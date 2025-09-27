  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A kihagyott büntető ellenére is boldog lehet két magyar játékos a Bundesliga magyaros rangadója után
WolfsburgRB LeipzigBundesliga

A kihagyott büntető ellenére is boldog lehet két magyar játékos a Bundesliga magyaros rangadója után

Vendéggyőzelem született a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 5. fordulójának szombat délutáni, magyar érdekeltségű mérkőzésén. A kapuban Gulácsi Péterrel, a védelemben pedig Willi Orbánnal kiálló RB Leipzig egy korai gólnak köszönhetően 1-0-ra legyőzte a Dárdai Bencét ezúttal is nélkülöző vendéglátót, a Wolfsburg együttesét. A lipcseiek sorozatban a negyedik bajnokijukat nyerték meg.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 17:28
Willi Orbán (fehérben) az első félidő hajrájában sárga lapot kapott a Wolfsburg és az RB Leipzig szombati bajokiján. Fotó: AFP/Ronny Hartmann
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két magyar játékos szerepelt a kezdőcsapatban. Mindketten, Gulácsi Péter és Willi Orbán is az RB Leipzig csapatát erősítette, a Wolfsburg 19 éves középpályása, Dárdai Bence – akárcsak az eddigi összes bajnokin – a kispadon ülve várt bevetésre.

Az RB Leipzig két magyar játékosa ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet
Az RB Leipzig két magyar játékosa ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet (Fotó: DPA/Swen Pförtner)

 

Akár nagyobb előnyt is szerezhetett volna az RB Leipzig

Gulácsi Péternek már a 17. másodpercben volt védenivalója, a távoli lövés azonban nem okozott gondot neki. A 3. percben újra a vendéglátó előtt adódott helyzet, ám ekkor Gulácsinak nem kellett játékba avatkoznia. Hárommal később, egy beadást követően a brazil Romulo fejelt a kapuba, de a Leipzig vezetőgólját a játékvezető les miatt érvénytelenítette. 

Ami késett, nem múlott, a 8. percben Romulo átadása után Johan Bakayoko már érvényes gólt szerzett, ezzel 1-0-ra vezetett a vendéggárda.

Johan Bakayoko gólját ünnepelték a lipcseiek
Johan Bakayoko gólját ünnepelték a lipcseiek (Fotó: DPA/Swen Pförtner)

A 25. percben kettőre növelhette volna előnyét a Leipzig, a Wolfsburg védelmének bizonytalansága után Bakayoko találta magát helyzetben, de a labda nem pattant be a kapuba. Az egyenlítés nemigen lógott a levegőben, Orbán viszont az első félidő lefújása előtt talpalásért sárga lapot kapott. A szünetben 1-0-ra vezetett az RB Leipzig.

 

A kapufa és a kihagyott tizenegyes is belefért

A folytatásra a Wolfsburg edzője egyet cserélt, de Dárdai Bence továbbra sem kapta meg a lehetőséget. A térfélcsere után három perccel Bakayoko megint helyzetbe került, azonban a kapufa megmentette a Wolfsburgot az újabb góltól. Az 53. minutumban Gulácsi védett, a 60-ban pedig David Raum szabadrúgása kerülte el nagyon kevéssel a hazaiak kapuját. A hajrához közeledvén további cserékkel próbálkoztak a trénerek, az utolsó percekben pedig büntetőt végezhetett el a vendéggárda, ám azt Christoph Baumgartner kihagyta. Az állás már nem változott, a korai találattal 1-0-ra nyert az RB Leipzig. Gulácsi és Orbán végigjátszotta a meccset, Dárdai nem állt be.

A lipcsei együttes a Bayern München vendégeként 6-0-ra elveszített szezonnyitó óta negyedik bajnokiját nyerte meg, ezzel 12 pontos, és a tabella élmezőnyéhez tartozik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.