Lipcse 20 millió eurót dobott ki az ablakon az elmúlt éveben arra, hogy leváltsa a magyar kapust, aki most újabb csatát nyer meg. Gulácsi ügyében nagy fordulat állt be egy-két hónap alatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 5:43
Gulácsi Péter védi a helyét a Lipcse kapujában, sorra érkeztek a riválisok az évek alatt, de senki sem tudta megtörni Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
Még két héttel a Bundesliga augusztusi rajtja előtt sem lehetett tudni, hogy Gulácsi Péter vagy Maarten Vandevoordt lesz a Lipcse kezdő kapusa, mindenesetre a német sajtóban egyértelműen a belgának adtak több esélyt. Ez meglehetősen furcsa volt azok után, hogy Gulácsi bekerült az előző idény Bundesliga-álomcsapatába. Ugyanakkor a lipcsei sportigazgató, Marcel Schäfer vezetésével eltökélten a fiatalítás mellett törtek lándzsát a klubnál, aminek a 35 éves Gulácsi is áldozata kellett volna hogy legyen. Nem így történt, sőt ma már a sportigazgató is a magyar kapust dicséri.

Gulácsi Péter továbbra is ünnepelt sztár Lipcsében, az őt évek óta leváltani akaró német klub kénytelen átgondolni a jó teljesítménye miatt a kapusterveit
Gulácsi Péter továbbra is ünnepelt sztár Lipcsében, az őt évek óta leváltani akaró német klub kénytelen átgondolni a jó teljesítménye miatt a kapusterveit. Fotó: DPA/Jan Woitas

A Lipcse legutóbbi meccsén, a Wolfsburg otthonában 1-0-ra győzött a Bundesligában. A siker ellenére a hazaiak rengeteg helyzetet dolgoztak ki, a Wolfsburgnak 22 lövése és hét góllal kecsegtető helyzete akadt a meccsen, Gulácsinak négyszer is nagyot kellett védenie. Mindez Marcel Schäfer figyelmét sem kerülte el.

– Őszintének kell lennünk. Egyik-másik helyzetben csak Pete-nek (Gulácsi Péter beceneve – a szerző) köszönhettük, hogy nem kaptunk gólt – jelentette ki a Lipcse sportigazgatója.

Schäfer szájából ez különösen nagy dicséret, hiszen a nyáron még ő szorgalmazta a kapuscserét a klub terveinek valóra váltása érdekében, ám végül Ole Werner vezetőedző ezzel szembemenve Gulácsi mellett tette le a voksát.

Teljesen felborultak a Lipcse tervei: Gulácsi hosszabbít, riválisa távozik?

A döntés nehéz helyzetbe hozhatja a lipcsei vezetőket, mivel a tavaly nyáron Genkből igazolt kapus, Maarten Vandevoordt nehezen viseli a helyzetet, hiszen neki azt a jövőképet vázolták fel, hogy egy átmeneti év után átveheti Gulácsi helyét a kezdőben. Belgiumban Vandevoordt nagy tehetségnek számít, máris válogatott kerettag, és benne látják a Real Madrid 33 éves klasszisa, Thibaut Courtois utódját hosszabb távon, de ehhez mielőbb védenie kellene topligás szinten.

Az eredeti terv az lehetett Lipcsében, hogy az előző idényben a 23 éves belga betanul Gulácsi mögött, ami meg is valósult, Vandevoordt hat Bundesliga-, négy Német Kupa- és két BL-meccsen védett is. A következő lépés az lett volna, hogy a mostani idényben Vandevoordt előrelép első számú kapusnak, míg Gulácsi az utolsó évében ott van mögötte biztosítékként, majd jövő nyáron lejáró szerződéssel távozik.

Csakhogy egy-két hónap alatt annyira felborultak a tervek, hogy Gulácsi már jelezte, szeretné meghosszabbítani a 2026 nyarán lejáró szerződését. Ez pedig a lipcsei sajtó szerint még inkább felbőszítheti Vandevoordtot, aki már a távozását fontolgathatja.

„Gulácsi kijelentése valószínűleg elsősorban a kijelölt utódját, Maarten Vandevoordtot készteti gondolkodásra. A belga kapusnak már ebben a szezonban át kellett volna vennie a helyét, de Ole Werner edzői stábja a rutinos magyart választotta, ami belső vitákat is szült. Többek között Vandevoordt ügynöke is megjelent az edzőközpontban” – írta a Leipziger Volkszeitung.

Gulácsi nemrég Németországban a Sky 90 adásában adott hosszabb interjút, abban jelentette be, hogy szerződést szeretne hosszabbítani, és arra is kitért, hogy pályafutása során mindig képes volt jó teljesítménnyel bizonyítani, amikor nyilvánosan kételkedtek benne. Ezzel egyrészt utalhatott arra, hogy a nyáron le akarták váltani, de összességében ez a teljes lipcsei karrierjére is jellemző.

Kik voltak Gulácsi riválisai? A Lipcse 20 millió eurót dobott ki az ablakon

Gulácsi Péter 2015-ben még a német másodosztályban szereplő Lipcséhez igazolt a Salzburgból, és eleinte második számú kapus volt, majd amikor kiharcolta a helyét a kezdőben, folyamatosan komoly riválisokat hoztak a nyakára, mintha nem bíztak volna benne. Gulácsi azonban az összes csatát megnyerte.

  • Egy évvel Gulácsi leigazolása után, 2016-ban már a Bundesligába érkezett Marius Müller 1,7 millió euróért Kaiserslauterntől, aki a német utánpótlás-válogatott kapus volt, de hiába. Jelenleg a Wolfsburg cserekapusa.
  • A rá következő évben, 2017-ben már a svájci válogatott Yvon Mvogo érkezett Gulácsi riválisának, érte ötmillió eurót fizettek a Young Boysnak. Mvogo sem tudta kiszorítani a magyar kapust, 2020-ban távozott, most a francia élvonalbeli Lorient-ben véd.
  • Következett a spanyol U21-es válogatott kapusa, Josep Martínez, akiért a Lipcse 2,5 millió eurót adott a Las Palmasnak 2020-ban. Neki sem ment Gulácsi ellen, napjainkban az Internazionale cserekapusa.
  • Most pedig a tízmillió eurós Maarten Vandevoordt járhat pórul, így a Lipcse összesen csaknem 20 millió eurót költött el kapusokra az elmúlt években, hogy kiszorítsák Gulácsit, de egyikük sem járt sikerrel.

– A salzburgi két évemre mondom azt, hogy tökéletes kerek történet volt, oda kerültem, első számú kapus lettem, majdnem az összes meccset végig védtem, soha fel sem merült, hogy valakit a helyemre hoznak. A Lipcse egy más történet – mondta minderről Gulácsi.

Érdekesség, hogy a legnagyobb esélye Janis Blaswichnak volt Gulácsi kiszorítására, pedig talán ő volt az egyetlen, akit 2022-ben – ingyen – nem ezzel a céllal igazoltak, hanem kimondottan cserekapusnak. Aztán Gulácsi 2023-as keresztszalag-szakadásával ő nagy lehetőséget kapott, amivel eleinte élt is, a német válogatott keretébe is bekerült, de 2024 tavaszán megingott, és Gulácsi visszaszerezte a helyét. Blaswich azóta a Bayer Leverkusen cserekapusa.

Gulácsi pedig immáron harmadik a Lipcse örökrangsorában a pályára lépések tekintetében, és a történet folytatódik.

Az RB Leipzig történetének legtöbb meccsen szereplő futballistái:

  1. Yussuf Poulsen 425 mérkőzés
  2. Willi Orbán 354
  3. Gulácsi Péter 344
  4. Lukas Klostermann 326
  5. Emil Forsberg 325

 

