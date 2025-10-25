idezojelek
Vélemény

Nagy Imre végig kommunista volt

Nem a forradalom miniszterelnöke volt, hanem miniszterelnök volt a forradalom alatt.

Gulyás László avatarja
Gulyás László
Cikk kép: undefined
Nagy Imrekommunistaminiszterelnökforradalomnépdiktatúra 2025. 10. 25. 9:00
Fotó: Fortepan/Jánosi Katalin

Nagy Imre politikai pályafutása és annak értékelése körül emlékezetpolitikai vita alakult ki. A baloldal arra törekszik, hogy Nagy Imre pályafutását már 1945-től kezdve úgy mutassa be, hogy az egy olyan eseménysor volt, amely szembeszállt a sztálinista Rákosi törekvéseivel. Ezzel szemben van egy nemzeti-polgári-konzervatív álláspont, amely az alábbi módon látja Nagy Imre 1945 utáni politikai útját.

1945 és 1953 között Nagy Imre az MKP, majd az MDP megbízható kádereként aktívan kivette részét a kommunista diktatúra kiépítéséből és működtetéséből. Ennek során különböző fontos vezetői pozíciókat (többször miniszter, a Rákosi-kormányban miniszterelnök-helyettes stb.) töltött be. Bár néha vitázott saját vezetőtársaival – különösen agrárkérdésekben –, a párt utasításait minden esetben végrehajtotta.

 Élelmezési/begyűjtési miniszterként fontos szerepe volt a téeszesítés erőszakos felgyorsításában, a begyűjtési kötelezettségek jelentős mértékű emelésében. Ezért nevezzük Nagy Imrét padláslesöprő miniszternek. Mindezek miatt súlyos felelőssége van a magyar paraszti társadalmat sújtó kommunista agrárpolitika végrehajtatásában.

1953-ban Nagy a szovjet pártvezetők parancsára lett miniszterelnök, kormányának névsorát Moszkvában diktálták le neki. A Nagy-kormány által végrehajtandó változásokat, reformokat a szovjet pártvezetőkkel kellett leegyeztetnie. A Nagy-kormány az úgynevezett új szakasz időszakában (1953–1955) valóban számos reformot hajtott végre, melyek az ország lakosságát pozitívan – például a téeszekből történő kilépés engedélyezése – érintették. De az intézkedései, például az amnesztia, több esetben felemás módon valósultak meg. Valójában az amnesztia részleges volt, ugyanis csak a kommunista elvtársaikat engedték ki a börtönből, a többi politikai elítélt maradt a rácsok mögött.

1955–1956-ban a minden pozíciójától megfosztott Nagy Imre körül a fiatal reformkommunistákból megszerveződött a „pártellenzék”, ez volt a Nagy Imre-csoport. 

Nagy a „pártellenzék” vezetőjeként fogalmazta meg a reformok tartalmát, mikéntjét. Úgy gondolta, hogy vissza kell térni az új szakasz politikájához. Mindezt Nagy Imre kommunista keretek között képzelte el, azaz csupán a rendszer korrekciójában gondolkodott, így akarta megteremteni a szovjet modelltől némileg eltérő magyar szocializmust.

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot a nép (egyetemisták, munkások, vidéken a parasztság) indította el és harcolta végig. A forradalom célja a kommunista rendszer megdöntése és a nemzeti függetlenség kivívása volt. Ezzel szemben a Nagy Imre-csoport csupán a kommunista rendszer reformjára és Magyarország semlegességére törekedett.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy Imre még a forradalom utolsó napján is hazudott a magyar népnek. Idézzük elhíresült beszédét: „Itt Nagy Imre beszél. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.” A beszéd egyik kulcsmondata – „A kormány a helyén van” – hatalmas hazugság volt. Valójában a beszédet korábban rögzítették, és amikor a rádióban elhangzott, Nagy Imre és csoportja már a jugoszláv követségre menekült.

1956 után Nagy Imre annak ellenére, hogy elvtársai fogságban tartották, pert rendeztek ellene és halálra ítélték, továbbra is kommunistának tartotta magát. Még az utolsó szó jogán elmondott kétperces beszédében is arról beszélt, hogy a magyar nép és a „nemzetközi munkásosztály” majd felmenti a vádak alól.

Konklúzióként elmondhatjuk, hogy Nagy Imre egész politikai pályafutása során egyetlenegy esetben, még élete utolsó óráiban sem lépett ki a kommunista keretek közül. Jó kommunista volt. Ezek után egyetértünk Békés Márton értékelésével, hogy Nagy Imre nem a forradalom miniszterelnöke volt, hanem miniszterelnök volt a forradalom alatt.

A szerző történész, egyetemi tanár

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelektárgyalás

A történelem főutcáján

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekforradalom és szabadságharc

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRuszimusz

Bizony, bizony, ezt mind meg kellene magyarázni...

Bayer Zsolt avatarja

Tessék csak nézegetni fotókat, olvasgatni tényeket, feltenni a kérdéseket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu