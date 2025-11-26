Övcsatok, botok és golyók

Mao ezen gondolatait a középiskolásokból és egyetemistákból vörösgárdistákká átvedlett fiatalok ültették át a gyakorlatba. A vörösgárdisták az „elítélés” fogalmát a lehető leg­brutálisabb formában értelmezték. Az első esetre 1965 augusztusában egy leány gimnáziumban került sor: a tanulólányok az igazgatónőre támadtak, összetaposták, megrugdosták, forró vizet öntöttek rá (ez számunkra érthetetlen módon a későbbiek során is állandó eleme volt az atrocitásoknak), és a végén súlyos fémcsatos katonai övvel agyonverték.

Ezzel a gyilkossággal mind a fővárosi, mind a vidéki középiskolákban elindult egy brutális tanárellenes hullám. A forgatókönyv mindig ugyanaz volt. A diákok kihurcolták az épületből tanáraikat, professzoraikat, egy alkalmi emelvényre (ezt nevezhetjük színpadnak) rugdosták fel őket, kezüket hátracsavarták, megkötözték őket, közben számos ütést mértek rájuk, és jött a már említett forró víz. Ezt követte az önbírálati szakasz, a megkínzott tanároknak a tomboló tömeg előtt kellett beismerő vallomást tenniük, meg kellett bánni bűneiket. Ha a vörösgárdisták ezt az önbírálatot őszintének találták, akkor az áldozatot „csak” arra ítélték, hogy „javító-átnevelő táborban” (ez volt a munkatáboroknak a valóságot elfedő, viszonylag jól hangzó hivatalos megnevezése Kínában) kiváló kommunistává váljanak, miközben építik a kommunizmust.

Ha viszont a vörösgárdisták úgy vélekedtek, hogy az önkritika nem volt őszinte, rögtön jött a csatos szíjjal a nyílt színen történő agyonverés. Több tízezer tanár, professzor holtteste maradt a színpadon az „önbírálati ülések” után. A következő hónapokban a kínai oktatási intézményekben a rettegés uralkodott. Paradox módon ez a hullám akkor csendesedett le, amikor a vörösgárdisták követelésére Mao bezáratta az iskolákat és az egyetemeket. A következő hat évben nem volt egyetemi és középiskolai oktatás Kínában. Az előző mondatban tudatosan használtuk a „csendesedett” jelzőt, mert az oktatási intézmények bezárása után Mao utasítására a Kínai Kommunista Párt helyi vezetői olyan listákat készítettek, amelyeken a tanárok és a kulturális élet fontos alakjainak lakcíme szerepelt. Ezeket a listákat átadták a vörösgárdistáknak, akik házhoz mentek egy kis önbírálat kikényszerítésére. Egy-egy ilyen látogatás enyhébb verziója az volt, hogy a gárdisták széttépték a könyveket, szétzúzták a lemezeket és a lemezjátszókat, illetve megrugdosták a ház lakóit. A rosszabbik verzió esetén azonban előkerültek a csatos szíjak és a ház lakóit csak azért verték agyon, mert az oktatás vagy a kultúra területén dolgoztak.

Térjünk át Pol Pot Kambodzsájára!

A fiatal Pol Pot családja a kambodzsai elit része volt, így abban a kiváltságban részesült, hogy Párizsban tanulhatott. Tanulmányait egy műszaki főiskolán kezdte meg, csakhogy Pol Pot hamarosan belépett a Francia Kommunista Pártba, így a műszaki ismeretek helyet a marxizmus–kommunizmus mérgező eszméit szívta magába. Így nem meglepő, hogy amikor visszatért hazájába, a kommunizmus ottani megteremtését tűzte ki maga elé célként. Egy évtized alatt megszerezte a Vörös Khmer mozgalom első számú vezetője pozíciót. A kommunizmus azonnali megvalósításához akkor kezdhetett hozzá, amikor hadserege gyakorlatilag egész Kambodzsa felett megszerezte az uralmat, és ennek záróakkordjaként bevonult az ország fővárosába, Phnom Penh-be. Három nap alatt kiürítették az egymillió lakosságú fővárost. Lakóinak azt mondták, hogy csak három napra kell vidékre men­niük (ez volt a kambodzsai „málenkij robot”), ebből aztán azok számára, akik nem haltak meg, három év nyolc hónap lett.