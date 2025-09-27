  • Magyar Nemzet
Totális őrület Németországban: tíz találat esett, ez a végeredmény vízilabdában is elmenne

Nem elírás: az Eintracht Frankfurt 6-4-re nyert szombat este a Borussia Mönchengladbach otthonában. A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 5. fordulójában a vendég frankfurtiak 6-0-ra is vezettek, a végeredmény végül a 90+9. percben alakult ki.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 21:25
Robin Koch gólöröme csapata, az Eintracht Frankfurt hatodik találata után a Bundesliga 5. fordulójában. Fotó: DPA/Federico Gambarini
Alaposan feljavította a napi gólátlagot az esti találkozó. A Bundesliga 5. fordulójának szombati játéknapján a Dortmund 2-0-ra nyert a Mainz otthonában, a Heidenheim 2-1-re az Augsburg, a Leverkusen pedig ugyanilyen arányban a St. Pauli ellen, míg a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal kiálló RB Leipzig 1-0-s sikert ért el Wolfsburgban. A négy találkozón összesen kilenc találatot láthattak a drukkerek, a napot záró Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt nézői viszont tízet.

Futballpályán szokatlan eredmény született a Bundesliga szombat esti programjában
Futballpályán szokatlan eredmény született a Bundesliga szombat esti programjában (Fotó: DPA/Federico Gambarini)

 

Hatgólos hátrányból kapaszkodott vissza a Bundesliga sereghajtója

A frankfurti csapat már a szünetben 5-0-ra vezetett, a második találatát jegyző Robin Koch góljával pedig rögtön a térfélcsere után, a 47. percben megszerezte a hatodikat is. A korábbi hetekben négy meccsen két döntetlent elért Mönchengladbach végül megmenekült a szégyentől, a 72. és a 83. perc között ugyanis háromszor is a kapuba talált. A 6-4-es végeredményt Grant-Leon Ranos alakította ki a rendes játékidő ráadásának 9. percében. Érdekesség, hogy a tíz találaton összesen kilenc labdarúgó osztozott, egyedül Koch duplázott.

A német első osztályban legutóbb 25 éve volt pontosan tízgólos meccs, ennél több találat pedig azóta kétszer, a 2006-os, 7-4-es Schalke–Leverkusen és a 2013-as, 9-2-es végeredménnyel végződött Bayern München–Hamburg meccseken esett.

Győzelmével a Frankfurt kilencpontos, a Mönchengladbach viszont csak kettő, ezzel biztosan a tabella utolsó helyén zárja a fordulót. Vasárnap még három meccset rendeznek: 15.30-tól Freiburg–Hoffenheim (tv: Arena4), 17.30-as kezdettel Köln–Stuttgart (tv: Match4), 19.30-tól pedig Union Berlin–Hamburg lesz. Utóbbi összecsapásnak Schäfer András személyében magyar résztvevője is lehet.

