Az RTL ünnepelt sztárja Rónai Egonnál támadt durván Orbán Viktorra

Persze, persze...

Nagy Zsolt korábban szerepelt a Társaság a Szabadságjogokért által készített kormánylejárató propagandavideóban is, amelyben egy ütött-kopott raktárépületben szomorúan mondta fel a szokásos ballib mantrát a gonosz kormányról: megbélyegzés, kirekesztés, gyűlöletkeltés s a többi. Végül eljutott a csodálatos liberális konklúzióig: egy olyan országot szeretne, ahol mindenkinek helye van, ahol a különbségek helyett fontosabb az, ami közös bennünk.

De a lánglekű, elnyomott színész Marie Claire-nek adott interjúját is érdemes felidézni, ahol a balos kommentelők szerint nagyon keményen beolvasott Orbán Viktornak és a kormánynak. Lássuk csak, mit mondott:

„Hogy hogy lopják és becstelenítik meg ezt az országot. Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem.”