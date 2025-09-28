Gulácsi PéterWilli OrbánRB LeipzigBundesliga

Lipcsében is ezt zengik: újra Gulácsi és Willi Orbán a két vezér

Az RB Leipzig újabb fontos győzelmet aratott a Bundesligában, miután 1–0-ra nyert Wolfsburgban. A sikerrel a lipcseiek felléptek a tabella harmadik helyére, és ismét két magyar válogatott játékosuk, Gulácsi Péter és Willi Orbán teljesítményét méltatták a leginkább. Mindkét futballista kulcsszerepet játszott abban, hogy a csapat már negyedik bajnokiját nyerte zsinórban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 7:46
Gulácsi Péter ünnepli a sikert az RB Leipzig játékosaival Forrás: RB Leipzig
Öt forduló ment el a Bundesligából, s Gulácsi Péter már harmadszor zárt kapott gól nélkül egy meccset. Ez önmagában árulkodik a kiváló formájáról. Mellette Willi Orbán is az RB Leipzig vezéregyénisége, pedig az idény előtt megfosztották a csapatkapitányi tisztségétől. Nem véletlen, hogy a klub honlapja Ole Werner vezetőedző után elsőként a két magyar játékos értékelését idézi a Wolfsburgban aratott 1-0-s győzelem után.

Willi Orbán mellett nem jutott levegő a Wolfsburg játékosainak. Mellette Gulácsi Péter is kiválóan teljesített az RB Leipzigben
Willi Orbán mellett nem jutott levegő a Wolfsburg játékosainak. Mellette Gulácsi Péter is kiválóan teljesített az RB Leipzigben Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

– Az első félidőben jól játszottunk, alig engedtünk helyzetet az ellenfélnek, és a kontrákban is erősek voltunk – mondta Gulácsi a találkozó után. Mint mondta, a második játékrész sokkal nyíltabb volt, és bár a Lipcse eldönthette volna a meccset egy második góllal, végül maradt a feszültség az utolsó percekig.

Gulácsi Péter már a Dortmund elleni rangadóra készül

A 34 éves kapus kiemelte: a csapat ugyan még nem működik tökéletesen, de egyértelműen látszik a fejlődés, és az, hogy erős játékoskerettel rendelkeznek.

– A győzelmek mindig segítenek, és most egy újabb nagy meccs vár ránk Dortmundban, ahol ismét bizonyíthatunk – tette hozzá Gulácsi.

Orbán vezérként irányítja a védelmet

A védelem közepén Willi Orbán ismét vezérként teljesített. A magyar csapatkapitány a meccs után hangsúlyozta: a futballban mindig a győzelem a legfontosabb.

– Sok helyzet adódott mindkét oldalon, kicsit őrült mérkőzés volt. Már az első félidőben lezárhattuk volna a meccset, de végül izgalmas maradt a hajráig – nyilatkozta Orbán.

Szerinte a siker kulcsa az volt, hogy a Lipcse csapatként védekezett, mindenki beletette a munkát a győzelemért. A Lipcse immár sorozatban négy bajnokit nyert meg, de a védő szerint így is bőven akad még javítanivaló. A magyar válogatott szempontjából is örömteli, hogy Gulácsi és Orbán a Bundesliga élmezőnyében is megbízhatóan húzza a csapatot.

Ole Werner elégedett, de még többet vár

Az RB Leipzig vezetőedzője, Ole Werner szerint kiegyenlített találkozót láthatott a közönség, amelyen mindkét kapu előtt bőven akadt helyzet.

– Sokat kellett dolgoznunk, hogy kialakítsuk a lehetőségeket, de nagyszerű kapusunk volt, aki a legjobb pillanatokban segített minket – mondta. Hozzátette, hogy a gólszerző Baka kiemelkedett nemcsak a találatával, hanem a labdaszerzéseivel és játékával is, ami azt mutatja, folyamatosan fejlődik. Werner szerint a csapat jó szellemiségben dolgozik, de még mindig van hova fejlődniük.

Dárdai Bence továbbra is vár a lehetőségre

A hazaiaknál ezúttal sem kapott lehetőséget Dárdai Bence. A fiatal magyar középpályás eddig kevés játéklehetőséghez jutott a Wolfsburgban, és ezen a találkozón sem küldte pályára az edző. A Leipzig magyarjai ezzel szemben vezérszerepben futballoztak, és tovább erősítették csapatuk dobogós pozícióját.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

