A kommunisták hét fő bűne

Százhúszmillió ember pusztult el a világmegváltó eszme megvalósítási kísérletei során.

Gulyás László
kommunizmus áldozataiKádár JánosmegtorlásKun BélaHorn Gyula 2026. 02. 25. 5:32
Abban a világ történészei között széles körű szakmai konszenzus van, hogy a XX. század során a kommunisták körülbelül 100–120 millió embert pusztítottak el világmegváltó eszméjük megvalósítási kísérletei során. A világ számos pontján, elsőként Oroszországban rárontottak nemzetükre, és kegyetlenül megpróbálták annak gerincét megtörni, annak érdekében, hogy felépíthessék szép új világukat. 

A magyar kommunisták elsőként csatlakoztak ezen emberkísérlethez, és a későbbiek során, például az 1930-as években a spanyol polgárháború során élen jártak az eszme valósággá formálásában. A „Rákosi Mátyás Sztálin legjobb tanítványa” mondat nem csupán a magyar diktátor önfényező mondata volt, hanem igen közel járt a valósághoz.

A XX. század folyamán a magyar kommunisták hét alkalommal követtek el bűnt nemzetünk ellen.

Először akkor, amikor Kun Béla és elvtársai 1918 novemberében több tízmillió rubellel felszerelkezve hazatértek Moszkvából, hogy Lenin parancsának eleget téve felszámolják a magyar államot és helyén létrehozzák a világ második proletárdiktatúráját. 

1919 márciusában a kísérlet sikerrel járt. Akkor, amikor a magyar állam létét csehszlovák, román, szerb és francia megszállók fenyegették, ők fontosabbnak tartották az osztályharcot. Tomboló vörös terrort vezettek be, amely válogatás nélkül a magyar társadalom minden rétegét sújtotta. A vérözönt vizionáló Szamuely és terroristatársainak áldozatai a társadalom széles skáláját fogták át, amely a budapesti híd tövében fejbe lőtt arisztokratától a dunapataji felakasztott szegényparasztig terjedt.

Másodszor a kommunisták 1944–45-ben támadták meg nemzetüket.

Ismét Moszkvából tértek vissza, és csendben lapítva végignézték, hogy a Vörös Hadsereg kirabolja az országot, kétszázezer magyar nőt megerőszakol, több százezer hadifoglyot és civil személyt málenkij robotra hurcol, majd a szovjet szuronyok árnyékában felszámolták az éppen kibontakozó magyar demokratikus kísérletet. 1945 és 1948 között a demokrácia álarca mögé bújva, kék cédulákkal választást csaltak el, a bíróságból színházat csinálva politikai ellenfeleiket halálra ítélték, sőt politikust raboltattak el (erre emlékszünk a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján). A színjátszás, a választás előtt ígérünk valamit, majd a „győzelem” után az ellenkezőjét tesszük – a kommunisták egyik gyakran alkalmazott stratégiai fegyvere volt. Nagy Imre 1945-ben földet ígért, majd osztott a parasztságnak, így megteremtve magáról a „földosztó jó kommunista miniszter” képét. „A kommunisták valóra váltják a magyar parasztság ezeréves vágyát” – ordította a kommunista propaganda. Csakhogy néhány évvel később ugyanez a Nagy Imre padláslesöprő miniszterként a parasztoktól nemcsak a frissen kapott földjeit, hanem még a következő évi termelés alapját adó vetőmagot is elvette.

Harmadszor a hatalomra jutott hazaárulók az 1949-től 1956-ig tartó Rákosi-diktatúra keretei között nyomták el totálisan a magyar társadalmat. 

Rákosi és elvtársai a társadalom és gazdaság minden területén terrorizálták az országot. Az alkalmazott módszerek széles skálán mozogtak: kitelepítés, deportálás, munkatáborok felállítása, koncepciós perek, kuláküldözés. Ha csak a vidéket nézzük, döbbenetes számokat kell megemlítenünk: 1950 és 1953 között 850 ezer büntetést szabtak ki a parasztságra. Ennek nagy része pénzbírság volt, de kiosztottak letöltendő börtönbüntetést is. Sőt százas nagyságrendben – általában árurejtegetés, feketevágás, gyújtogatás vádjával – sor került akasztásokra is. Ez utóbbi büntetést a kommunisták politikai ellenfeleikkel történő végső leszámolás fegyvereként is alkalmazták. Sőt sor került a koncepciós perek egy olyan vonulatára is, amikor az elvtársak egymást akasztgatták. Ennek legszimbolikusabb esete az volt, amikor a számos embert bitófára küldő keménykezű belügyminisztert, Rajk Lászlót – a későbbi jóságos Kádár János aktív közreműködésével – egy szál alsónadrágban és trikóban akasztották fel elvtársai.

De a gazdaságban is komoly bűnöket követtek el a nemzet ellen. „A vas és acél országa leszünk” alapjaiban hibás iparpolitika a működőképtelenség szélére vitte az országot.

Negyedszer a kommunisták akkor sebezték meg nemzetüket, amikor a nép 1956 októberé­ben felkelt ellenük.

Előbb a Magyar Rádiónál, két nappal később a parlament előtti Kossuth-téren lövettek a tömegbe, a következő napokban, hónapokban több tucatnyi sortűz dördült el a vidéki városokban. Például Salgótarjánban, ahol 1956 decemberében negyvenhat halott maradt a megyei tanácsháza előtti tér kövezetén. A legsúlyosabb bűnt, a hazaárulást azonban Kádár János és elvtársai – ahogy akkoriban a nép nevezte őket: Kádár, Apró, Dögei – akkor követte el, amikor 1956 novemberének elején behívták a szovjet Vörös Hadsereget. A forradalom leverését pedig egy Haynaut megszégyenítő mértékű megtorlás követte. 1961-ig összesen 367 főt ítéltek halálra, ezek közül 229 fő esetében végre is hajtották az ítéletet.

Ötödik támadásnak a Kádár János által a magyar társadalomra ráerőszakolt hamis alkut tekintjük, melynek lényege azt volt, hogy „ti nem politizáltok, mi meg hagyunk élni benneteket”. 

Ezen alku jegyében a magyarok lehetőséget kaptak a kommunistáktól, hogy a második gazdaságban halálra dolgozzák magukat. Döbbenetes adat, hogy a szintén tízmilliós és szintén kommunista Csehszlovákiában a férfiak átlagéletkora tíz évvel volt magasabb, mint magyar kortársaiké. Ez volt az ára a „legvidámabb barakk” létnek. Tegyük hozzá, bármilyen vidám is a barakk, mégiscsak börtön a gulágon belül. De a magyar nemzet határon túlra került részei még rosszabbul jártak. Kádár a „ne sértsük meg a szomszéd népek érzékenységét” felkiáltással magára hagyta, kiszolgáltatta a többségi nemzet önkényének a magyar kisebbséget. Tegyük hozzá, hogy a magyar kisebbség akkori sanyargatói szintén kommunisták voltak, de legalább nemzeti kommunisták.

Hatodszor a rendszerváltás során fosztották ki a nemzetet az idejében ébredő elvtársak. 

A spontán privatizáció során a pártelit egész gyárakat, szállodákat kezdett ellopni a nemzeti vagyonból. Az ezt követő államilag vezényelt privatizáció során tovább folyt a magyar nemzet kifosztása. Az elvtársak politikai hatalmukat gazdasági hatalommá transzformálták – mondják a szikárul fogalmazó politológusok. A kommunistából kapitalistává válók ezt az alábbi arcátlan mondattal magyarázták: „jókor voltam jó helyen”. A nép ezt sokkal markánsabb szókinccsel fogalmazta meg: „A rohadt kommunista gazemberek elloptak mindent, ami nem volt lebetonozva és könnyebb volt egy mázsánál”. De a nemzet kifosztása nem állt meg ezen a ponton, amit nem tudtak ellopni, azt gátlástalanul kiárusították a külföldieknek. Stratégiai ágazatokat (víz, gáz) és kulcsfontosságú iparágakat (élelmiszeripart) kótyavetyéltek el. Persze ehhez is megtalálták az újabb bicskanyitogató jelszót, mondván, hogy az „állam rossz gazda”. Ennek jegyében vette meg a francia állam a magyar gáz- és vízszektort.

Hetedszer a kommunisták 2004-ben rontottak rá a nemzetre.

A hivatalban lévő Gyurcsány-kormány a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kampányában az anyaországban élő magyarokat arra buzdította, hogy tagadják meg határokon túl élő kisebbségi nemzettársaikat. Az alantas ösztönökre – irigység, szociális félelmek – építő kampány sikerrel járt, a népszavazás érvénytelenül zárult. Ez mély politikai és érzelmi sebeket hagyott a határon túli magyar közösségekben, megrendítette az anyaországba vetetett bizalmukat. A nemzet megosztása a haza elárulása mellett a legnagyobb bűn, amit politikus saját nemzete ellen elkövethet. A népszavazási sebet a 2010-ben hivatalba lépő második Orbán-kormány orvosolta azzal, hogy országgyűlési többségének birtokában bevezette az egyszerűsített honosítási eljárást.

A fenti szomorú eseménysoron végigtekintve bátran kijelenthetjük, 

hogy nekünk, magyaroknak jutottak a világ leghitványabb kommunistái, akik szűk száz éven belül hét ízben is a magyar nemzet érdekei ellen cselekedtek. 

Napjainkban – amikor a kommunista–liberális–globalista erők Brüsszelből magyar szövetségeseket keresnek és találtak – ez különösen fenyegető jövőkép. 

Ne hagyjuk, hogy ez nyolcadszor is megtörténjen!

A szerző történész, egyetemi tanár

