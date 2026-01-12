Olaj a tűzre

Bár a „kaland Caracasban” igen látványos és még annál is drámaibb esemény volt, ahogy mondani szokták, a „piac beárazta” a történést, mert sem az amerikai tőzsdéket, sem a dollár árfolyamát, sem a kőolaj világpiaci árát nem változtatta meg. Ez is azt látszik igazolni, hogy a globális hatalomgazdaság uralmi struktúrái kész tényként kezelik a „világrendszerváltást”, vagyis azt, hogy az amerikai világbirodalom egyedül nem képes már a világhatalom gyakorlására, és csak az Egyesült Államok, Kína, Oroszország által alkotott triumvirátus, a „háromtest-birodalom” adhat viszonylagos stabilitást a világnak.

A stabilitás egyik döntő fontosságú alapja viszont az, hogy a hármuk által befolyási övezetekre felosztott világ minden „szektorában” korlátlan hatalmat kapjon a térség „gazdája”. Tehát Amerika az amerikaiaké (vagyis az amerikai birodalomé), Ázsia az ázsiaiaké (vagyis a kínai birodalomé), Európa keleti fele pedig a „kelet-európaiaké (vagyis az orosz birodalomé). Venezuela „einstandja” azért lett ilyen látványos, hogy mindenki „helyes” következtetésekre jusson belőle a módfelett kalandosnak ígérkező jövőben. A világ újrafelosztásának azonban Venezuelát illetően van egy olyan eleme is, amelyről azért érdemes szólni, mert ez az újrafelosztás egyúttal az erőforrások feletti ellenőrzés újraelosztását is jelenti. Ez az elem nem más, mint hogy Venezuela a világ ismert kőolajkészleteiből nagyobb arányban részesedik, mint bármely más ország. És mivel a „globalo-modern” Nyugat techno-civilizáció, a technológia üzemeltetéséhez pedig olajra van szükség, és ez még legalább egy fél évszázadon át így is marad, a formálódó „háromtest-birodalom” mindhárom tagja igyekszik „bespájzolni” a tartalékok feletti uralomból.

Csakhogy miközben a háromtest három tagja a világ kőolaj-felhasználásának több mint 39 százalékát teszi ki, saját olajtartalékaik részesedése a globális tartalékokból csak 9 százalék körül van. A legnagyobb eltérés Amerika esetében adódik, ahol a tartalékokból való részesedés mindössze 2 százalék, míg a felhasználásból több mint 20 százalék. Arányait tekintve Kína is hasonló helyzetben van, hisz felhasználása a világfelhasználás 15 százaléka, viszont a készletekből csak 1,5 százalékkal rendelkezik. Relatíve Oroszország áll a legjobban, mert tartalékai közel 5 százalékot tesznek ki, míg a fogyasztása csak 3,8 százalékot.