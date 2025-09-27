A kihagyott büntető ellenére is boldog lehet két magyar játékos a Bundesliga magyaros rangadója után

Két magyar játékos szerepelt a kezdőcsapatban. Mindketten, Gulácsi Péter és Willi Orbán is az RB Leipzig csapatát erősítette, a Wolfsburg 19 éves középpályása, Dárdai Bence – akárcsak az eddigi összes bajnokin – a kispadon ülve várt bevetésre.

Az RB Leipzig két magyar játékosa ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet (Fotó: DPA/Swen Pförtner)

Akár nagyobb előnyt is szerezhetett volna az RB Leipzig

Gulácsi Péternek már a 17. másodpercben volt védenivalója, a távoli lövés azonban nem okozott gondot neki. A 3. percben újra a vendéglátó előtt adódott helyzet, ám ekkor Gulácsinak nem kellett játékba avatkoznia. Hárommal később, egy beadást követően a brazil Romulo fejelt a kapuba, de a Leipzig vezetőgólját a játékvezető les miatt érvénytelenítette.

Ami késett, nem múlott, a 8. percben Romulo átadása után Johan Bakayoko már érvényes gólt szerzett, ezzel 1-0-ra vezetett a vendéggárda.

Johan Bakayoko gólját ünnepelték a lipcseiek (Fotó: DPA/Swen Pförtner)

A 25. percben kettőre növelhette volna előnyét a Leipzig, a Wolfsburg védelmének bizonytalansága után Bakayoko találta magát helyzetben, de a labda nem pattant be a kapuba. Az egyenlítés nemigen lógott a levegőben, Orbán viszont az első félidő lefújása előtt talpalásért sárga lapot kapott. A szünetben 1-0-ra vezetett az RB Leipzig.

A kapufa és a kihagyott tizenegyes is belefért

A folytatásra a Wolfsburg edzője egyet cserélt, de Dárdai Bence továbbra sem kapta meg a lehetőséget. A térfélcsere után három perccel Bakayoko megint helyzetbe került, azonban a kapufa megmentette a Wolfsburgot az újabb góltól. Az 53. minutumban Gulácsi védett, a 60-ban pedig David Raum szabadrúgása kerülte el nagyon kevéssel a hazaiak kapuját. A hajrához közeledvén további cserékkel próbálkoztak a trénerek, az utolsó percekben pedig büntetőt végezhetett el a vendéggárda, ám azt Christoph Baumgartner kihagyta. Az állás már nem változott, a korai találattal 1-0-ra nyert az RB Leipzig. Gulácsi és Orbán végigjátszotta a meccset, Dárdai nem állt be.

A lipcsei együttes a Bayern München vendégeként 6-0-ra elveszített szezonnyitó óta negyedik bajnokiját nyerte meg, ezzel 12 pontos, és a tabella élmezőnyéhez tartozik.