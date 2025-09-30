Nagy fordulat Gulácsi Péter ügyében, akit a Lipcse így akart megtörni évek óta

Még két héttel a Bundesliga augusztusi rajtja előtt sem lehetett tudni, hogy Gulácsi Péter vagy Maarten Vandevoordt lesz a Lipcse kezdő kapusa, mindenesetre a német sajtóban egyértelműen a belgának adtak több esélyt. Ez meglehetősen furcsa volt azok után, hogy Gulácsi bekerült az előző idény Bundesliga-álomcsapatába. Ugyanakkor a lipcsei sportigazgató, Marcel Schäfer vezetésével eltökélten a fiatalítás mellett törtek lándzsát a klubnál, aminek a 35 éves Gulácsi is áldozata kellett volna hogy legyen. Nem így történt, sőt ma már a sportigazgató is a magyar kapust dicséri.

Gulácsi Péter továbbra is ünnepelt sztár Lipcsében, az őt évek óta leváltani akaró német klub kénytelen átgondolni a jó teljesítménye miatt a kapusterveit. Fotó: DPA/Jan Woitas

A Lipcse legutóbbi meccsén, a Wolfsburg otthonában 1-0-ra győzött a Bundesligában. A siker ellenére a hazaiak rengeteg helyzetet dolgoztak ki, a Wolfsburgnak 22 lövése és hét góllal kecsegtető helyzete akadt a meccsen, Gulácsinak négyszer is nagyot kellett védenie. Mindez Marcel Schäfer figyelmét sem kerülte el.

– Őszintének kell lennünk. Egyik-másik helyzetben csak Pete-nek (Gulácsi Péter beceneve – a szerző) köszönhettük, hogy nem kaptunk gólt – jelentette ki a Lipcse sportigazgatója.

Schäfer szájából ez különösen nagy dicséret, hiszen a nyáron még ő szorgalmazta a kapuscserét a klub terveinek valóra váltása érdekében, ám végül Ole Werner vezetőedző ezzel szembemenve Gulácsi mellett tette le a voksát.

Teljesen felborultak a Lipcse tervei: Gulácsi hosszabbít, riválisa távozik?

A döntés nehéz helyzetbe hozhatja a lipcsei vezetőket, mivel a tavaly nyáron Genkből igazolt kapus, Maarten Vandevoordt nehezen viseli a helyzetet, hiszen neki azt a jövőképet vázolták fel, hogy egy átmeneti év után átveheti Gulácsi helyét a kezdőben. Belgiumban Vandevoordt nagy tehetségnek számít, máris válogatott kerettag, és benne látják a Real Madrid 33 éves klasszisa, Thibaut Courtois utódját hosszabb távon, de ehhez mielőbb védenie kellene topligás szinten.

Az eredeti terv az lehetett Lipcsében, hogy az előző idényben a 23 éves belga betanul Gulácsi mögött, ami meg is valósult, Vandevoordt hat Bundesliga-, négy Német Kupa- és két BL-meccsen védett is. A következő lépés az lett volna, hogy a mostani idényben Vandevoordt előrelép első számú kapusnak, míg Gulácsi az utolsó évében ott van mögötte biztosítékként, majd jövő nyáron lejáró szerződéssel távozik.